Juan Pérez de Mungía: «Descasado. De la reiteración del error al horror de los errores»

El PP de Casado hila fino, de la cadena de errores tras el horror. Después del bizcocho de su nombramiento como presidente del partido, tras apartar a la trepa Soraya y dejar en la cuneta a Cospedal, el partido postpopular parecía que iniciaba una senda rupturista y beligerante con una brillante Cayetana Alvarez de Toledo como portavoz.

Cayetana es mejor oradora, y no le duelen prendas, es libre de opinar porque sabe opinar por convicción sin cambiar el discurso para tirios y troyanos, lo necesario para dibujar al PP y ponerle en el candelero, especialmente para quienes aman la libertad y la verdad al tiempo.

Ya no recordamos en que orden sucedieron los hechos del viraje político de Casado, si primero fueron las nueces o los nogales. A Cayetana se la cambió por una nueva portavoz, Gamarra que es infinitamente inferior, ¡basta solo con leer alguno de sus aforismos como en aquella entrevista donde desveló la clave de su militante virginidad: «Estoy soltera, una mujer con poder da mucho miedo»!. ¡Que ilusa! No es de extrañar que no haya encontrado quien la soporte con esa admirable simpleza. Casado se descasa de Cayetana porque no acepta la sombra de personas inteligentes e inventa contubernios y sublevaciones. No reconoce nunca la lealtad de quien piensa. La homogeneida es suicida y una aspiración innata del autoritarismo mas ramplón. Ni Franco fue así. Cayetana lleva su libertad hasta el punto de reconocer la inteligencia combinando sus fuerzas con los de aquellos que se han dado cuenta de la naturaleza golpista del sátrapa Sánchez. Casado ningunea la inteligencia, Sánchez ningunea la constitución y las leyes.

Casado, no contento con nombrar a Gamarra, cometió la mayor estupidez política votando en contra de sí mismo en la moción de censura de Vox. Le hizo la cama a Sánchez y además le arropó, pensando que la unión con el PSOE era posible y así se distanciaba de Vox. Pero el pueblo no paga a traidores. La imbecilidad puede ser un estado pasajero o persistente, el problema consiste en ser un pasajero del Estado y Casado, cree y se ha creído el rey del mambo para ocupar el chalet de La Moncloa por el simple hecho de diferenciarse de Vox y abrazar los postulados transpolíticos de Sánchez. Por eso es el relevo de lo mismo, no la alternativa a la que tenemos encima.

No hay dos horrores, sin tres. Ayuso ha logrado barrer al PSOE de Madrid, dicho en román paladino, lo ha fregado con lejía, no ha quedado ni rastro del líder de la chistera Pepu, experto en baloncesto que falló un tiro de tres perdiendo la liga electoral y quedando tras de una anestesista que ha dejado dormido al electorado, Mónica García. Esta es ese tipo de médico que elude el riesgo de decir algo que realmente haya pensado. Mónica García capitalizó la propaganda del aplauso. Iñigo Errejón vió claramente cuán fácil es montar la farsa con quien no ha rozado ninguna responsabilidad en la pandemia.

Ayuso ha despertado primero al electorado, después desatado pasiones y pese a sus deslices verbales, ha entrado por los ojos, la nariz y los oídos de miles de votantes. Incluso se dice que se ha consolidado y ha logrado empezar a tener un discurso propio, independiente y ajeno al paniaguado de Casado. No es necesario recordar que Ayuso era jefa de prensa de Aguirre, que la conoce bien y no dudó en tildar de niñatos y chiquilicuatres a Egea y Casado. Aguirre o la cólera del PP están en la onda y percibe que Ayuso es, al igual que Cayetana, superior a Casado.

Y en esto vino a montar en cólera el pretendiente a vicepresidente Egea, el ínclito lanzador de huesos de aceituna que no ha dudado en aconsejar a Casado ningunear a Ayuso y apartar a su asesor Miguel Angel Rodríguez. La guerra de los mundos de los postpopulares ha empezado y Casado, fiel a su ombligo, ha venido a insinuar, Yo o el Caos.

Casado no es hábil, eso ya ha quedado demostrado, ahora solo le queda meter la pezuña un poco más para llegar al cuezo y que le disparen al caballo de Troya porque no pueden saltar las murallas de La Moncloa.

No existe una única solución, mejor sería reconocer los horrores y recular, más vale asumir las equivocaciones y volver a la guerra civil para echar del poder a los socialcomunistas, sus colegas golpistas y sus colaboradores terroristas. Primero tendría que pedir perdón a Abascal, establecer una hoja de ruta que nos salve de la ruina que podría producirse si Sánchez se perpetúa en el gobierno, debería reponer a Cayetana y por último ganarse el apoyo de Ayuso indicando que sería su Vicepresidenta junto Abascal como Vicepresidente. ¿Por qué inventarse enemigos en sus filas en lugar de aprender de su éxito? Brillante ha sido Egea despertando el demonio de la corrupción.

Señores, no se admiten más apuestas. La ruleta está en marcha. Rojo o Negro, la fecha electoral está por determinar, solo queda empujar al precipicio al nefasto gobierno y peor gobernante de la historia reciente, el plagiador compulsivo Sánchez