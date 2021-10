La siniestra jugada del terrorista Otegi: blanquear al socialista Sánchez para entrar en La Moncloa

No tiene fondo la desvergüenza de Pedro Sánchez. Como no tienen límite las tragaderas de la izquierda española en general y de los progres de los medios de comunicación en particular.

Lo ha subrayado Carlos Herrera, director y presentador de ‘Herrera en COPE’, este martes 19 de octubre de 2021 al arrancar su programa de radio:

«Se cumplen diez años de la derrota de ETA a manos del Estado de Derecho, pero el show ya lo han adelantado. El hecho de que ayer Otegi compareciera para decir una década después que ese dolor nunca tuvo que producirse es un paso adelante, sí, pero con matices».

«No se dejen impresionar. Evidentemente en palabras de alguien perteneciente a ETA, que ha sido terrorista activo y que ha quedado como representante para la sociedad de lo que era ETA, puede impresionar. Pero todo es cinismo».

«ETA fue derrotada por la sociedad española y por parte de la sociedad vasca que no está corrompida. ETA fue derrotada por la Policía, la Guardia Civil, el CNI y por jueces valientes como Baltasar Garzón, sí Baltasar Garzón. Muchos consideraron que no solo había que ir a por los terroristas, también había que estrangular a su entorno, y en eso tuvo mucha culpa el Gobierno de José María Aznar».

«Toda ausencia de expresión de arrepentimiento es cosmética. Si Otegi quisiera que las víctimas no sufrieran, no permitiría los homenajes a los etarras excarcelados».

«Si yo fuese del PNV estaría muy mosqueado. Este paso que da Bildu es lo que desbloquea moralmente al Partido Socialista del País Vasco para establecer pactos de Gobierno si fuese necesario, y desplazar al PNV del poder. Ayer hablaba como si hubiese pactado con el PSOE este tipo de discurso. Nos tenemos que quedar con este escenario».

Después de que Arnaldo Otegi se despachara con unas declaraciones hipócritas en las que aseguró, sin condenar a ETA, que asesinar a casi 1.000 personas fue un error, como si segar la vida de personas fuera una simple equivocación, el PSOE se ha lanzado a una ignominiosa estrategia de blanqueamiento del jefe de Bildu, partido clave para la supervivencia política de Pedro Sánchez.

Se conoce que la socialdemocracia que reivindica el secretario general socialista es eso: blanquear a un terrorista para convertirlo en socio preferente.

El teatrillo socialista provoca náuseas, porque la operación de lavado de imagen de Bildu es fruto de la estrategia de José Luis Rodríguez Zapatero, que es quien ha pergeñado el plan de acercamiento sin matices del PSOE a los herederos políticos de ETA. Y es que socialistas y proetarras están sentando las bases para una alianza estratégica de largo alcance que ha provocado la airada reacción del PNV, consciente de lo que ambos se traen entre manos.

Los nacionalistas vascos tienen claro que lo que están tramando PSOE y Bildu representa toda una amenaza para su hegemonía política en el País Vasco y de ahí que ya hayan advertido al Gobierno -la última vez hace unos días con el decreto de reforma energética-. El pasado domingo, Zapatero abría la puerta al aconsejar olvidar determinadas cosas del País Vasco.

«Dejemos a esa sociedad que administre con inteligencia qué dosis de memoria y olvido son necesarias, porque quizá hay cosas en la historia que hay que olvidar».

Un día después, Otegi recoge el guante y el socialismo alaba el cambio de actitud del dirigente proetarra. Verde y con asas.

Ya sabemos que el giro hacia posiciones más moderadas de Sánchez era una mentira, una pura estrategia de marketing.

A las primeras de cambio, el muy ‘socialdemócrata’ presidente del Gobierno ha dejado claro que su intención es gobernar con el apoyo de un partido que tiene tras de sí un largo reguero de sangre.

Para el PSOE, Otegi ya no es un terrorista, sino un socio leal al que hay que mimar para seguir en La Moncloa.