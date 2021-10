Gran éxito de la convención del PP de Casado clausurada en Valencia

POR EL MEJOR, BIEN MEDIDO/A: DESARROLLO DEONTOLÓGICO DEMOCRÁTICO, LA VERDAD, EL BIEN



El Partido Popular de España (PP), liderado por Pablo Casado, ha tenido un gran éxito en la convención que ha celebrado en diversos puntos de España, con la participación de importantes personalidades españolas y de otras naciones, y que ha sido clausurada, el domingo 03-10-21, en la plaza de toros de Valencia, completamente llena y con tres mil personas en las puertas que no pudieron entrar y a las que que Pablo Casado fue a saludar y agradecerles su apoyo.

Creo que el PP, no puede ni debe caer en estériles y muy negativas polémicas interiores, como, por ejemplo, en el caso de la presidencia del PP en la autonomía madrileña, y debe, con la política liberal humanista (cristiana, etc.), reformista, constitucional, legal, responsable, rigurosa, competente, cooperativa, bien medida (con muy buenos y contrastados, fundados indicadores), abierta, participativa, de juego limpio, positiva, eficiente, etc., que representa, debe representar; el PP, con los mejores deontológicos, honrados y mas comprometidos, que siempre sepan aprender, con honradez, humildad y el máximo rigor, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos; el PP debe defender España, la gran nación española con los mejores y las mejores, muy medidas, trabajadas criticas y propuestas, soluciones, reformas y contando, muy activamente, convocando a los españoles, ciudadanos de bien que lo hagan posible dentro y fuera de España (Partido Popular Europeo/PPE; Internacional Demócrata de Centro/IDC; Unión Internacional Demócrata/IDU en inglés-americano; Organización Demócrata Cristiana de América/ODCA; etc.; organizaciones presentes en todo el mundo y de las que forma parte, en las que participa el PP español) y por su mejor, a escala local, regional, nacional e internacional, global, de “los pueblos de la Tierra” (como dice la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978), por su/el mejor desarrollo deontológico democrático constitucional, legal, de juego, competencia y cooperación limpios, integrador, profundamente humano, responsable, riguroso, competente, crítico positivo, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, educativa, científica, técnica, cultural, artística, deportiva, laboral, profesional, empresarial, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., por la verdad justa y responsable, por el bien.

MANOS A LA OBRA Y ADELANTE.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela