Juan Pérez de Mungía: «El gran carnaval»

No sabemos que triste demente y que dudosa cavilación han despertado dentro de las entrañas del monstruo de Television Española. Se nos presenta desde RTVE una campaña de marketing que denominan La Gran Consulta, bien podrían estos aprendices del área comercial haber llamado a la encuesta La Gran Estafa o El Gran Carnaval.

No hace mucho el sillón azul del despacho de la primera planta de la proa del «edificio listo» de Prado del Rey, donde mueven el timón los capitanes de RTVE, acogió a Alberto Oliart, el famoso exministro de Defensa que dirigió la sala de máquinas, con sus 81 años. Solo habían pasado dos años cuando desfilaron por la puerta del Ente, 4150 prejubilados, alguno con 50 años. Una paradoja. Zapatero encendió la mecha para el desmantelamiento, el año 2006 inyectó más de 7800 millones de euros en el pozo de la tele pública y en 2007 reservó 1511 millones para pagar a los jubilados de oro hasta 2022. Las retribuciones de estos trabajadores han sido escandalosas, muchos cobraban más que si hubieran seguido trabajando.

Tras unos años de molicie financiera. Sánchez arribó a La Moncloa con el mantra de «El Gran Concurso» para buscar un capitán, pero la gerontocracia se impuso nuevamente con el nombramiento de Rosa María Mateo y sus 76 años, dentro de la estrategia descubierta por el mentor de Sánchez para nombrar personajes que descolocan a los analistas. Nadie dudo de la incapacidad de Oliart y tampoco habría alguien que dudara del busto parlante que había sido tantos años la esfinge de la primera cadena. Los personajes de La Moncloa tienen un «Ace in the hole», como en el póker, un as en la manga.

RTVE es un brillante ejemplo que retrata la manipulación informativa, el egoísmo humano, la crueldad y cómo las más bajas pasiones –el ansia de fama, el poder y el dinero, pero también la cobardía, la estupidez y la lujuria- nos gobiernan en un ejercicio sin límite para humillar a los españoles.

La Rosa de los Vientos dejó una pulla de 386 millones de euros antes de ceder el manípulo a su sucesor, Pérez Tornero con 67 años que repitiendo el método de quemar el suelo público ha lanzado una prejubilación para los trabajadores de 63 años, endosándoles 50.000 euros por irse rápido y en silencio, algo que podría suponer en dos años que restan de legislatura 100 millones de euros.

Las cuentas se descuadran año tras año y así vino sucediendo hasta el momento financiero más reciente. Atrás quedaron en 2014, cuando la SEPI tuvo que aportar, 130 millones para enjugar las pérdidas. Por el camino, la prensa indica otras vacunas económicas, 100 millones por aqui, 7 por allí, 11 por acullá, 42 para Tokio. No es fácil conocer la realidad. Ya lo dicen las auditorias que bregan todos los años intentando deshacer la madeja de la lana o los entresijos del dinero que se paga a los proveedores de contenidos.

Tras la farsa del Gran Concurso de acreedores del mérito para presidir la escucha y la visión pública nadie de los asistentes ha logrado que le devolvieran la entrada en la taquilla y hete aqui al actual presidente de la Corporación paseando el palmito con un autobús rotulado con La Gran Consulta.

Si se descarga el menú anunciado mediante el moderno código QR, (un invento japonés de 1994), se tiene acceso a una encuesta sobre que television pública desea la audiencia tener, pero ¿Es necesaria la televisión pública?. La RTVE es una hemorragia económica porque abona el campo para el sustento de amigos y conocidos, para que Roures y otros golpistas forjen sus imperios audiovisuales. Trincan como la Trinca sin resuello y lo que unos gastan en sus fiestas secesionistas, los españoles pagan con sus miradas el brillo ibérico de «Masterchef».

¡Hagan juego señores! 10.000 millones de euros, 1.663.860.000.000 de pesetas del año 2000, suficientes para enviar a 50.000 españoles a vivir a Marte, según Elon Musk. ¡Menuda comparación!. Quizás sea mejor indicar que podrían haberse creado 100.000 empleos o pagar la dos dosis contra el CoViD19 con Pfizer/BioNTech a 24 euros para toda la población española. No debe olvidar el lector, igualmente, otros 18.000 millones de los presupuestos gastados desde 2006 y así se obtendrá 1,2 años de todas las pensiones juntas del país. Un despilfarro de más del 2% del PIB.

Viene a la memoria ese brillante filme de Billy Wilder, con Kirk Douglas en su papel principal, El Gran Carnaval. El carnaval siempre caricaturiza al ser humano y tergiversa su apariencia real, presentando a los personajes de forma grotesca. No es necesario abundar que RTVE es el brazo armado del gobierno para intervenir la opinión pública y domesticar el voto y Pérez torna a tontear con sus ocurrencias para distraer a la opinión pública, al igual que Tezanos para retocar las encuestas, Pérez trata de confundirnos con una absurda y burda manipulación.

Si nos leemos las preguntas de La Gran Consulta deberíamos ser conscientes del simple sesgo propagandístico; ¿Cree que RTVE debe potenciar la cooperación con su entorno social a través de potenciar las relaciones con universidades, ONG y otros actores sociales?. ¡Huele mal!. ¿Cree que la lucha contra la desinformación (noticias falsas) es una función esencial de RTVE?. No hay dos sin tres, ¿Qué importancia cree que debería conceder RTVE en su programación y contenidos a la lucha contra la homofobia, el racismo o la discriminación por edad?. ¡Que nivel!. Sin olvidar el mantra de la Agenda 2030, si bien es cierto que nada más abrir la encuesta nos preguntan por nuestro sexo, suponemos que biológico, una discriminación para los que se consideran Transespecie.

Tornero representa la estética del buenista cínico, un hipócrita compulsivo, en tanto la ética informativa ha levantado el vuelo a los altares de la verdad única. RTVE es una basura. Los españoles lo saben y no la sintonizan. Bajo la apariencia de un lavado de cara, los presentadores con el dogal al cuello hacen gala de una objetividad intangible. El nuevo organigrama visual recuerda esa frase de Groucho, «Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro».

No es la economía, es la perversa ignorancia del gobierno de los mediocres, los mentirosos compulsivos y los falseadores de currículos que trastocan la realidad, confunden a las personas y convierten la paz social en un campo de batalla para destruir, la lengua y la cultura, la biología y la historia en una especie de cruzada maquiavélica para imponer una verdad única. Se ha fundado el imperio de la necedad. La televisión es el espejo del gobierno, como una transexual tras el espejo.

Como dijo Oliver, Secretario de Estado de Comunicación, defenestrado por Sánchez y contratado por Mediaset, el mercado político está trufado de «falsos profetas». El presidente Pérez se sienta en las reuniones en el Salón de Banderas junto con los sindicados de RTVE UGT/SI, los mismos que intoxican el pais y reclaman el «pizzo». La guardia pretoriana traída de la UAB como el denominado Jota, Morales o la garganta profunda Muñiz, ex-asesor de Sacaluga, experto en Estudios con una dilatada Formación Profesional. Hay mucho talante y nulo talento.

RTVE es una empresa en decadencia, económica y productivamente insostenible. Los verdugos conocen bien su trabajo, solo deben accionar la palanca para que el cuerpo de los españoles cuelgue del aire de las ondas en cuanto se abra la trampilla. La basura propia de la camorra delincuente de Moncloa.