Junto al ilegal ataque a la bandera española, PSOE Sánchez, Zapatero, etc., Cum Fraude pactan con ETA-Bildu, etc., con los que quieren liquidar España

Nota: este escrito es la continuación del publicado con el título: “Muy grave violación de la Constitución española y la ley que regulan el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas”

Viene estando muy claro, se viene verificando muy claramente que PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, y al contrario de lo que viene sucediendo en Occidente, la Unión Europea, etc., en las naciones democráticas mas desarrolladas y avanzadas del mundo; PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, en lugar de apostar por la responsabilidad democrática constitucional, legal, la moderación, como en Alemania, etc., la eficiencia y justicia justas, el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, responsable, de juego, competencia y cooperación limpios, integrador, profundamente humano, riguroso, eficiente, creativo, etc., con seguridad, garantías, justicia justas y los debidos y justos controles democráticos de lo que debe ser una gran democracia representativa, con justa, fundamental y muy necesaria división de poderes, de ciudadanos libres e iguales ante la ley en todas las partes de España, etc., que luchan, de forma deontológica, honrada, humilde, rigurosa, sabiendo aprender de los errores propios y ajenos; que luchan por el mejor desarrollo deontológico democrático, por la verdad justa y responsable, por el bien, etc. es decir, por lo mejor para España, la gran nación española, para “los pueblos de la Tierra”, como dice la, nuestra vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978.

Como estábamos diciendo, PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, en lugar, entre otras cosas, de respetar, como es su obligación constitucional, legal, los símbolos oficiales de España, de la nación española (la Bandera, el Escudo, el Himno nacionales españoles); PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, en plan extremista socialista-comunista, izquierdista, proseparatista, etc., en lugar de pactar con las fuerzas democráticas constitucionales realmente españolas, políticas, económicas, mediáticas, sociales, etc., que defiendan, deontológica, honrada, humilde rigurosa, activamente y con el mayor rigor, sin miedos y complejos, dentro del Imperio de la Ley; que defiendan a España, la gran nación española, en todas las partes de España, dentro y fuera de España, en todos los medios, instancias, campos y sectores sociales, etc.; que defiendan “los pueblos de la Tierra”, etc.; PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, se ha/n apuntado, claramente, al todo vale por el poder, muy injustos privilegios, y a descalificar, deslegitimar, ningunear y linchar a sus principales adversarios, competidores y críticos democráticos españoles, etc., a los que viene convirtiendo en lo peor de lo peor (y ¡OJO. MUCHO OJO! ello puede dar lugar a lo peor de lo peor, justificar lo peor de lo peor, tal y como, lamentablemente, se viene verificando históricamente).

PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, de forma muy grave, peligrosa, negativa y dentro del narcisismo, racismo supremacista, superiorista, etc., que viene caracterizando a determinadas fuerzas políticas, etc.; PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude se viene/n apuntando al extremismo, etc. y viene/n apostando, pactando con las fuerzas mas extremistas socialistas-comunistas, izquierdistas, nacionalistas separatistas, como los extremistas socialistas-comunistas, izquierdistas de Unidos Podemos vinculados muy activamente con el Foro del viejo y nuevo socialismo-comunismo, de los viejos y nuevos extremismos identitarios, etc., el Foro de Sao Paolo 1990 (creado por Fidel Castro y Lula da Silva, en Sao Paolo-Brasil, en 1990, cuando se hundieron la Unión Soviética-Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas/URSS y el comunismo del este) y sus regímenes, fuerzas, medios, fundaciones, ONGs., instancias, grupos, redes, etc., etc.; como, también, los ilegales golpistas nacionalistas, izquierdistas, separatistas catalanes, como el brazo político de la banda terrorista vasca, nacionalista separatista, socialista-comunista, etc., ETA-Bildu, etc., etc., y que vienen queriendo liquidar España, la gran nación española, su unidad-integridad democrática constitucional…

El Gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude es, con mucho, el mas extremista socialista-comunista, izquierdista de la Unión Europea y cuando, entre otras cosas, el Parlamento Europeo, el 19 de setiembre 2019, por amplia mayoría de fuerzas de centro-derecha, liberales, derecha, pero también de izquierda moderada, de centro-izquierda, en base a una amplia y fundada documentación y a un amplio debate parlamentario, el Parlamento Europeo, en una sesión histórica, aprobó condenar a las fuerzas totalitarias socialistas-comunistas y fascistas, nacional-socialistas/nazis y tomar medidas democráticas, en toda la Union Europea, etc., para impedir que dichas fuerzas tengan apoyo, se mantengan, reproduzcan, etc.. Pero, ¡OJO! con la particularidad de que, desde hace tiempo, en la Union Europea, etc., no hay fuerzas totalitarias, etc. con amplia presencia publica, gubernamental, parlamentaria, fuerza, poder, influencia, etc., nacional, internacional, global, etc., que se reivindiquen como facistas, nacional-socialistas/nazis, pero sí las hay socialistas-comunistas, del viejo y nuevo socialismo-comunismo y que, incluso, tienen el poder, el Gobierno, etc. en varias naciones como, por ejemplo y entre otras, China comunista, la segunda potencia económica mundial tras los Estados Unidos y la primera en población, en 2021, con mas de 1.400 millones de habitantes y que representa el 18,25% de la población mundial, global.

Como es posible que en la autonomía española vasca, y desde hace tiempo, se vengan convocando y celebrando numerosos homenajes a miembros de la banda terrorista vasca nacionalista separatista, socialista-comunista, etc., ETA-Batasuna, y que han sido responsables de muy graves atentados terroristas, de numerosos asesinatos terroristas.

SOBRE LA BANDA TERRORISTA ETA-BATASUNA

En 1959, se pone en marcha la banda terrorista ETA y, en Octubre 2011, ETA sacó un comunicado anunciando el cese de su acción terrorista. En 1960, un explosivo mata a una niña en San Sebastián (Guipúzcoa-España), atentado cuya autoría de ETA está en discusión. En 1968, ETA reconoce la primera víctima mortal de su acción terrorista, un guardia civil. Las víctimas mortales de ETA son 853 según el recuento publicado por el Ministerio del Interior del Gobierno de España. Según la “Asociación de Víctimas del Terrorismo”, ETA mató a 955 personas. Ha habido atentados terroristas mortales de ETA y que no han sido reivindicados por dicha banda terrorista. El año 2010, tuvo lugar la última víctima mortal de ETA. El Ministerio del Interior del Gobierno de España ha cifrado, en 6.389, el numero de heridos cometidos en atentados de la banda terrorista ETA. Un documento del “Defensor del Pueblo Vasco”, publicado el año 2009, establece el número de heridos, en atentados terroristas de ETA, en unos 16.000. Se ha establecido que hay mas de 379 muertos por la banda terrorista ETA que están sin esclarecer y, entre otras instancias, el Parlamento Europeo ha pedido su esclarecimiento, su plena explicación. El numero de personas extorsionadas, por la banda terrorista ETA, han sido 10.000 según un estudio publicado, en 2017, por la Universidad de Deusto (Bilbao-España). La banda terrorista ETA contaba, por esta vía de la extorsión terrorista, con un presupuesto anual de entre 4,5 y 6 millones de euros en los años 70 y 80 y de unos 2 millones de euros en la primera década del siglo XXI. La actividad terrorista de ETA se financió por tres vías que habrían aportado cerca de 150 millones de euros, según el recuento de un grupo de expertos vascos publicado en el libro “La bolsa y la vida”. La primera vía de financiación de ETA fueron los atracos, que le reportaron a la banda terrorista 19,43 millones de euros; los secuestros le reportaron a ETA entre 102,65 y 106,09 millones de euros y, al menos, 21,5 millones de euros corresponderían al dinero extorsionado por ETA. Entre 20.000 y 25.000 millones de euros se ha estimado el coste directo del terrorismo de ETA. Estimación llevada a cabo por un grupo de expertos vascos y según el libro “La bolsa y la vida”. Esta cifra resulta de la suma de deslocalización de empresas y la huida de empresarios, de la perdida de inversión exterior y de la caída del turismo, entre otras cosas. La banda terrorista ha dejado de actuar cuando quedan sin resolver 224 atentados terroristas, de los que mas de la mitad ocurrieron en la época de la UCD (Unión de Centro Democrático). Estos datos, sobre los atentados terroristas pendientes de resolver, proceden de un informe, de diciembre 2011, del entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, hecho a petición de la “Fundación de Víctimas del Terrorismo”.

DEFENSA DE ESPAÑA, DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, DE SU UNIDAD-INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA CONSTITUCIONAL, DE SU SISTEMA DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL, LEGAL, DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA DE JUEGO LIMPIO, DEL DESARROLLO DEONTOLÓGICO DEMOCRÁTICO…

Es fundamental, muy necesario que, en España, la nación española, los agentes, grupos, medios, instancias, sectores, etc., las fuerzas políticas, económicas, mediáticas, sociales, etc., democráticos constitucionales realmente españoles, de, por y para el juego, competencia y cooperación limpios, y sabiendo, siempre, individual y socialmente, de forma deontológica, honrada, muy humilde y rigurosa, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos; es fundamental que se pongan de acuerdo, sepan ponerse de acuerdo, en la justa, rigurosa, competente, eficiente y muy necesaria, defensa de España, de la nación española, de su unidad-integridad democrática constitucional, de su sistema democrático constitucional, de la democracia representativa de juego, competencia y cooperación limpios, y del mejor desarrollo deontológico democrático, de la verdad justa y responsable, del bien…, y frente a los que, ayer, hoy, etc., dentro y fuera de España, quieren acabar, vienen queriendo acabar, con España, con la gran nación española, con su unidad-integridad democrática constitucional, con su sistema democrático constitucional representativo, con seguridad, garantías y justicia justas, etc.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; lunes, 27-09-21, Santiago de Compostela (Galicia-España)