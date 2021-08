Mis mejores deseos para Luis Ventoso, gran periodista gallego, español, de la mejor talla internacional y por el mejor desarrollo

Al seguir, diariamente, la prensa española, en el gran diario liberal monárquico español, ABC, domingo 01-08-21, he leído la excelente, en forma y fondo, columna diaria de Luis Ventoso, gran periodista gallego, español y de la mejor talla internacional. En ella, Luis Ventoso ha anunciado que deja el gran diario ABC para emprender nuevos proyectos, asumir nuevos retos.

En el diario ABC, como director adjunto y director del suplemento cultural de este gran periódico español, junto al gran director gallego de ABC, Bieito Rubido, etc., Luis Ventoso brilló a gran altura y, también, como corresponsal en Londres.

Sigo al gran periodista gallego, Luis Ventoso, desde su etapa en el gran diario regional gallego, La Voz de Galicia, y viene demostrando que forma parte de los mejores periodistas españoles y que compiten al mejor nivel mundial.

A Luis Ventoso, le deseo lo mejor en su nueva singladura y que pueda seguir brillando y enriqueciendo el periodismo español, la información, comunicación, etc. españoles, etc., en la mejor defensa de España, de la gran nación española, de los ciudadanos de bien y por el bien, frente a la politiquería, partidismo, sectarismo, clientelismo, comisionismo, viejos y nuevo narcisismos, racismos supremacistas, superioristas, etc., que están vigentes, entre otras partes, en nuestra nación española, en la política, economía, partidos y sindicatos, en la Administración, justicia y seguridad, en la educación, universidad, investigación, medios de comunicación, empresas públicas, parapúblicas, etc., en el control politiquero, partidista, sectario, clientelar, etc. de las encuestas publicas y otros servicios, medios, instancias, etc. públicos, parapúblicos etc., y a favor de una democracia representativa, de una justa división de poderes, de un sistema electoral, político, etc. justos, de la igualdad ante la ley en todas las partes de España, de la nación española, etc., con seguridad, garantías y justicia justas y por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, con juego, competencia y cooperación limpios, integrador, profundamente humano, riguroso, eficiente, creativo, rentable, enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, educativa, profesional, laboral, empresarial, mediática, cultural, artística, deportiva, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., por la verdad justa y responsable, por el bien…; un desarrollo deontológico democrático, constitucional, integrador, eficiente, etc., que, sabe, necesariamente, que, siempre, debe saber, con honradez, mucha humildad y mucho rigor, aprender de los errores, fallos y fracaso propios y ajenos en la búsqueda, lucha por la mejor información, comunicación, etc., por, para dicho desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, integrador, eficiente, etc., por, para dicha verdad justa y responsable, el bien…

Luis Ventoso, Adelante y Mucha Suerte.

