Israel de la Rosa: «El porro en el Congreso»

La desafección del ciudadano de a pie por las cosas que unos señores ceñudos se gritan en el Congreso, entre atildados y ruidosos aspavientos, y que en un principio era concebida sencillamente como una leve indiferencia, como el inofensivo polvillo que se acumula imperceptible en la mesa donde come la suegra, ha mutado con el tiempo en vigoroso desprecio. Las enmarañadas y altisonantes palabras con que unas personas vestidas con pulcritud —no todas— se increpan en la Cámara Baja, y que a entender del vecino pedestre nada tienen que ver con las cosas urgentes de comer, han llegado a provocar, en este amplio desdén, una visible gangrena.

Qué magnífica oportunidad, no obstante, ha sobrevolado las bancadas de la Cámara para recuperar el interés del pueblo. Qué excelente pretexto para confraternizar con la gente y fundirse, por fin, en un apretado abrazo de identidad catártica: la legalización del cannabis.

Donde muchos verán oprobio y desvergüenza, otros hallamos imágenes de una descomunal e hipnótica belleza: el diputado, tras el desastre, verbigracia, de la derogación de una determinada reforma, enfrentándose a la opinión pública con los ojos enrojecidos, la mueca crispada y el porro atrapado en el pellizco que forman dos dedos: «Voté a favor porque iba pedo, ergo…». Cómo no disculpar a esta alma noble, cómo no empatizar con ella. Derogue usted cuanto le plazca, la hierba lo ampara. Encontramos asimismo pinceladas de elevada poesía en este apasionante lienzo animado: diputados de diferentes y enfrentadas bancadas compartiendo no una banal ideología, sino un mechero, humedeciendo el papelillo con una frenética lengua de ida y vuelta, sumidos todos en una sonriente y soñolienta pereza, arrellanados felizmente en sus asientos, incapaces —prestemos atención a las carcajadas— de atinar con el botón de las votaciones.

Qué excepcional y admirable ocasión para justificar la irremisible deriva de un país. No fueron ellos, fue la hierba. Una población comprensiva que se precie, de equilibrados y honestos sentimientos, de altas miras —la nuestra, qué duda cabe—, aprobará con indulgencia y ternura los cotidianos patinazos del Congreso. No son ellos, es esa cosa que fuman, qué le vamos a hacer, el mejor escribano echa un borrón. Son representantes del pueblo sobresalientemente cualificados —de nuevo, las carcajadas— que velan por nuestro futuro y nuestro más ameno bienestar, pero el canuto los pierde, no es culpa suya. Pelillos a la mar.

La desafección del ciudadano por las honrosas entrañas del Congreso ha comenzado a empalidecer. Los endebles puentes tendidos al votante, que no alcanzan siquiera el simbolismo, arden como el ninot enmudecido de una falla. La ejemplaridad del comportamiento en la Cámara, ríase usted, es hoy un burdo chiste. Concluimos con desaliento, pues, que un buen porro bien valdría un escaño.