Jose Luis Úriz Iglesias: «Disciplina de voto y dignidad ética»

Lo ocurrido durante el pleno del parlamento del pasado jueves 11 de Noviembre, nos debiera hacer reflexionar sobre las deficiencias de nuestra imperfecta democracia, en especial respecto a los partidos políticos, su funcionamiento y profundo déficit democrático.

Esos partidos son organizaciones que surgieron en el siglo XIX y que durante esos años apenas han evolucionado a pesar del inmenso poder que en estos momentos acumulan.

Se han convertido en poderosas maquinarias dirigidas por mediocres burócratas, para los que la célebre frase de Alfonso Guerra; “El que se mueve no sale en la foto” se ha convertido en dogma de fe.

Uno de los elementos sugeribles de ser mejorado es precisamente esa democracia interna y la férrea dictadura que ejercen en su funcionamiento.

Así como en otros lugares cada representante institucional se debe a sus electores, siendo el caso más evidente el del Reino Unido, aquí esa dependencia, en muchos casos sumisión, es al aparato del partido y a sus normas de funcionamiento.

Así nos encontramos con la contradicción de que en nuestra democracia partidocracia, un ciudadano tiene sus derechos garantizados en la sociedad pero no en el interior de esos partidos.

Toda esta introducción bien al hilo de lo ocurrido en lo referente a las votaciones, a los candidatos para el Tribunal Constitucional propuesto por el PP.

El señor Enrique Arnaldo y la señora Concepción Espejel, han suscitado serias dudas sobre su idoneidad para formar parte de una institución tan importante en este país, entre la sociedad, especialmente la izquierda, sus parlamentarios, incluso para muchos de los miembros de la magistratura incluido el sector conservador.

Si la votación realizada durante el pasado jueves hubiera sido realmente libre, una parte, por no decir la mayoría de los diputados de PSOE y Podemos no les habrían apoyado.

Pero como en esos partidos exentos de libertad y derechos, existe lo que los aparatos denominan “disciplina de voto”, apenas unos pocos han podido hacerlo teniendo la valentía suficiente para hacerlo.

¿Es honesto, ético, que se obligue a votar solo por ese sacrosanto dogma, o los principios éticos, e ideológicos debieran estar por encima en estas decisiones tan vitales?

¿Es lógico que si una mayoría social que apoya a esos partidos lo rechaza se traicione ese mandato?

Al parecer solo once diputados, uno del PSOE, han tenido la valentía y la dignidad de ser leales a sus principios antes que a las normas impuestas por los aparatos.

¿Con quién se puede sentir identificados la mayoría de afiliados y votantes socialistas con Odón o con el aparato?

Algo muy grave está pasando cuando ocurren cosas así. La libertad desde luego no está en los partidos y esta democracia no será plena hasta que no se afronte su reforma.

No todo está justificado en aras del pragmatismo, porque además en este caso el PP nos ha ninguneado. Los negociadores socialistas ni han visto pasar la jugada,

¿Utilizando el sentido común, el menos común de los sentidos hoy en día, no sería lo lógico por importancia y por el tiempo que leva sin actualizar, haber comenzado a negociar el desbloqueo y actualización del CGPJ y después el TC?

Así ahora el PSOE se queda sin nada que ofrecer a la hora de hacerlo.

Quizás al que se debiera sancionar sería al señor Bolaños por su nefasta negociación y no a Elorza.

Once diputados de la izquierda (dos dicen que por error) son los que en este caso han sido leales a nuestros principios, cuando su dirección los traiciona.

En lo que me toca como socialista, chapó Odón Elorza. Felicidades por tu dignidad y coherencia representando el sentir de la mayoría de socialistas, que en estos momentos se siente avergonzados y traicionados por su dirección.

Es probable que esto le traiga problemas, entre otros que le aparten de las listas las próximas elecciones y que gentes que aplaudieron cuando el “no es no” ahora como pobres burócratas critiquen, pero hoy muchos nos sentimos orgullosos de que sea socialista y de ser su amigo.

Pero hoy la dirección socialista debería reflexionar sobre tu posible sanción, viendo los miles de “me gustas” de tu tuit informando de tu posicionamiento y los más de mil quinientos mensajes de apoyo.

Frente a la burocracia castradora de la disciplina de voto, ha antepuesto la dignidad de votar con decencia y criterios éticos. Hoy Odón Elorza con su gesto ha dignificado la actividad política.

Qué pena de partidos políticos controlados por mediocres burócratas al más puro estilo Torquemada.

Fdo.: José Luis Úriz Iglesias (Ex parlamentario y concejal de PSN-PSOE)