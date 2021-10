Que cunda el ejemplo de los premios Nobel de la Paz 2021, María Ressa y Dimitri Muratov

LOS ESPAÑOLES, CIUDADANOS DE BIEN Y POR EL BIEN DEBEN MOVILIZARSE, DEMOCRÁTICA, ACTIVA, INDIVIDUAL Y SOCIALMENTE, EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS, EN TODO EL MUNDO Y TOMAR MEDIDAS PARA QUE SE CUMPLAN EN LA JUSTA Y MUY NECESARIA LUCHA POR EL BIEN…

Miguel de Cervantes: “La humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay alguna que lo sea”; “¡Oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes!”; “Al bien hacer jamás le falta premio”; El hacer bien a villanos es echar agua al mar”; La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”; “Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro”

El Premio Nobel de la Paz 2021 ha sido concedido, con justicia justa, a los periodistas, la filipina María Ressa y el ruso Dimitri Muratov, que luchan, vienen luchando, con verdadero riesgo para sus vidas, en Filipinas y Rusia, contra muy graves violaciones de las libertades, los derechos humanos y democráticos en los regímenes filipino y ruso presididos por Rodrigo Duterte y Vladímir Putin.

Los líderes, agentes, grupos, medios, instancias, fuerzas, redes, etc. que, en el mundo, defienden las libertades, la democracia y economía de ciudadanos libres e iguales ante la ley, con justa división de poderes, con juego, competencia y cooperación limpios, con seguridad, garantías y justicia justas, todo ello bien, justamente medido, definido, explicado, aplicado, difundido y controlado, y para hacer posible el mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático constitucional, legal, integrador, profundamente humano, riguroso, competente, cooperativo, libre, abierto, critico positivo, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, educativa, científica, técnica, cultural, artística, mediática, laboral, profesional, empresarial, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., la verdad justa y responsable, el bien.

Dichos líderes, agentes, grupos, medios, instancias, fuerzas, redes, etc., a escala local, regional, nacional, internacional, global, en “los pueblos de la Tierra” (como dice la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978), sabiendo siempre, con deontología, honradez, mucha humildad y el máximo rigor, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos, deben apoyar a estos Muy Justos Premios Nobel de La Paz, Maria Ressa y Dimitri Muratov, y deben tomar, justas y muy necesarias, medidas democráticas en defensa, en Filipinas, Rusia, en todo el mundo, de dicha democracia y economía de ciudadanos libres e iguales ante la ley, con justa división de poderes, con seguridad, garantías y justicia justas, etc., y por parte, conviene repetirlo, de los que, individual y socialmente, las defienden muy justa, rigurosa, comprometida, oportuna y necesariamente, y como exigen las buenas legislaciones, normas, tratados, proyectos, etc. democráticos nacionales e internacionales y que, están, deben estar para cumplirse, hacerse cumplir…

Es muy necesario, y máxime donde se violan los derechos humanos y democráticos; es muy necesario que cunda el muy buen ejemplo y compromiso de los Premios Nobel de la Paz 2021, María Ressa y Dimitri Muratov.



MANOS A LA OBRA Y ADELANTE.



Blas de Lezo y Olavarrieta, gran héroe español: “Una nación no se pierde por que unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden”

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes, 18-10-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, “O Bo Camiño polo Ben”…