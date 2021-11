Anián Berto: «La policía a los pies de los caballos. ¡Esto es un atraco!»

No siempre es igual progreso que progresista

La Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana de 2015, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, y que la izquierda consideró ‘ley mordaza’, va a experimentar contratiempos, pero ya previstos por los socios de Sánchez y derrochando bondad en favor del populismo, del PNV y Podemos, y también a la vista gorda de Sánchez y otros acólitos del Presidente. Todos ellos alentadores de la previsible reforma, o derogación, con 50 enmiendas presentadas por la formación nacionalista vasca, que dejan desvalidos a los policías.

Los miembros y cuerpos de Seguridad del Estado protagonizarán las más sonoras protestas por qué ; ‘nos dejan desarmados’. Y no se refieren a armas de fuego, sino al desamparo y desvalimiento de la Ley en su labor frente al delincuente. Hay quién ha manifestado que con estas herramientas su cuadrante de servicio se centrará en; ‘hacer pilates, meditación y tik – tok’, ya que los dejan a las ‘pies de los caballos’.

Esta orfandad a la que se refieren los representantes de la autoridadad se centra en distintos cambios en la estructura de la Ley. Ya no será posible utilizar disparos con pelotas de gomas ante las algarabias descontroladas y violentas; en cambio, se permitirá celebrar manifestaciones sin solicitar permisos previos y sin conocerse itinerarios de su desarrollo; se despenaliza la grabación y publicación de los agentes actuando; la supuesta objetividad del policía se considerará igual al delincuente ante juez; entre otras modificaciones. En definitiva, se deja huérfana a las Fuerzas del Orden Público, que será perjudicial para el ciudadano, impulsará el delito y la violencia callejera, además tomará mayor incidencia e impunidad. Una ley laxa, poco inhibidora y con muchos matices ‘progres’.

El progreso no es igual a un gobierno progresista. El primero es avanzar, innovar, rectificar y adaptar; mientras el segundo se centra en destruir, arruinar e involucionar. Ejemplo claro son los sucesos protagonizados en dos años de legislatura por el actual equipo de gobierno. Un sinfín de improperios, entre ellos esta nueva ley de seguridad ciudadana. Actitudes vanas e irrelevantes, ineptas y revanchistas, que satisfacen más las ideologías personales y partidistas que las necesidades de la sociedad, las aspiraciones de la gente y el avance del individuo.

El resultado podría empeorar, pero hasta la fecha ‘somos campeones’ y líderes de Europa en catástrofe política. Así nuestras vidas la arrojan estos intrépidos politólogos desde el sector más radical del liberalismo, al fondo destructor del entusiasmo, la creatividad, el emprendimiento y la paz social.

La sociedad siente agobio, se ve acorralada y vive en incertidumbre constante. Pero continúan las acciones del gobierno más amplio aplicando las medidas menos oportunas con presupuestos descabellados. Desde la inversión en el diccionario lingüístico inclusivo, de la ministra podemita Irene Montero – todos, todas, todes,,, -, hasta las normas dietéticas del ministro comunista de Consumo Alberto Carlos Garzón, que nos dice que alimentos debemos comer.

Está claro, no dejan títeres con cabeza. Este gobierno, sanchista podemita y amigos al uso, demuestran alturas de miras al chantaje, el delito y la algarabía violenta. No sólo se aseguran el día a día, sino trazan ingeniería política que allane el terreno para su probable situación lejos de ‘su nuevo orden de país’ a imagen y semejanza. Hoy gobiernan ellos, mañana necesitarán este tipo de leyes, sin mordazas, y sin normas, para que les protejan y volver a sus acciones-políticas combativas en la vía pública de activistas sin escrúpulos. Entonces no serán unas leyes que aseguren la convivencia.

La nueva reforma de la llamada ley mordaza no es precisamente una herramienta de seguridad ciudadana, es más bien una adaptación para las probables necesidades ultras- separatistas, escraches y ataques sin respeto al Estado de Derecho. Si los resultados de las próximas elecciones generales le son adversas, el hacha lucirá en son de guerra. Si gobiernan lo rompen todo, sino arde Troya. ‘Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo por qué me matas, y sin ti por qué me muero’.

Puede que esta ‘tolerante y permisiva’ reforma legal la necesiten aquellos depravados, criminales y los que afilan cuchillos para sus hostilidades, que aún desde el gobierno, ya preveen sus escudos y barricadas protectoras para quemar calles, linchar a los policías y sentirse demócratas con pasamontañas. No siempre es igual progreso que progresista. ¡Esto es un atraco!.

Anián Berto

Periodista – escritor