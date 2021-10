Anián Berto: ‘Otegi y el Presidente creen que España es gilipollas, y los crímenes de ETA duelen

¡Circule señor Sánchez, circule…!’

Este Presidente del Gobierno progresista se jacta de transmitir el rumbo en dirección a una nueva Democracia, lo que es su actual dictadura y traición a la Constitución del 78, que nos lleva a la ruina, la desolación y el enfrentamiento. Ahora pretende hacernos creer que HB-Bildu se identifica con las víctimas de los crímenes de ETA. El número lo montan los dos, Sánchez y Otegi, dos payasos que creen ser más listos que el público. Pero el chiste no cuela.

Ambos coaligados pretenden ocultar lo que no necesita anteojos. Yo te doy, tu me recompensas. Pero existe tal dolor en el país que es imposible olvidar, o no poner atención a cualquier movimiento de ‘pieza’ de estos mandatarios. Menos aún cuando se habla de víctimas del terrorismo. Viles muertes a civiles, jueces, políticos, policías, guardias civiles, abogados, hombres, mujeres, niños/niñas y cualquiera que se pusiera en sus horrendos caminos. Sin pedir perdón ni condenar aquellos mortales ataques a los españoles.

Si es necesario, Sánchez meterá con calzos sus intenciones y nos hace comulgar con ruedas de molinos. Fíjese que lo último destacado es hacer decir a Otegi, por si cuela, : ‘… No tenía que haber ocurrido’. Unas palabras que aún hacen más daño a las víctimas de ETA, que consideran ser hipocresía y encima utilización política de las personas asesinadas. Una frase que no contiene la palabra ‘perdón’, ni la intención de colaborar con la Justicia para esclarecer las 378 muertes aún en el baúl de los recuerdos. Sin resolver. Sin embargo, continúan los acercamientos de presos asesinos etarras, celebrando homenajes a estos malvados y soterrando sus pretensiones utilizando nuestras propias leyes, además de la clara colaboración del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Arnaldo Otegi, coordinador de Bildu, se ha hecho pasar por una marioneta frente a la opinión pública, de manera que pasen desapercibidos y maquillados los acuerdos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y lo ha hecho con ironía, fariseísmo y sangre fría, cómo corresponde a cualquiera de sus actuaciones y actividades, allá donde esté la palabra España, Democracia, libertad y Derecho.

Más de 7.000 víctimas, 856 muertos y miles de personas amputadas y amenazadas es el triste balance de unas ideas radicales políticas que forzaba a la sociedad española a doblegar las razones de un Estado de Derecho. Unas cifras heladas, que contienen miedo, injusticia y dolor, mucha desesperanza y odio. Fue ayer, pero parece ser hoy.

Imposible tragar unas palabras, sin consuelo, realidad y verdaderas. Ya no mienten a nadie, HB-Bildu son los herederos de los asesinos. ‘Nunca debió haberse producido’, dijo descaradamente Otegi dirigiéndose a las víctimas de ETA. Continúa todo igual, o peor, por qué estas palabras están cargadas de cinismo, maldad y estrategia del ‘Sanchismo’ contra España.

Este plan maquiavélico de Otegi explica con meridiana claridad que Pedro Sánchez es buen pagador. Sus acuerdos con sus aliados, y enemigos de España, los lleva a cabo. Con los españoles aplica la doble moral, el engaño y la traición.

Lo saben los socialistas, los populares y el resto de Grupos Parlamentarios. Este Gobierno es deleal, nos lleva al precipicio, y el progreso no es más que involucionar hacía épocas y caminos ya recorridos, de crímenes, odios e injusticias.

Su antiguo Peugeot debiera recorrer nuevamente España, por qué creíamos que nos conocía y resulta que nos toma por gilipollas. El 40 Congreso socialista no valió para nada a los españoles, esto es ‘Sanchismo’. Debe entregar su acta, ahora no la de Diputado, sino de Presidente del Gobierno de España. ¡¡Circule señor Sánchez, circule… !!.

Anián Berto

Periodista – escritor