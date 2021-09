Victor Entrialgo De Castro: " Las leninistas de Zara"

Antes ibas a Zara a devolver la cazadora de un cuñao y podías encontrarte a Yolanda Diaz, Irene Montero y esa de nombre tan raro y moderno que nadie recuerda para llamarla.

Pero estas leninistas de Zara mandan ahora de compras a las nanis, a los nanos, a las canguras, a los choferes, a los escoltas y demás familia.

El único inconveniente de la devolución de Zara es que no se extienda a las propias ministras, que no se puedan cambiar por modelos menos ridículos, que no haya colas en los probadores antes de los nombramientos, por si una ministra no nos sienta bien o no nos va con todo.

Ahora en el Consejo entra cualquiera y en Zara dejan hasta animales, como los que los que los meten en el ascensor en lugar del montacargas, con total desconsideración, con el olor que dejan.

Más que en crear, Zara, que se iba a llamar Zorba pero ya había una tienda en La Coruña, se centra en capturar tendencias y «reinterpretar» a bajo coste los diseños de las marcas de moda.

Fast fashion, consumo rápido, usar y tirar, rotar los modelos o un dependiente sólo para cobrar y generar la ansiedad de que se acaba.

Hay ministras leninistas que no tienen las cuatro letras pero tienen modelos de firma e incluso de alta costura. Pero lo curioso de las ministras comunistas, las leninistas de Zara, es que no quieren tropezarse por la calle con gente vestida igual.