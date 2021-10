Para Manuel Esteban «Manolete» y por la mejor selección, promoción y control de los mejores

Excelente, Excelente el gran periodista deportivo español, que ha trabajado 30 años en la cadena de radio SER-Sociedad Española de Radiodifusión, Manuel Esteban “Manolete”; Excelente Manolete en la entrevista con el formidable Grupo Risa (que ha revolucionado el humor en la radio española y con el mejor nivel. Pero, ¡Ojo, Mucho Ojo!, no debe bajar la guardia, dejarse confundir, endiosar prepotente, arrogantemente por el éxito y, con honradez, mucha humildad y rigor, debe tratar de mejorar y superarse siempre. Y, por supuesto, con los debidos, justos controles por parte de la empresa para la que trabaja y que, además, tiene un código deontológico y que se debe aplicar, como en todas las empresas, por el mas justo, eficiente, mejor trabajo, profesionalidad, productividad, competitividad, contribución al mejor desarrollo deontológico democrático, etc.); como estamos diciendo, formidable el Grupo Risa en la cadena de radio COPE-Cadena de Ondas Populares Españolas y Muy Justa y Oportuna entrevista al gran Manuel Esteban “Manolete”.

Manolete dio toda una gran lección de la mejor humanidad, saber decir, estar, ser. Lo que no hacen otros, especialmente, algunos que, en la radio, etc., han tenido mucho, mucho éxito y que se vienen comportando con gran arrogancia, prepotencia, muy mala educación, con un insoportable, intolerable endiosamiento, narcisismo, racismo supremacista, superiorista, etc., y que no se puede ni debe aguantar, tanta chulería, muy malas formas, fondo, modos, maneras de decir, estar, hacer, proceder…

Es preciso, en la radio, los medios de comunicación viejos y nuevos, en las instancias de encarnación y socialización, especialmente, en las más influyentes, seleccionar, promocionar y controlar con muy buenos indicadores, con justicia justa muy bien definida, explicada, medida, aplicada, difundida y controlada, a los mejores deontológicos, honrados, mas competentes, rigurosos, creativos, comprometidos, en la lucha honrada, muy humilde y rigurosa, por el mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, de juego, competencia y cooperación limpios, riguroso, competente, cooperativo, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, educativa, científica, técnica, mediática, cultural, artística, deportiva, laboral, profesional, empresarial, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., por la verdad justa y responsable y por el bien. Y, ¡OJO, MUCHO OJO!, sabiendo, siempre, con honradez, mucha humildad y máximo rigor; sabiendo siempre aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la lucha por dichos desarrollo deontológico democrático, verdad, bien…

Le deseo todo lo mejor al gran Manuel Esteban “Manolete” y que, como se ha hecho público, ha tenido que dejar la radio debido a su enfermedad de Parkinson.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes 11-10-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, “O Bo Camiño polo Ben”…