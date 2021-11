Todos los demócratas con la ‘Marcha Cívica por el Cambio’ convocada en Cuba el 15 noviembre 2021

TODOS LOS DEMÓCRATAS CON LOS CUBANOS QUE LUCHAN POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA PARA CUBA: MOVIMIENTO SAN ISIDRO, 27N, SOS CUBA, PATRIA Y VIDA, ARCHIPIÉLAGO, ETC.



NO A LA CUBA COMUNISTA, VENEZUELA NEOCOMUNISTA, ARGENTINA EXTREMISTA POPULISTA IZQUIERDISTA, A LOS VIEJOS Y NUEVOS EXTREMISMOS IDENTITARIOS, NARCISISMOS, RACISMOS SUPREMACISTAS, SUPERIORISTAS…; SÍ AL MEJOR DESARROLLO DEONTOLÓGICO DEMOCRÁTICO EFICIENTE, A LA VERDAD JUSTA Y RESPONSABLE, AL BIEN

Es fundamental el muy justo y necesario apoyo, dentro y fuera de Cuba, el firme apoyo democrático internacional, a la muy justa, buena y necesaria movilización pacífica del pueblo cubano en ciudades y pueblos cubanos, convocada, por medio de las redes sociales, en Cuba, con el nombre “Marcha Cívica por el Cambio”; convocada por el movimiento social cubano “Archipiélago” (plataforma cívica integrada por mas de 28.000 cubanos), el lunes, 15 de noviembre 2021, por y para “ser una vía para, sin violencia y en total soberanía, buscar una salida cívica a la crisis”, para la “liberación de todos los presos políticos, el fin de la violencia, que se respeten todos los derechos de todos los cubanos y la solución de las diferencias a través de las vías democráticas y pacíficas”; convocada para denunciar la muy grave represión comunista, la miseria, violencia material e inmaterial, moral que se ha impuesto, viene imponiendo, en Cuba, por la tiranía, dictadura comunista totalitaria cubana; convocada por y para el respeto, defensa, cumplimiento, aplicación y justo control de los derechos humanos y las libertades democráticas en Cuba, para los cubanos de dentro y fuera de Cuba, con seguridad, garantías y justicia justas.

Esta movilización social de “Archipiélago” continúa las referenciales, inmensas, muy justas y positivas movilizaciones pacíficas del pasado 11 de julio 2021, convocadas por el “Movimiento San Isidro” (excelente movimiento social de artistas, intelectuales, músicos, múltiples y muy activos dinamizadores sociales cubanos, muy justa, valientemente comprometidos en la muy justa lucha por el bien de Cuba, de los cubanos de dentro y fuera. Mas de dos millones de cubanos, de una población de 11,3 millones de cubanos, han huido del “Paraíso Comunista Cubano” y podrían ser mucho más si pudiesen salir libremente de Cuba e instalarse en el exterior)-“SOS Cuba”-“Patria y Vida” (canción “Patria y Vida” que hay que divulgar lo mas posible y que ha sido prohibida por Cuba comunista)-Movimiento 27N; fundamentales movilizaciones pacíficas de gran parte del pueblo cubano, animadas por jóvenes, artistas, intelectuales, músicos, periodistas, médicos, etc. independientes, activistas de derechos humanos, dinamizadores sociales múltiples, etc., y a las que la tiranía, dictadura totalitaria comunista cubana respondió, viene respondiendo con una brutal, implacable represión socialista-comunista totalitaria, con gran numero de detenciones, expulsiones del trabajo, de las viviendas, etc.; con muy graves contaminaciones, lavado continuo de los cerebros, manipulaciones, falsedades, mentiras, engaños, todo tipo de amenazas, persecuciones, intimidaciones, chantajes, coacciones, maltratos, etc., en la tradicional línea de la dictadura, tiranía comunista totalitaria cubana, dentro y fuera de Cuba, y que lleva mas de 62 años haciendo el mal, destruyendo, arrasando con Cuba.

Importantes y numerosos sectores de la iglesia católica cubana con los obispos al frente, y como es su obligación, vienen apoyando activamente, incluso con riego para sus vidas como fue el caso de Oswaldo Payá, líder “Movimiento Cristiano Liberación” y otros sectores cristianos, etc.; como estábamos diciendo, vienen apoyando, activamente, la lucha pacífica, dentro y fuera de Cuba comunista, por los derechos humanos y las libertades democráticas para Cuba, para todos los cubanos de dentro y fuera de Cuba, con seguridad, garantías y justicia justas.

Cuba comunista tiene, en noviembre 2021, un salario mensual mínimo de 15 euros y es una de las mayores y mas injustas cárceles del mundo para su población. Recordemos que Cuba, junto a Argentina (salario mensual mínimo argentino de 270 euros, en 2021, y cuando en 1985-1896, Argentina, fue la primera nación del mundo por su desarrollo y figuró, entre las 10 primeras naciones del mundo mas desarrolladas, hasta el comienzo de los años 50 del siglo XX) y Venezuela (salario mensual mínimo venezolano, en 2021, entre 2 y 8 euros); como decíamos, recordemos que Cuba, Argentina y Venezuela eran las naciones que, con los Estados Unidos y antes de ser tomadas por el peor extremismo socialista-comunista, populista izquierdista, corruptor-corrupto, de juego sucio y a todos los niveles, dentro y fuera de Cuba comunista, por el viejo y nuevo socialismo-comunismo, extremismo identitario, el narcisismo, racismo supremacista, superiorista, corruptores-corruptos, dispuestos a lo peor, etc.; como decíamos, Cuba, Argentina y Venezuela, antes del extremismo socialista-comunista, izquierdista, populista, fundamentalista, corruptor-corrupto, destructivo, violento, de continuo juego sucio; Cuba, Argentina, Venezuela tenían muy buenos salarios, grandes posibilidades de trabajo, para el emprendimiento y eran las naciones del mundo, junto a los Estados Unidos, que atraían el mayor numero de emigrantes, buena parte de ellos españoles (gallegos, asturianos, etc.). España, la nación española, en la actualidad, noviembre 2021, tiene un salario mínimo mensual (12 meses) de 1.125,83 euros y es una de las naciones democráticas del mundo, de las mas desarrolladas y avanzadas, que tiene uno de los salarios mínimos mensuales mas bajo.

Fidel Castro y Lula de Silva, cuando se hundieron la Unión Soviética-Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el comunismo soviético y del este, fundaron, en Sao Paolo (Brasil), el año 1990, el Foro de San Paolo 1990, Foro neocomunista de fuerzas izquierdistas de America Latina, en el que, en sus encuentros, vienen participando fuerzas del viejo y nuevo comunismo, izquierdismo, fundamentalismo izquierdista, etc., no solo de América, sino también de Africa, Asia, Europa y Oceanía.

Cuba comunista, la dictadura, tiranía comunista totalitaria cubana, que ha venido arruinando, material, inmaterial, moralmente, destruyendo Cuba, la Perla del Caribe, con el apoyo de la URSS comunista, Rusia putinista, China comunista, Irán fundamentalista islámico, Turquía erdoganista, etc., pero también de los regímenes extremistas neocomunistas, promovidos por el Foro de Sao Paolo 1990, etc., como la Venezuela neocomunista, Argentina populista izquierdista, etc., etc., vienen apoyando, muy activamente, a viejas y nuevas fuerzas terroristas (como fue el caso de la banda terrorista nacionalista separatista, socialista-comunista, etc. vasca ETA y otras), narcoterroristas, proterroristas, extremistas socialistas-comunistas, izquierdistas, populistas, nacionalistas separatistas, fundamentalistas, etc., en América, Occidente, la Unión Europea, etc., etc.

TODOS LOS DEMÓCRATAS CON LOS CUBANOS QUE, DENTRO Y FUERA DE CUBA, LUCHAN, JUSTA, MUY ARRIESGADA Y PACIFICAMENTE, POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS PARA CUBA, PARA TODOS LOS CUBANOS DE DENTRO Y FUERA DE CUBA, CON SEGURIDAD, GARANTÍAS Y JUSTICIA JUSTAS

Todos los agentes, grupos, medios, instancias, fuerzas, redes, medios, realmente, democráticos, individuales, sociales, institucionales, locales, regionales, nacionales, internacionales (Naciones Unidas; Unión Europea; Organización de Estados Americanos; etc., etc.), etc., deben apoyar activamente la muy justa movilización pacífica del pueblo cubano del próximo 15 de noviembre 2021, “Marcha Cívica por el Cambio”, y deben tomar medidas, a los diferentes niveles, en las diferentes instancias, medios, sectores y campos sociales, para hacer efectivo dicho necesario y muy justo apoyo, y para poner fin cuanto antes, de forma democrática y pacífica, a la tiranía, dictadura totalitaria comunista cubana, que viene violando muy gravemente los derechoas humanos y democráticos, haciendo mucho mal interior y exteriormente, que viene sembrando las peores envidias, los peores odios, las peores violencias…

LA FUNDACION INTERNACIONAL PARA LA LIBERTAD APOYA LAS MANIFESTACIONES PACÍFICAS DEL PUEBLO CUBANO POR SUS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

La “Fundación Internacional para la Libertad” respalda las manifestaciones pacificas del pueblo cubano del 15 de noviembre 2021 y para ello ha hecho publico la “Carta de respaldo al pueblo cubano”, que dice los siguiente: “Durante décadas, ya más de 60 años, el pueblo de Cuba ha sufrido la gigantesca opresión de la dictadura más longeva de la historia de América Latina, siendo así privado de los más elementales derechos humanos. Desde el año 1952, los cubanos no participan en elecciones libres y varias generaciones han sido perseguidas por el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión, al igual que todo tipo de activistas de derechos humanos dentro de la isla. Pero el pueblo de Cuba elevó un grito de LIBERTAD y DEMOCRACIA el pasado 11 de julio, mostrándole a la comunidad internacional que los cubanos están de pie en la lucha por la conquista de sus derechos y la construcción de una democracia. Es el pueblo cubano quien pide, al igual que hace tiempo lo hizo José Martí, una República con todos y para el bien de todos. Es por eso que, nosotros y todos aquellos que defendemos la libertad y la democracia en nuestra región y el mundo, amparados en el derecho internacional, en la Carta Democrática Interamericana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Expresamos nuestra solidaridad al pueblo cubano en su lucha por la libertad y la democracia. Los cubanos tienen derecho a elegir su futuro, sus demandas son legítimas y necesarias para la construcción del Estado de Derecho en la isla. Apoyamos y respaldamos el llamado a la manifestación pacífica del próximo 15 de noviembre convocada por diferentes sectores de la sociedad civil. Acompañamos el pedido por la liberación de los presos políticos y de conciencia, especialmente aquellos arrestados por manifestarse pacíficamente el pasado 11 de julio».

Esta “Carta de respaldo al pueblo cubano” de la “Fundación Internacional para la Libertad”, ha sido apoyada públicamente, entre otros, por el peruano-español, Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, presidente de la “Fundación Internacional para la Libertad”, por los expresidentes de Argentina (Mauricio Macri), Bolivia (Jorge Quiroga), Ecuador (Lenin Moreno), Méjico (Ernesto Zedillo), Uruguay (Luis Lacalle), por la cubana hija de Oswaldo Payá, Rosa María Payá, la disidente cubana Yoani Sánchez, el líder del Partido Popular de España, Pablo Casado, la presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, los intelectuales españoles Fernando Savater, Carlos Rodriguez Braun, Juan Ramón Rallo, etc., etc.

Manos a la Obra y Adelante, dentro y fuera de Cuba, en la muy justa, buena y necesaria, movilización pacífica, lucha democrática por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, de justicia justa, integrador, profundamente humano, responsable, de juego, competencia y cooperación limpios, critico positivo, participativo, abierto, riguroso, competente, cooperativo, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, educativa, científica, técnica, mediática, cultural, artística, deportiva, laboral, profesional, empresarial, emprendedora, medioambiental, ética, espiritualmente…, por la verdad justa y responsable, por el bien, y que, siempre, sabe, debe saber, con honradez, mucha humildad y mucho rigor, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la lucha por dicho desarrollo deontológico democrático, verdad, bien…

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; viernes 12-11-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, “O Bo Camiño polo Ben”…