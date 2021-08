Juan Pérez de Mungía: «Implosión»

Ninguna forma de taumaturgia va a servirle. El viejo número de sacar conejos de la chistera nunca podrá redimir al pobre Sanchez que promete lo que no cumple y no puede cumplir mientras se esmera por comprar el favor a base de satisfacer intereses ajenos a las necesidades sociales y nacionales, sea convirtiéndose en el nudo por el que pasen todos los afganos, traigan o no el burka en sus corazones, ni obteniendo el crédito de aquel que finalmente se pliega.

La prestidigitación no le va a servir. Franco inventó una mina de oro inexistente, una forma artesana falsa de fabricar petróleo en lo mas crucial de la hambruna de la postguerra. El ciudadano soporta una presión mayor de la que puede soportar incluso aunque huya a la desesperada después de que se le arrebatara sus derechos. La química superficial de las emociones supera a la física de la razón. Sanchez es un personaje de Netflix que se besa con cualquiera con tal de retener para sí los privilegios de su posición hasta el extremo de confundir el Estado con su patrimonio. Un mudo Gonzalez en el Azor. Perdieron la guerra pero han vendido la paz.

Destruye la cultura del esfuerzo con la Ley de Educación para simular resultados como hiciera Stalin con las cosechas, destruye la economía aventurándose a proyectos de dudosa rentabilidad como si pudieran revertirse nuestros males invirtiendo en proyectos que no controla pero financia, como la digitalización o el cambio climático. Dilapida las ayudas europeas con gastos inverosímiles.

Destruye las relaciones exteriores firmando la paz con Marruecos con concesiones ocultas. La producción agrícola de Marruecos se distribuye en España con los venenos que están prohibidos en la UE y consolida la importación de la inmigración ilegal con la chequera del Estado. La servidumbre de España al sátrapa marroquí se traduce en pagar la factura del ejército de Marruecos en los últimos 20 años en más de 46.754,2 millones de euros poniendo en riesgo la soberanía nacional. Solo en 2020 ha dedicado más del 10% del gasto público en abastecer a su ejército de 176.000 efectivos, frente a 132.000 españoles. Sánchez es «un peligro para la seguridad nacional» como declaraba el exgeneral Fulgencio Coll.

El inquilino de La Moncloa compra la voluntad de sus corruptos colaboradores podemitas inyectándoles dinero público para su trama de empresas vinculadas a su financiación ilegal y entregando la cultura a sus feminazis. Como si Ione Belarra o Irene Montero no hubieran seguido la política clásica de la ama de llaves, la matrona histriónica, cuya posición y poder se aupa sobre las espaldas de machos incautos y débiles, como aquellos vientres que se alquilan a cambio de comer o poder. Son las mismas feminazis que silencian y protegen la barbarie talibán con comparaciones aberrantes e incluyen en sus filas el testimonio de la esclavitud femenina con velos y burkas. Talleres de colocación del velo en Valencia y fiesta financiada del Burkini en Ceuta. Es la cultura anorgásmica de las prótesis sexuales.

En la violencia de género se excluye a las musulmanas que militan como vientres de alquiler de sus maridos. Hay que respetar la tradición y las costumbres dice el Imán que financia a Al Qaeda que según las mismas practican la ablación y lapidan a las mujeres.

Destruye la unidad del País entregando los recursos y la gestión en la línea de los abogados del Estado Mínimo, cada vez con menos competencias, cada vez mas desigual y arbitrario. Se trata de la fachada inconstitucional del federalismo. La teoría de los niveles. Solo un dictador puede desarrollar la Ley de Seguridad Nacional para intervenir la libertad de los españoles.

Destruye la economía expropiando al ciudadano de sus recursos con aumentos encubiertos de impuestos, el coste de los carburantes y la electricidad, la destrucción de la industria, la locura del IPC, el precio de la electricidad, la reglamentación del empleo hasta su extinción. La regla de que el dinero que sale con la falacia del IVA se compensa con el incremento en masa de los costes de origen. Los chuletones y los ibéricos se reservan a los sátrapas. El comunista Garzón celebra con solomillo, apoyando la incultura vegana, el vegetarianismo que predica para los demás mortales. ¡¡¡Y pican los histriónicos de la nueva masculinidad!!!. Los animales reciben la protección que se niega a los humanos, los lobos diezman el rebaño y los osos guardan el bosque de sus visitantes. La caza está prohibida. Solo hay sitio para los depredadores podemitas.

La realidad se tergiversa. Mientras viajamos en el suburbano oliéndonos mutuamente los sobacos, en el mismo suburbano del 11-M que sirvió para crear una asociación alternativa de víctimas de terrorismo, Sanchez viaja en Falcón o usufructúa el helicóptero desde el que divisa la pequeñez humana, aquella de Orson Welles en el Tercer Hombre. Mientras los generales se desplazan en los más de 5800 coches oficiales recientemente estrenados por el gobierno, en las trincheras no tenemos tiempo para pensar en los inquilinos del Chateau La Moncloa, y vivimos ocupados en la supervivencia.

No fuimos los pioneros que gritamos contra lo políticamente incorrecto como un instrumento de la censura. El problema es profundo, es ese tipo de pesadillas que sistemáticamente viola la verdad y la naturaleza, un monumento a la enajenación mental que tan bien aprecia por su formación religiosa, Sánchez. Después de todo buena parte del socialismo militante fue formado por la iglesia tóxica que llama padre a quien no lo es y madre a quien no puede serlo. En España se reconocen 10 «orientaciones sexuales», 37 géneros y 17 autonomías. Vivimos sumergidos en el cloro socialista, que con la fórmula podemita trata de desinfectar nuestro pensamiento, y extinguir el deseo y la libertad, reescribir la historia y condenar la existencia a una memoria a medida. Cada cual en su precariedad puede disfrutar de y con sus orificios en el mercado del sexo.

Es la guerra, la guerra que desarma al individuo bajo el paradigma televisivo del Todo es Mentira, el terraplanismo del sexo inexistente. El buenismo de la inmigración terrorista. La ciencia es política, y las matemáticas y la física son otra cosa bajo el prisma del género que servirá para encender el clítoris y extinguir al machirulo.

Sánchez predica la consigna de no dejar atrás a aquellos mismos que extermina. Sánchez es el operador de la cámara de gas que asfixia bajo la promesa de ducharnos y desinfectarnos. Las fobias atacan al común. La carne es perjudicial, la heterosexualidad tóxica, el veganismo, una virtud, el amor romántico, arcaico, el poliamor, moderno, como Zapatero el Maduro, suspender es emocionalmente superior a vivir bajo el yugo de aprender. Todo es trans, no solo las grasas políticamente saturadas, también los transexuales y los medios son ahora transmedia. No existe mejor política que la que subvierte el lenguaje y lo transforma en una jerga, en la neolengua de Orwell para domesticar a los humanos como animales que se agrupan en manadas para delinquir o perpetrar fechorías como los guardias del campo de concentración, la realista metáfora de Milgram.

Cuando la cultura desaparece, también lo hace la especie. Ya no hay personas, individuos, existe solo gente que se agrega en tribus, bandas y sectas. Quedan los perros y los niños para consuelo de soledades y pederastas, los ‘Bacha bazis’, los niños afganos convertidos en juguetes sexuales. La última frontera de la libertad sexual en el tránsito que autoriza el consumo de estupefacientes recreativos, la metaanfetamina nazi, la efedrina talibán.

Los okupas reciben la protección que se niega a la víctima, un anciano encarcelado, los delincuentes torturadores, que torturan, y violan y queman la piel de su victima, quedan libres, con su identidad protegida, los pederastas ven la exoneración de sus delitos, la superchería del género estimula la demanda de un mercado del sexo de la red oscura donde todo vale como a aquel camionero que contrató el asesinato de la prostituta que se arriesgó por un extra y quedó descuartizada. El asesino de Pioz eligió la mas benévola política penitenciaria del mundo. En el pais de la pandemia. Del podemismo al podio por intermedio del protector de las residencias.

La cultura es la simbiosis de todas las ciencias, en la sociedad española han venido a adoptarse las pseudociencias que menoscaban la cultura. La memoria es un recuerdo manipulado, la identidad un sucedáneo. Sanchez quiere un pueblo ignorante y desmemoriado. No va a servirle. Ni con la financiación de Europa.