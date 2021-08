Israel de la Rosa: «Alevoso y rectal!

Por si fuera poco, por si los tintes oscuros de la caudalosa tragedia en que hemos navegado, perdidos y a la desconcertante deriva, no han sido ya harto desalentadores, por si no hubiéramos tenido bastante con mantener precariamente erguidos la conciencia y el ánimo, como si hubiese sido poca cosa el estrago que testarudamente ha sembrado este inagotable calvario, hace unos meses, el desafiante capricho del destino —es decir, el peliagudo antojo chino, con excepcional y resplandeciente pitorreo— sobrevoló las cabezas de la atribulada población en forma de ocurrente y singular amenaza, y el sentido literal de esta infamia me eximirá de tropezar en la malsonante grosería: nos iban a meter un palito por el culo.

Qué magnífico colofón, qué alborozada inspiración. Elevemos juntos las miradas y dirijámoslas, pronto, hacia el enhiesto torreón sanitario, y sintámonos arrobados y conmovidos por la idílica imagen: están arrojando al aire blancas y virginales palomas. Apretemos los dientes y celebremos la vida.

Somos una sociedad que adora la simbología, que transita, a su pesar, inmersa en una espesa bruma de destellantes y coloridos emblemas, y que apenas logra, o no quiere, desembarazarse de sus insignias alegóricas, tan eficaces. No hay partido político sin su logotipo, ni empresa grande o pequeña, ni movimiento ideológico, ni grupo musical, ni equipo deportivo, ni peña taurina, ni emisora de radio, ni dinastía hegemónica. Todos lucen con mimo e indisimulable orgullo su garabato. En un fabuloso sentido figurado, asimismo simbólico y célebre, el bastoncillo insertado en el recto de esta desangrada y exhausta sociedad habría representado, pues, entre animados y satíricos redobles de tambores, la verdadera asunción del fracaso. El miserable bastoncillo hurgando públicamente en las entrañas de nuestra más celosa honra cual minúscula y tozuda barrena, encarnando, aunque de un modo más refinado, más civilizado, y, a un tiempo, mucho más denigrante y alevoso, la contundente y atronadora patada en el culo de la ciencia: te salvarás, pero a cuatro patas.

En las noches serenas y despejadas, si uno aplicaba correcta y pacientemente el oído, se podía escuchar, lejana y nítida, inconfundible, la afilada carcajada asiática, y el cristalino entrechocar de las copas. Afortunadamente, y hasta la fecha, todo ha quedado en un susto.