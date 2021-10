Señores representantes de la Asamblea General:

<< “Me ha tocado en suerte ser el último orador, cosa que me da mucho gusto porque así, como quien dice, me los agarro un poco más cansados. Sin embargo sé, que a pesar de la insignificancia de mi país –que no tiene ni poderío militar, ni político, ni económico, ni mucho menos atómico–todos ustedes esperan con interés mis palabras, ya que de mi voto depende el triunfo de los “Verdes” o de los “Colorados”.

Estamos pasando un momento crucial en que la humanidad se enfrenta ante la misma humanidad. Estamos viviendo un momento histórico en que el hombre, científica e intelectualmente, es un gigante, pero moralmente es un pigmeo. Y ahora llego yo, que soy de peso pluma, como quien dice, y según donde yo me coloque, de ese lado seguirá la balanza. ¿No creen ustedes que es mucha responsabilidad para un solo ciudadano? Porque, además no considero justo que la mitad de la humanidad –sea la que fuere– quede condenada a vivir bajo un régimen político y económico que no es de su agrado, solamente porque un frívolo embajador haya votado, o lo hayan hecho votar, en un sentido o en otro. Por eso yo, el que les habla, su amigo… yo… no votaré por ninguno de los dos bandos. Y yo no votaré por ninguno de los dos bandos debido a tres razones:

Primera, porque no se sería justo que el sólo voto de un representante –que a lo mejor está enfermo o desvaría– decidiera los destinos de cien naciones; segunda, porque estoy convencido de que los procedimientos –repito y recalco–, los procedimientos de los “Colorados” son desastrosos. Y, tercera, porque estoy convencido de que los procedimientos de los “Verdes”, tampoco son de lo más bondadoso que digamos. Insisto que hablo de procedimientos y no de ideas, ni de doctrinas. Para mí todas las ideas son respetables, aunque sean “ideítas” o “ideotas y, aunque, no esté de acuerdo con ellas.

Lo que piense este señor, o ese otro señor, o aquel otro señor–ese de allá de bigotitos que no piensa nada, porque ya se nos durmió–eso no impide que todos nosotros seamos buenos amigos. Todos creemos, que nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y hasta nuestro modo de hablar y de andar, son los mejores; y el traje a medida tratamos de imponérselo a los demás y si no lo aceptan, entonces, decimos que son unos tales o unos cuales y al ratito andamos a la greña y de la ceca a la meca. ¿Ustedes creen que eso está bien?¡

Qué fácil sería la existencia y la convivencia mundial, si tan sólo respetásemos el modo de vivir, de pensar y de actuar de cada uno!

Hace cien años ya lo dijo Benito Juárez, en julio de 1867 —político mexicano y una de las figuras más humildes, pero más grandes que ha tenido Méjico–:“El respeto al derecho ajeno, es la paz”. Así me gusta… no que me aplaudan, pero sí que reconozcan la sinceridad de mis palabras. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han manifestado los otros oradores que me han precedido en el turno de palabra, cuando han manifestado que debemos luchar por derribar el muro que nos separa, el muro de la incomprensión, el muro de la mutua desconfianza, el muro del odio. El día que lo logremos, podemos decir que hemos derribado el muro, pero no el muro de las ideas. El día que pensemos igual y actuemos igual, dejaremos de ser hombres para convertirnos en máquinas, en autómatas.

Este es el grave error de los regímenes comunistas y totalitaristas, el querer imponer por la fuerza sus ideas, su sistema de gobierno político y económico, mientras platican de derechos y de libertades humanas, pero yo les pregunto: ¿Existen esas libertades y esos derechos en sus propios países?

Dicen defender los derechos del proletariado, pero sus propios obreros no tienen ni siquiera el derecho elemental de la huelga. Hablan de la cultura universal al alcance de las masas, pero encarcelan a sus escritores porque se atreven a decir la verdad; hablan de la libre determinación de los pueblos y sin embargo, hace años, que oprimen a una serie de naciones, sin apenas permitirles que elijan democrática y libremente la forma de gobierno que más les convenga.

¿Cómo podemos votar por un sistema que habla de dignidad y acto seguido atropella lo más sagrado de la dignidad humana, que es la libertad de conciencia eliminando o pretendiendo eliminar a Dios por decreto? No, señores representantes, yo no puedo estar con los gobiernos socialcomunistas, o, mejor dicho, con su manera de actuar; respeto su modo de pensar–allá ellos–, pero no puedo dar mi voto para que su sistema se implante por la fuerza en todos los países de la tierra (voces de protesta y aplausos). ¡El que quiera ser socialista, comunista o marxista que lo sea, pero que no pretenda teñir a los demás ni contaminarles con su ensangrentada ideología!

¡Un momentos jóvenes! ¿Por qué se muestran aquí tan socialmente sensibles? ¡Siéntense, que aún no he terminado.

Ya sé, que es costumbre de ustedes abandonar estas reuniones en cuanto oyen algo que no es de su agrado; pero no, aún no he terminado, tomen asiento, no sean impetuosos…pues, todavía tengo que decir algo de los “Verdes”.

¿No les es gustaría escucharlo? ¡Siéntense, por favor!

Y ahora, mis queridos colegas de los “Verdes”, ¿ustedes qué dijeron?: “Ya votó por nosotros”, ¿no? pues no, jóvenes, y no votaré por ustedes porque ustedes también tienen mucha culpa de lo que pasa en el mundo; ustedes también son medio soberbios –como si el mundo fueran ustedes– y los demás tuvieran solo una mínima importancia. Aunque hablan de paz, y de democracia y de cosas muy bonitas, a veces también pretenden imponer su voluntad por la fuerza del dinero, del confort y de la corrupción. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que debemos luchar por el bien colectivo e individual, en combatir la miseria y resolver los tremendos problemas de la vivienda, del vestido, de la educación y del sustento, en general, de todos los ciudadanos.

Pero en lo que no estoy de acuerdo con ustedes, es en la forma en que ustedes pretenden resolver esos problemas: ustedes también han sucumbido ante el poder del materialismo y del dinero, se han olvidado de los más bellos valores del espíritu –pensando sólo en el enriquecimiento, poco a poco, se han ido convirtiendo en los acreedores de la humanidad—y, por eso, la humanidad los ve con recelo y desconfianza. El día de la inauguración de la Asamblea, hubo un señor embajador que afirmó “que el remedio para todos nuestros males estaba en tener amplios chalets ajardinados, automóviles de alta gama, electrodomésticos de última generación y aparatos de televisión en color con pantalla panorámica, entre otras cosas. Pero yo, ante todo esto, me pregunto: ¿Para qué queremos automóviles si todavía andamos descalzos?, ¿Para qué queremos refrigeradores si no tenemos alimentos que meter dentro de ellos? ¿Para qué queremos televisores, tanques y armamentos, si no tenemos suficientes escuelas para nuestros hijos y la incultura y el analfabetismo afecta a la mitad de la población mundial?

Debemos pugnar para que el hombre piense en la paz — pero no solamente impulsado por su instinto de conservación— sino, fundamentalmente, por el deber que tiene de superarse y de hacer del mundo una morada de paz, de justicia, de libertad y tranquilidad, cada vez más digna de la especie humana y de sus altos destinos. Pero esta aspiración no será posible, si no hay abundancia para todos, bienestar común, felicidad colectiva y justicia social. Es verdad que, el conseguir todo esto está en manos de los países más poderosos de la tierra, los “Verdes” y los “Colorados”. Son ustedes los que deben ayudarnos a nosotros, los más débiles, pero no con dádivas, ni con préstamos, ni con limosnas a modo de subvenciones, ni con alianzas militares.

Ayúdennos, pagando un precio más justo y más equitativo por nuestras materias primas; ayúdennos, compartiendo con nosotros sus notables adelantos en la ciencia y en la técnica… pero no para fabricar bombas para destruir, sino para acabar con la pobreza, la incultura, el hambre y con la miseria. Ayúdennos, respetando nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestra dignidad como seres humanos y nuestra personalidad como naciones, por pequeños y débiles que seamos; practiquen la tolerancia y la verdadera fraternidad –nosotros sabremos corresponderles–, pero dejen ya de tratarnos como simples peones de ajedrez en el lujoso tablero de la política internacional.

Reconózcannos, como lo que somos –seres humanos dotados de libertad y de igualdad ante la ley– y no solamente, como clientes o como ratones de laboratorio. Señores representantes, hay otra razón más por la que no puedo dar mi voto: Hace exactamente veinticuatro horas que presenté mi renuncia como embajador de mi país, y espero me sea aceptada.

Consecuentemente, no les he hablado a ustedes como Excelencia, sino como un simple ciudadano, como un hombre libre, como un hombre cualquiera, pero que, sin embargo, cree interpretar el máximo anhelo de todos los hombres de la tierra: El anhelo de vivir en paz, el anhelo de ser libres, el anhelo de legar –a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos– un mundo mejor que el actual, un mundo en el que reine la buena voluntad y la concordia. Y qué fácil sería, señores, lograr ese mundo mejor, en el que todos los hombres –blancos, negros, amarillos y cobrizos, ricos y pobres– pudiésemos vivir en paz como hermanos.

Si no fuéramos tan ciegos, tan obcecados, tan orgullosos, tan soberbios y, si tan sólo rigiéramos nuestras vidas por las sublimes palabras, que hace dos mil años, dijo aquel humilde carpintero de Galilea –Jesús de Nazaret– sencillo, descalzo, sin lujos, ni boatos, ni condecoraciones: “Amaos…, amaos los unos a los otros, como yo os he amado y, en esto, solo en esto, el mundo conocerá que sois mis discípulos”. Pero desgraciadamente, ustedes lo entendieron mal y confundieron los términos. ¿Y qué es lo que han hecho?, ¿qué es lo que hacen?: “Armaos los unos contra los otros para la guerra, la destrucción y la opresión de la raza humana”. He dicho.” >>

Dada la longitud del “Discurso” y su transcendente contenido, no me he resistido a la tentación de transcribirlo entero. Podía haberlo mutilado, amputándole algún que otro párrafo, pero nada habría sido igual. Por eso me veo obligado a explicar su significado y a desvelar su autoría en un nuevo artículo –a modo de segunda parte– obviando el escatológico refrán que circula en torno a “las segundas partes” que, como todos recordareis, éste, aparece en el capítulo IV de la “Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha” y, puesto –por Miguel de Cervantes– en boca del bachiller Sansón Carrasco.

Pedro Manuel Hernández López es médico jubilado y periodista.