Medalla de oro para Manolo Lama y el gran equipo que dirigió en la COPE en la retransmisión de los Juegos Olímpicos Tokio, verano 2021

ESPAÑA DEBE MEJORAR SUS RESULTADOS OLÍMPICOS EN LÍNEA CON LAS NACIONES DEMOCRÁTICAS OCCIDENTALES, EUROPEAS, ETC. MAS DESARROLLADAS Y AVANZADAS

Medalla de oro para Manolo Lama y el gran equipo de profesionales que dirigió en la cadena española de radio COPE (Cadena de Ondas Populares Españolas: IDEARIO COPE), en la muy rigurosa, profesional, amplia, humana, emocionante… retransmisión de los Juegos Olímpicos de Tokio (Japón), verano 2021.

En este gran equipo de profesionales de la información deportiva de la Cope, dirigido por Manolo Lama, me van a permitir que cite al gran informador deportivo de Galicia (España), gran narrador deportivo, con gran profesionalidad, arte y creatividad, Germán Dobarro.

Enhorabuena a todos y, desde los medios de comunicación y demás instancias de encarnación y socialización, especialmente las mas influyentes, hay que tratar de mejorar, de superarse, desde la deontología, mucha honradez, humildad, rigor, buen, justo, bien medido y muy necesario trabajo, etc., sabiendo, siempre, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la búsqueda de la mejor información, comunicación, deporte, de la mejor encarnación y socialización de los mejores valores deportivos y sociales, etc., y por el mejor desarrollo deontológico democrático constitucional, legal, de juego, competencia y cooperación limpios, integrador, profundamente humano, riguroso, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, educativa, científica, técnica, profesional, laboral, empresarial, mediática, cultural, artística, deportiva, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., por la verdad justa y responsable, por el bien…

España, la nación española, sacó, en las Olimpiadas del verano 2021, celebradas en Tokio (Japón), las siguientes medallas: 3 de oro, 8 de plata y 6 de bronce, total 17 medallas, lo que la clasificó en el puesto 22 de 93 países que sacaron alguna medalla (véase el medallero en Internet).

En las Olimpiadas de verano 2016, celebradas en Rio de Janeiro (Brasil), España sacó las siguientes medallas: 7 de oro, 4 de plata y 6 de bronce, total 17 medallas, lo que la clasificó en en el puesto 14 de 86 países que sacaron alguna medalla (véase el medallero en Internet).

Creo que España, la nación española, en virtud de su potencial socioeconómico, de su población, etc., y en línea con el resto de las grandes naciones democráticas occidentales, europeas, etc., las mas desarrolladas y avanzadas del mundo, debe, claramente, mejorar su clasificación en los juegos olímpicos y, por tanto, debe tomar las justas, muy necesarias y bien definidas, explicadas, aplicadas y controladas medidas para ello, pero defendiendo, siempre, el juego, competencia y cooperación limpios en el deporte y resto de los campos sociales, y por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, eficiente, etc., por la verdad justa y responsable, por el bien…

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; martes, 10-08-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino largo, Camino de nuestras vidas en el más acá y más allá por El Bien – Camiño longo, Camiño das nosas vidas no máis acó e máis alá polo Ben…