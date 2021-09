En defensa de la mejor radio, los mejores medios, instancias de encarnación y socialización, etc.

Excelente, Excelente, como siempre, “El diario de mi Marijose”; Excelente en el programa referencial de la radio española, “Herrera en COPE (Cadena de Ondas Populares Españolas: Ideario Cope)”; diario de la periodista albaceteña María José Navarro, una gran, muy buena, creativa aportación a la radio española y su historia.

Hay, siempre, que buscar, investigar, trabajar, muy bien y mucho, en todo lo que puede y debe mejorar la radio (la cadena Cope, Trece Tv; etc.), los medios de comunicación, las instancias de encarnación y socialización, especialmente las mas influyentes individual y socialmente, etc., en defensa de España, la gran nación española, de «los pueblos de la Tierra», como dice la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978, de los españoles, de los ciudadanos de bien y por el bien, desde la deontología, honradez, mucha humildad y rigor, y por el mejor desarrollo deontológico (la importancia fundamental de los códigos deontológicos y que están para cumplirse) democrático, de juego, competencia y cooperación limpios, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, responsable, competente, crítico positivo, eficiente, generador de valor añadido, cadenas de valor, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, educativa, científica, mediática, cultural, laboral, profesional, empresarial, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., por la verdad justa y responsable, por el bien, sabiendo, siempre, con honradez, mucha humildad y rigor, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la busqueda, lucha, honrada, muy humide y rigurosa, por dicho desarrollo deontológico democrático, verdad, bien…

Fdo. Miguel Angel Cancio Álvarez (Vegadeo-Asturias/España), socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista (Universidad de Santiago de Compostela-España) y sociólogo (Universidad de París VIII-Vincennes/Francia), profesor jubilado de Sociología, Sociología de la empresa, Socioeconomía del desarrollo y los movimientos sociales (asignatura que creé) y Sociología económica (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; mi curriculum, publicaciones (autor individual de 15 libros, 36 colectivos; colaborador, desde los años 60, en prensa, radio, televisión, Internet desde que surgió, en diversas instancias, iniciativas de dinamización social y por el mejor desarrollo deontólogico democrático, etc.), se pueden ver en Internet; miércoles, 08-09-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, “O Bo Camiño polo Ben”…