José Manuel García Albarrán: “¡La luz artificial nos impide ver las estrellas!”

Quiero aclarar que el título de este artículo no es primicia del que escribe, lo que explicaré en breve para evitar malos entendidos.

Una reciente ‘Proposición no de Ley’, registrada en el Congreso de los Diputados por el Gobierno de Sánchez (PSOE) resumida, dice lo siguiente…

“Habría que disminuir la luz artificial nocturna en las grandes ciudades” porque esto, además de servir de ahorro energético, haría posible eliminar la repercusión negativa que supone “la pérdida del paisaje nocturno y la visión del cielo estrellado”.

Culpan, en dicha Proposición, a la luz de los edificios y al tráfico rodado de esta apreciación tan ‘preocupante’.

Me van a permitir que haga un comentario jocoso sobre tan importantes e inteligentes conclusiones, que han supuesto ‘gastar tiempo y papel’ para registrar esta propuesta en el Congreso.

Ya saben… presidentes de comunidades de vecinos de las grandes ciudades, convoquen una reunión extraordinaria y urgente para acordar no encender por la noche las luces de los pisos (son válidas las velas y los farolillos chinos a pilas)

¡Ah!… y que los vehículos no transgredan tampoco esta norma lumínica y al circular de noche, deben apagar las luces de cruce, ya que con reducir la velocidad y circular a 20-30 km./h. encendiendo sólo la luz de situación sería suficiente ¿No?

Y de cara a las próximas Navidades nada de ‘luminarias especiales’, añadamos a la ‘depresión pos-Covid’ unas oscuras y tristes Navidades para lograr ‘reducir el impacto energético lumínico’, tan perjudicial para ‘el bolsillo’, para las personas y sobre todo para ‘el medio ambiente’. ¡Importantísimo!

Podríamos pensar que semejante conclusión, simpleza o estupidez habría partido de alguna mente calenturienta tras una ‘resaca de finde’, pero lo verdaderamente grave es que todo esto es verídico, y viene a propósito de la subida abismal de la factura de la luz que quintuplica el precio de hace un año (>225 euros/MWh)

Claro que por si con esto no teníamos bastante, atiendan al consejo de Sánchez a los ciudadanos, en consonancia con su ‘Plan de Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética’: ‘Hay que introducir dos tostadas a la vez en la tostadora para ahorrar energía’

¡Increíble!… pero cierto.

¡Pues no…mire usted, si le parece, como la gente va tan sobrada de tiempo por las mañanas, las puede poner de una en una ‘para ahorrar tiempo’ y de paso también para ‘ahorrar energía’.

“Elí, Elí lama sabactani?” La Biblia: Salmo 22.(Mt 27, 46)

Pero como la capacidad de asombro en estos tiempos y con este Gobierno no tiene límites, hemos asistido recientemente a la ‘celebración minimizada’ del 12 de octubre -Día de la Hispanidad, Celebración de la Virgen del Pilar (Patrona de la Guardia Civil) Homenaje a nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad del Estado- pero como hay un ‘tsunami de Hispanofobia’, impulsado desde dentro y secundado por los de fuera, este año algunos han preferido llamarle ‘Día de España’, me imagino que es para no herir susceptibilidades de esos pobres ‘países invadidos y oprimidos’ por ‘el yugo hispano’.

Pues bien, que le llamen como quieran, pero que sigamos viendo cada año estos actos que emocionan a una mayoría de los ciudadanos y realzan los sentimientos de cariño y veneración hacia nuestra Patria -España- nuestra Bandera -la roja y gualda- y nuestro Jefe del Estado -S.M. el Rey Felipe VI.

Como curiosidad ‘negativa’ (lo entre comillo porque según el refrán popular -“el que siembra vientos recoge tempestades”-) podríamos citar los abucheos al Presidente del Gobierno

-Sánchez- quien, a pesar de hacer coincidir su llegada con la de los Reyes y la infanta y pasar saludando a las autoridades, literalmente ‘pegado’ a la Infanta Sofía, no se libró de los gritos, abucheos e insultos de un público, al que ya se habían preocupado los de protocolo de Moncloa, de alejar lo máximo posible de las Tribunas para intentar prevenir lo que a pesar de ello ocurrió.

Claro que para interpretaciones

sorprendentes quédense con las de los afines al partido y las de sus socios… “Parece ser que los abucheos pudiesen ir dirigidos al Rey y familia, así que la cercanía de Sánchez habría compensado y diluido la posible afrenta”. ¿Quién da más?

Decididamente… ¡Nos toman por tontos!

Y para finalizar, y dejando a un lado la línea ‘jocosa’, habrá que ponerse serio ante tres noticias, dos procedentes de la C.A.

Valenciana y otra por la intervención en el Congreso de una diputada de ERC:

El Ayuntamiento de Castellón repartió libros de ideología LGTBI y contra la religión católica a niños de 12 años. Ante las presiones de diversos colectivos -abogados católicos-el Juez ha ordenado su retirada inmediata.

Y más grave aún… el Presidente Ximo Puig -que se queja de falta de fondos- ha financiado una campaña para ‘extender el sexo anal entre heterosexuales’ y encabeza con su fotografía un cartel ‘ilustrado’ cuyo lema es “Dejemos atrás el tabú”.

¡Sin palabras!

La diputada de ERC por Gerona -Monserrat Massa- se despachó a gusto desde el atril del Congreso, con la anuencia del Presidente en funciones (en ausencia de M. Batet) que no interrumpió su sarta de improperios y graves insultos en ningún momento ni la llamó al orden, permitiéndole un monólogo de desprecio, humillación e insultos contra la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Militares españoles diciendo textualmente que: ‘les odiaban’, les daban ‘asco’, son ‘cutres’, ‘fuerzas de ocupación’, ‘salvajes’, mintieron en un ‘juicio farsa’ con la connivencia de los jueces, ‘asesinos’ y ‘torturadores’ en el pasado, para terminar diciendo…

“Fora las forças de ocupaciò”.

¡Inadmisible pero permitido!

Tony Blair (1953) Ex Primer ministro del Reino Unido dijo:

“Cualquiera que sean los peligros de la acción, los peligros de la inacción son mucho, mucho mayores”

Puede que la inacción vergonzosa e interesada de este ‘gobierno de coacción’ ante este tipo de actuaciones y vejaciones puede pasar factura a corto o medio plazo a esta sociedad que sigue ‘aletargada e inmóvil’.

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado