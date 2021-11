José Manuel García Albarrán: «La diversidad: ¿Amistades Peligrosas?»

No, estimados lectores… este artículo no está encuadrado en la esfera musical, como podrían pensar los fans y seguidores de la música Pop y en particular del dúo -Amistades peligrosas- que inició su andadura y triunfó en los años 90 estando formado en sus inicios por los asturianos Cristina del Valle y Alberto Comesaña, los que trasladaban a los escenarios su relación sentimental de pareja, creando una especie de ‘tensión sexual’ que le daba un cierto aspecto morboso a sus conciertos.

Dicho grupo ha continuado con otros componentes y nuevas canciones hasta la actualidad.

Alberto aportó a sus canciones el ‘contenido erótico’, mientras que Cristina aportó su ‘activismo político’.

Si se fijan en la fotografía que encabeza el artículo y hacemos una extrapolación a la situación política actual podríamos decir que -Pedro, el socialista- encarnaría a ‘Alberto’ y que -Yolanda, la comunista- encarnaría a ‘Cristina’… salvando las distancias, claro.

Y digo esto porque… parafraseando algunos títulos de las canciones de aquel exitoso dúo y tras observar la imagen, parece que -Pedro- le podría estar diciendo a -Yolanda- ‘Me haces tanto bien’… ya sabes que me tienes cuando quieras y -Yolanda- le contestaría… ‘Estoy por ti’.

¿Un idilio político? ¡Por la cuenta que les trae…claro!

Pero lo que no te das cuenta o no te quieres dar cuenta -Pedro- es que ‘Satán te invade’ y

‘A mala idea’ te está llevando a su terreno haciendo de ti y lo que queda de tu trasnochado socialismo una marioneta movida por los hilos de su comunismo totalitario, lo que será ‘Muy peligroso’ y te hará derramar ‘Lágrimas de metal’.

Así como ocurrió con el idilio sentimental del dúo “Amistades Peligrosas” formado por Cristina y Alberto, el día que dejéis de caminar políticamente juntos Yolanda y tú, te veo cantando… ‘Seré un pringao’ cuya letra, si mal no recuerdo, terminaba diciendo… “sin tu alegría seré un pringao, sin tu valía caeré en picao… me quedaré solo”.

Pero quiero seguir llamando su atención para que se fijen en la parte superior de la foto que encabeza este artículo, en donde verán al fondo a -Fernando- y a -Miquel- también en muy buena sintonía, aunque le podríamos decir que ‘Casi nunca bailáis’ juntos, pero si lo hacéis, es posible que no tengáis ‘Nada que perder’.

-Fernando- con tu política buenista, dadivosa y de puertas abiertas -a la inmigración- has conseguido que tengamos miles de ‘Africanos en Madrid’ y… en el resto de España, añado yo.

-Míquel- con tu <Icetazo> has dado ‘Pasos en el túnel’… de los Ministerios, para conseguir que el personal interino goce de un efímero y temporal ‘Alto el fuego’, al lograr que se les haga fijos tras cinco años de interinidad -sin opositar-.

¡Europa no admite más de 3 años en esta situación!

Pero esta ley ya está tildada de anticonstitucional y deja fuera nada menos que a un 75% de los interinos pertenecientes a los colectivos mayoritarios de Sanidad y Enseñanza.

¡El lío está servido! Uno más.

Y es que, Miquel Iceta, se ha convertido en ‘El príncipe valiente’ de los catalanes independentistas porque hace tiempo que canta ‘Quítame ese velo’ y baila haciéndose notar. ¡Ideológicamente hablando!

(*Todas las palabras o frases anteriores ‘entre comillas’ se corresponden con -títulos de canciones- de “Amistades Peligrosas”)

Y mientras tanto… ¿Quién se atreve a repetir actualmente aquella frase del ex presidente Aznar? ¡España va bien!

El panorama, obviando las mentiras gubernamentales, pinta bastante negativo e incierto a corto plazo y el tan cacareado y temido ‘apagón’, más que energético puede ser económico y laboral.

Las soluciones de este gobierno de coacción social comunista, están consiguiendo empobrecer o arruinar a Pymes, hosteleros, comerciantes, transportistas y familias enteras, provocando que, la antes llamada clase media, haya descendido al escalón inferior colocándola al borde de la pobreza, mientras políticos y ricos se han equiparado poniéndose al mismo nivel.

¡Con ellos no va la crisis y les traen al pairo las subidas!

Con un IPC del 5,4 % y la inflación disparada al 5,5 % -la más alta desde hace 30 años-debido a la subida gradual de carburantes, gas, luz, productos alimenticios -cesta de la compra- no me explico de donde sacan los datos optimistas de una ficticia recuperación, en contra de las previsiones de propios y extraños.

Mientras tanto -Sánchez- vuela y vuela día sí y día no, en un intento de conseguir el Récord Guinness de ‘Presidente con más horas de vuelo de la Historia de España’… eso sí, a razón de 6.500-7.000 € la hora, que le pagamos todos los españoles, incluidos los pensionistas.

Cuando no tiene reunión oficial internacional o nacional, boda de cuñado o evento cultural…

se monta en el Superpuma y en el Falcon y se va a ver el volcán, ¡por sexta vez en mes y medio!

a prometer los millones, que ya había prometido en viajes anteriores, a los Palmeros (habitantes de La Palma)

¡No confundir con sus palmeros incondicionales!

El problema es que esta pobre gente que lo ha perdido todo, no pueden vivir el día a día ni ir a la compra con una moneda virtual llamada ‘Promesas Sánchez’, ya que de momento sólo están recibiendo las ayudas a través de donaciones particulares.

Las ofertas de vivienda son lentas y muy escasas en relación con las que han perdido cientos de familias hace ya más dos meses, lo que les obliga a vivir hacinados en casas de vecinos, familiares y amigos.

Vergonzoso resulta que el Secretario General del PSOE de Canarias y actual Presidente socialista del Gobierno Insular -Angel Víctor Torres- abra una cuenta para que los españoles ayuden a los Palmeros con dinero particular y sin embargo a los inmigrantes ilegales les pague directamente el gobierno canario.

Y es que señores una vez más el rico refranero nos ilustra:

“Una cosa es predicar, y otra dar trigo”.

Y es que “el Padre Sánchez” de momento solo predica y predica.

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado