José Manuel García Albarrán: «El desastre natural y el ‘postureo’ político»

La terrible y angustiosa situación creada por la erupción del volcán de ‘Cumbre Vieja’ en la isla de La Palma, que lleva ya varios días copando nuestra atención en los telediarios, ha dado lugar a que ‘todos’ nos pongamos en la piel de esos ciudadanos españoles isleños y recapacitemos sobre la importancia de las cosas de este insensato, incomprensible y superficial modo de vida actual.

Ante unas imágenes, como las ofrecidas en directo por las cadenas de TV, de esos múltiples dramas familiares y laborales que lo han perdido absolutamente todo, habrá que estar atentos a las decisiones y actuaciones próximas tanto del gobierno insular como del gobierno central.

Esas personas que han trabajado toda su vida para tener una casa de campo, un modesto pisito o un chalet, construidos incluso por ellos mismos, con el único propósito de tener un techo digno donde poder vivir con su familia, o aquellos que compraron un terreno agrícola para cultivar esas plataneras que sustentan gran parte de la economía de la isla y que nos proveen de ‘los plátanos canarios’, han quedado sepultadas bajo montañas de lava ardiente. Esas personas, se merecen un apoyo del gobierno rápido y eficaz, sin esperar al fondo de compensación que exige como condición tener contratado un seguro de hogar.

Porque de pronto, la mortífera fuerza de la naturaleza, en forma de erupción volcánica, les arrasó toda su hacienda, sus casas, sus plantaciones, sus pertenencias y sus recuerdos de toda una vida enterrándolos para siempre, sin tener muchos de ellos la posibilidad de rescatar nada de sus

domicilios, ya que tuvieron que ‘salir con lo puesto’.

En estos casos es inevitable preguntarnos…

¿Que haría yo si me diesen diez o quince minutos para rescatar y salvar las pertenencias de mi casa?

¿Qué cosas materiales salvaría?

Aquí se pueden comprobar las distintas y sorprendentes reacciones del ser humano ante situaciones apremiantes y de máximo estrés…

Unos cogieron solamente retratos de familia, otros el frigorífico, otros pequeños electrodomésticos, mientras otros han podido salvar con bolsas o maletas parte de la ropa y los más afortunados, que pudieron llegar con furgonetas, rescatar algunos muebles, ropas, fotos, recuerdos, electrodomésticos, etc…

¿Alguien en esos momentos pensó en llevarse documentos importantes como escrituras de la casa, de la finca, pólizas de seguros y otros ‘papeles’ acreditativos para ulteriores reclamaciones o posibles indemnizaciones?

¡La mayoría parece que no!

Pero recapitulemos, la semana pasada se detectaron movimientos sísmicos que fueron aumentando tanto en frecuencia como en intensidad, registrándose cada vez más superficialmente, lo que indicaba una actividad nada habitual que podría hacer sospechar una inminente erupción volcánica.

No obstante algún ‘vulcanólogo’, no sabemos si para evitar el pánico de los isleños, le quitó importancia basándose en ‘no sé qué teoría de la cantidad de magma almacenada’, predicción que horas más tarde se vino abajo. Algo así como la que hizo el ‘insigne’ Dr. Simón al predecir que habría solo 1 ó 2 casos de Covid en España. ¿Recuerdan?

Pero no pasa nada… con el volcán ya en erupción y las evacuaciones de los ciudadanos ‘a toda prisa’ el gobierno intenta ver ‘el lado bueno’ y aparece su ministra de Industria Comercio y Turismo -Reyes Maroto- la que en un ejercicio de ‘insensatez’ y falta de sensibilidad, ante las desgracias de tantas personas, dice que esto “puede atraer al turismo por ser un espectáculo maravilloso” ¡Vamos…como si se tratara de unos fuegos artificiales!

A Pedro Sánchez, le faltó tiempo para coger “su Falcon” y salir ‘volando’ para la isla, haciendo gala de un falso ejercicio de ‘humanidad fotográfica’ para manifestar que “el Estado no les dejará atrás” ¡Uhhmmm!

Eso ya lo hemos oído antes con la Pandemia… ¿Verdad señores autónomos arruinados?

Pero como su afán de ‘protagonismo fotográfico’ no tiene límites, al enterarse que los Reyes se desplazaban para visitar a los damnificados y para darles ‘su apoyo moral’…

Sánchez vuelve a montarse en ‘su Falcon’ y allí que se presenta por segunda vez en cuatro días para ‘sacar pecho’ una vez más y decir textualmente:

“Gracias a la acción eficaz y coordinada de nuestros servicios de emergencia y del Estado, hemos garantizado la seguridad de todos los ciudadanos, no permitiremos que nadie quede desamparado tras esta catástrofe natural» ¿?

Todo maravilloso Sr. Presidente, pero resuélvame una duda:

¿En donde se están alojando los 180 militares, los 200 guardias civiles y los 92 policías que están desplazados en La Palma para reforzar las plantillas locales, aumentar la seguridad y el orden ante esta catastrofe?

¿Están alojados en hoteles de 4 o 5 estrellas como alojaron y alojan a los llegados en pateras a las islas?

¿Se ha preocupado usted de preguntarlo?

¿Y su ministro del Interior… sabe dónde y cómo duermen?

Si esto sigue así, Sr. Sánchez, voy a tener que darle la razón a un amigo que dice que ‘todo lo que está ocurriendo’ es, como dice la leyenda, “La maldición de Tutankamón”… Ya sabe usted porqué ¿No?

El líder del PP -Casado- también quiso ‘salir en la foto’ pero sin darse cuenta de que no está en condiciones de prometer -aunque no sea verdad- ni dar nada con garantías por estar en ‘la oposición’.

Largo y arduo camino le espera si no cambia su estrategia.

¡Ahh! perdone Sr. Sánchez… permítame una última pregunta, aunque ya sé que no me contestará o me mentirá:

¿Estaba previamente pactada la flamante detención del golpista Puigdemont?

Finalizo este artículo, queridos ciudadanos de la isla de La Palma, con un ruego u oración:

Jesús ayuda a estos hermanos que hoy están en desgracia.

Protégelos en este momento que tanto necesitan de ti y…

No dejes que muera en ellos la esperanza.

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado

24/09/2021