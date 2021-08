La luz, etc.: por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, integrador, eficiente… de España

ESPAÑA NO PUEDE NI DEBE CONVERTIRSE EN UNA CUBA, ARGENTINA, VENEZUELA… O, AÚN, PEOR

Lo del gran aumento del precio de la luz en España, uno de los mayores de Europa, sin olvidar el aumento de la gasolina, del diesel, y cuando, además, España tiene uno de los salarios más bajos, el mayor paro general y juvenil, junto a Grecia, una grave precariedad laboral, una muy importante economía sumergida, unas altas tasas de fracaso escolar, una grave contaminación, manipulación politiquera, partidista, sindicalera, etc. de la educación, universidad, cultura, información, Administración, etc., unas altas tasas de corrupción y juego sucio (de ahí, entre otras muchas cosas, la gran importancia de defender, aplicar y controlar, muy bien, una real democracia representativa, de justa división de poderes, de justa libertad e igualdad ante la ley, de un poder judicial deontológico eficiente y siempre por el juego, competencia y cooperación limpios, al igual que los sistemas de control e intervención para evitar la corrupción, el juego sucio y defender, a todos los niveles, en todos los campos, medios, sectores e instancias sociales, la democracia representativa deontológica, honrada, humilde, responsable, competente, rigurosa, eficiente, profundamente humana, integradora, etc., que sabe, siempre debe saber aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos, etc.), una baja productividad, etc.

Este gran aumento del precio de la luz en España, el mayor de la historia de España, junto a los otros factores señalados y a lo que hay que añadir que España tiene, en el mundo, uno de los peores porcentajes de contagiados y muertos por coronavirus por cien mil habitantes, de ancianos muertos en residencias, de personal sanitario contagiado, de caída del Producto Interior Bruto (PIB), de graves consecuencias socioeconómicas, empresariales, etc.; es decir, el muy grave aumento de los precios de la luz, junto a los otros factores señalados, todo ello, y más que podríamos añadir, sirve para poner de manifiesto la grave demagogia, politiquería, partidismo, sectarismo, contaminación, manipulación, etc. del extremista gobierno de PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas izquierdistas, separatistas, etc. antiEspaña, antinación española y entre los que están Eta-Bildu, los golpistas nacionalistas separatistas ilegales catalanes, etc.

PSOE Sanchez, etc. Cum Fraude, que se ha ido de vacaciones a lo grande y con cargo a lo público, al contrario de lo que hacen políticos como la presidente Merkel, y, al contrario que los presidentes Merkel, Macron, etc.; PSOE Sánchez, etc. Cum Fraude no se ha pronunciado, como es debido, frente a la gravísima situación creada de Afganistán, etc., por los extremistas fundamentalistas islámicos talibanes y que ha sido celebrada por los grupos terroristas de Al Qaeda, Daesh, etc.

Es urgente y muy necesario que los agentes, líderes, grupos, medios, fuerzas, sectores democráticos constitucionales, legales españoles, de España, la gran nación española, sepan ponerse de acuerdo, dentro y fuera de España, en la Unión Europea, etc., y para poner fin, democráticamente, al gobierno más extremista izquierdista, proseparatista, etc. de la Unión Europea, el extremista gobierno socialista-comunista PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas interiores, exteriores…, y para defender, aplicar y controlar, como es debido, el juego, competencia y cooperación limpios, con seguridad, garantías y justicia justas en todas las partes de la nación española, dentro y fuera de España, y por el mejor desarrollo deontológico democrático constitucional, legal, local, regional, nacional e internacional, de juego, competencia y cooperación limpios, integrador, profundamente humano, competente, riguroso, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, educativa, científica, profesional, laboral, empresarial, cultural, artística, deportiva, medioambiental ética, espiritualmente, etc., por la verdad justa y responsable, por el bien…

España, la nación española, no puede, ni debe convertirse, por la acción muy negativa de diversos extremismos izquierdistas, populistas, nacionalistas separatistas, fundamentalistas, racistas supremacistas, superioristas, etc., en una Cuba, Venezuela, Argentina…, o, aún, peor, pues, en España, la gran nación española, por la acción de dichos extremismos, etc., peligra su unidad, integridad nacional democrática constitucional, legal…

Miguel Angel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; martes, 17-08-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino largo, Camino de nuestras vidas en el más acá y más allá por El Bien – Camiño longo, Camiño das nosas vidas no máis acó e máis alá polo Ben…