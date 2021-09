José Miguel Ullán: Gran poeta, escritor, periodista, crítico, dibujante, promotor artístico, cultural español y de la mejor talla internacional

Nota: este escrito surge con motivo de la exposición, del 20 de marzo al 26 de setiembre 2021, “Visto y no visto. Texto y gesto en Jose Miguel Ullán”, comisariada por Rosa Benéitez y Miguel Casado, y coordinada por Carlos Ordás, que consta, también, de entrevistas en la radio, etc.; surge al pedirme una colaboración Eloísa Otero, periodista, poeta y escritora, que colabora en esta exposición, en este muy justo y merecido homenaje que le ha dedicado, viene dedicando, a este gran poeta, autor, creador, etc. español, el amigo Ullán, el “Museo de Arte Contemporáneo (MUSAC) de Castilla y León” (ubicado en León), del 20 de marzo al 26 de setiembre de 2021

A Partir de José Miguel Ullán: “Hay que atizar las palabras que provocan el estallido de la mejor creatividad, pero ¡OJO! por el mejor desarrollo deontológico democrático, por la verdad justa y responsable, y por el bien, y, siempre que sea posible, si cuadra/se cadra, con buena poesía, música, alegría e ironía, con buen arte, humor, cante, baile…”

José Miguel Ullán (Villarino de los Aires-Salamanca/España, octubre 1944, Madrid-España mayo 2009; este villarinense ilustre murió de una grave enfermedad a los 64 años); Ullán, después de estudiar, en Madrid, Filosofía y Letras, de luchar contra el régimen dictatorial autoritario, contra la dictadura franquista, de verse detenido, para no hacer el servicio militar, Ullán se exilia, de la dictadura del General Franco, en París (Francia), de 1966 a 1976, donde, con grandes profesores-investigadores universitarios como el filósofo, semiólogo, etc., Roland Barthes, el filosofo y sociólogo Lucien Goldmann y el historiador Pierre Vilar, amplia estudios de sociología de la literatura, el arte, la cultura en la prestigiosa “École Pratique des Hautes Études/EPHE”-“Escuela Practica de Estudios Superiores” y que se transformaría en la actual y prestigiosa “École des Hautes Études en Sciences Sociales/EHESS”-“Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales” de París (en esta gran centro superior francés, cuando fui a ampliar estudios de sociología en París, tuve la suerte de seguir los cursos, entre otros, del gran Barthes, los grandes sociólogos franceses, Pierre Bourdieu, Jean Claude Passeron, Alain Touraine. En el Collège de France y la Universidad de La Sorbona, acudí a los cursos, entre otros, del gran sociólogo, politólogo, epistemólogo, Raymond Aron y, también, en la Universidad de La Sorbona, a los cursos del gran filósofo, violinista y musicólogo, Vladimir Yankélévitch, autor, entre otras excelentes obras, de “La ironía”. Dejó dicho, escrito el gran Vladimir Yankélévitch: “No existe humor sin amor, sin ironía, sin alegría. La ironía salva lo que puede ser salvado. Porque gracias a la ironía el pensamiento actúa mas ágilmente cuando se la reconoce en el espejo de la muy fina, saludable, positiva y gozosa reflexión”; “La mort c’est plus fort que le corp, mais l’amour c’est plus fort que la mort” – “La muerte es mas fuerte que el cuerpo, sin embargo, el amor es mas fuerte que la muerte”).

En París, Ullán colabora en la radio publica francesa, en “France Culture”, en sus emisiones en español, a partir de las 23 horas-11 de la noche; colabora en la famosa “Radio París”, que escuchábamos mucho, en España, los que queríamos saber las noticias, las informaciones que censuraba la dictadura franquista, los que luchábamos, pacífica y activamente, por la democracia representativa con seguridad, garantías y justicia justas para España, la gran nación española y para “los pueblos de la Tierra”, como dice la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978.

En “Radio París”, José Miguel Ullán destacó, especialmente en la parte cultural de esta emisora, por sus excelentes colaboraciones junto a grandes escritores, autores, creadores, entre otros, como el colombiano Gabriel García Marquez, el cubano Severo Sarduy y el peruano nacionalizado español Mario Vargas Llosa.

Ullán volvió a España en 1976 y, merced a su trabajo, aportaciones, se convierte en un gran y comprometido poeta, escritor, periodista, critico, promotor artístico, cultural español y de la mejor talla internacional, que, con una gran estilo propio en forma y fondo, con finísima ironía, publica una muy importante obra poética, colabora muy activamente en los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, etc.; incluso, llega a retransmitir para España el festival internacional de la canción de Eurovisión; creó el gran suplemento “Culturas” del periódico “Diario 16”; etc.), y, en España y otras naciones (especialmente de Hispanoamérica, Méjico, etc., pero no solo), Ullán, publica, edita obras, organiza exposiciones, conciertos, etc., en los que colaboran grandes autores, creadores, artistas (pintores, escultores, músicos, etc.) españoles y de otras naciones.

José Miguel Ullán es autor de dibujos y pequeñas pinturas que llamó “agrafismos”. Dice Ullán: “Son esos garabatos que voy haciendo cuando las palabras no llegan”; “No tienen pretensión alguna de orden plástico. No tienen nada que ver con las cosas que hacían Artaud, Michaux, Blake. Reuní algunos en Ni mu (2002), y ahora he seleccionado unos cuantos para una exposición”.

A José Miguel Ullán, lo invité a dar una conferencia sobre cultura, arte y medios de comunicación, en el “Ciclo de Conferencias-coloquio, debates y ponencias”, que, cada curso universitario y durante 40 años hasta que me jubilé, organicé en la asignaturas de Sociología que impartí en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y la Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo, ambos centros de la Universidad de Santiago de Compostela (Galicia-España). En esta conferencia-coloquio, Ullán brilló con el gran trabajo, rigor, arte e ironía que le caracterizaban.

ULLÁN Y LA NECESARIA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA EN EL MUNDO, CON SEGURIDAD, GARANTÍAS Y JUSTICIA JUSTAS

José Miguel Ullán, junto a otros destacados intelectuales de España y otras naciones, denunciaron, en su día, la grave represión totalitaria, y de forma especial contra los homosexuales, de Cuba comunista; denunciaron, activamente, el régimen dictatorial totalitario cubano, a la dictadura totalitaria comunista cubana, marxista-leninista, castrista-guevarista, etc., y que lleva, desde 1959 hasta la actualidad, agosto-setiembre 2021 (cuando se hace este escrito), violando totalitaria, muy gravemente la dignidad individual y social, los derechos humanos y las libertades democráticas con seguridad, garantías y justicia justas, contribuyendo a la antidemocracia, a la destrucción material, socioeconómica, inmaterial, etc., de Cuba y de otras naciones. Gran parte del pueblo cubano, con los jóvenes en primera línea, el 11 de julio 2021, se manifestó, manifestaron pacíficamente de forma masiva en toda Cuba (y tuvo, tuvieron fuerte apoyo en diversas partes del mundo, donde hay, según se ha estimado, del orden de 2,5 millones de cubanos que huyeron de Cuba comunista, se vieron obligados a salir de su tierra), al grito de “Patria y Vida”, frente a la represión, destrucción y muerte, “Patria y Muerte” de la dictadura totalitaria comunista cubana, y en defensa de una Cuba democrática que respete, aplique y defienda la dignidad vital y social, los derechos humanos, las libertades democráticas con seguridad, garantías y justicia justas.

Sobre la diferencia entre sistemas, regímenes totalitarios (mucho mas difíciles de cambiar en sentido democrático con seguridad, garantías y justicia justas, debido a que son mucho mas implacables con su control, represión, etc. totalitario) y autoritarios, véanse los excelentes trabajos científicos que hizo uno de los principales expertos en la materia, el español Juan José Linz (1926-2013), gran sociólogo, politólogo, del mejor nivel y que, entre otras cosas, distinciones, fue catedrático de la prestigiosa Universidad de Yale (Estados Unidos), premio “Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales”. Sus obras completas ha sido editadas por el “Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)” de España.

ULLÁN, LA ALTA CULTURA, LA CULTURA POPULAR, LA MUY NECESARIA Y POSITIVA IRONÍA

Volviendo a José Miguel Ullán, este, en una faceta que no se había visto mucho hasta entonces en España, con gran maestría y sabiendo reírse de la vida y el mundo, empezando por él mismo, junto a lo que se consideraban y consideran grandes nombres, grandes temas de la literatura, la cultura, el arte, la intelectualidad, etc., introduce, muy muy bien, en los medios de comunicación, en sus artículos, intervenciones, entrevistas, exposiciones, conferencias, libros, publicaciones, etc., con gran rigor, brillantez, gracia, duende, ironía…, en relación con la cultura llamada superior, la “Alta Cultura”; introduce el análisis, el trato, la cultura, el arte, etc. mas populares como la llamada música ligera, popular, la copla, el flamenco, el bolero, el boxeo, etc., como en los casos de los cantantes españoles “El Fary”, “Los Chunguitos”, el gran Bambino de Utrera (sobre el que se acaba de hacer el documental “Algo salvaje. La historia de Bambino”, bajo la dirección del cineasta onubense Paco Ortiz que hizo otros videos sobre el flamenco, el cante, producido por “Sarao Films” y coproducido por la televisivas publicas “TeleVisión Española-TVE y y “Canal Sur TV” de Andalucía), Rocío Jurado, María Jiménez, la muy grande Lola Flores “La Faraona”, “Lola de España”, el boxeador Luís Folledo, los cantantes mejicanos Elvira Ríos, Toña la Negra, el muy grande Agustín Lara “El Flaco de Oro, Platino”, Paquita la del Barrio, la gran cantante cubana, la bolerista Olga Guillot, etc. Ullán lo hizo de maravillosa, al mejor nivel y tuvo un gran éxito.

Una de sus ultimas y muy buenas aportaciones de su amplia y diversa obra, en la que Ullán trabajó mucho y que se publicó al poco tiempo de su muerte, en 2010, fue en honor de la gran filosofa española de la razón poética, María Zambrano (que se declaró “discípula” del gran filósofo español Jose Ortega y Gasset, del que fue su mejor discípula y una gran creadora, excelente autora, figura nacional e internacional de la filosofía), el libro, “Maria Zambrano. Esencia y Hermosura. Antología. Selección y relato prologal de José Miguel Ullán”, Ed. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2010, 612 págs.

DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS MEJORES AUTORES, CREADORES, DINAMIZADORES SOCIALES Y POR EL MEJOR DESARROLLO DEONTOLÓGICO DEMOCRATICO

José Miguel Ullán ha sido, es un gran poeta, escritor, periodista, dibujante, crítico, promotor artístico y cultural español y de la mejor talla internacional. España debe tratar, muy bien, por medio de la educación, universidad, cultura, medios de comunicación, instancias de encarnación y socialización, etc.; España, la gran nación española, debe tomar medidas, my buenas medidas, deontológicas, honradas y muy rigurosas, competitivas, etc., para que surjan, puedan surgir grandes autores, creadores, dinamizadores sociales como José Miguel Ullán y para que contribuyan, a escala individual, social, local, regional, nacional e internacional, al mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, de juego, competencia y cooperación limpios, integrador, profundamente humano, riguroso, eficiente, critico positivo, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, educativa, científica, cultural, mediática, artística, deportiva, técnica, laboral, profesional, empresarial, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., que, siempre, debe saber, con honradez, mucha humildad y mucho rigor, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos, a la verdad justa y responsable, al bien, y, como hemos dicho, siempre que se pueda, si cuadra/ se cadra, y como en el caso de Ullán, con buena poesía, música, alegría e ironía, con buen arte, humor, cante, baile…

Terminemos, como empezamos, por libre y a partir de una de las grandes obras poéticas de José Miguel Ullán, “Ondulaciones: poesía reunida (1968-2007)”, Ed. Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2008, 1364 págs., a saber: “Buen cante, arte, ironía y risa a raudales/ se anegaron los ojos/ de verdad, amor, felicidades”

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes, 6 de setiembre 2021, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, “O Bo Camiño polo Ben”…