Francisco Iglesias Carreño: «Un tren ha salido de Viviez…»

Un buen día, seguramente un día de estos, y en cualquier inesperado momento, probablemente de improvisado sopetón, me encontraré en mis deambulantes viajes y escudriñados recorridos, por alguna de esas rúas, plazas y calles hispánicas, en una insospechada y recóndita aldea cual amago de población, de esas que ya no cuentan con legible cartel indicador, en la amplia ancestral variedad nuestras quince regiones constitucionales que nos legaron nuestros ancestros, a un ser humano, un individuo ignoto, del cual no conste que tenga un pasado cierto y/o constatable, que tampoco se le vislumbre, en una oteada somera e incluso profunda observación, como poseedor de un referencial cualificado presente y que, conjugando todos los supuestos posibles y/o verosímiles, tampoco atesore desde cualquier columbramiento, ¡y a ciencia cierta!, el mínimo atisbo de que logreramente tenga un futuro.

Un tren ha salido de Viviez…

Hemos llegado a un momento, véase de nuestro derredor, de lo que es la interactiva vida, en el cual tendemos a tomar los presentes hechos/actos/ posicionamientos neutros -.- en lo que se presupone a nuestra aceptada asimilación propia del concepto de la neutralidad -.- como cuasi paradigmáticos y hasta posiblemente, y en alguna forma, ejemplificantes del amplio comportamiento social, pasando todo lo demás, que se trata de `un demás´ de muy alto porcentaje, como potencialmente lesivo hacia nuestra temporalizada y acomodaticia ambientación. En ese `un demás´, parece que estamos instalando, en el día a día, todo lo otro que, en alguna forma o de algún modo no interiorizamos.

Un tren ha salido de Viviez…

Esa sensible vivencia de la neutralidad parece que, y desde nuestra observancia, está posiblemente condicionando, en nuestros espacios convivenciales cercanos, una cierta asimilación que propende a dar toda su aquiescencia, o tal vez una gran parte, hacia aquellos posicionamientos que, negando la mayor, se atrincheran al abrigo de formas y/o métodos que, cual `bálsamo de Fier-a-Bras´, dan la apariencia del manejo de un `solucionario completista y totalizador, que parece estar encarnado (1ª) ora por la vía de `la estatalización´ u (2ª) ora por la vía de `los trust´, quedando un tanto más que desangelada la `operatividad funcional´ de los entornos integrales (humanos, sociales, culturales, antropológicos, ambientales, económicos y políticos).

Un tren ha salido de Viviez…

Venimos de un tiempo pasado, en el constante acompañamiento -.- cual lapas indespegables -.- y con el acarreo -.- multiformal de los estereotipos pasados -.- de programas del Siglo XX y puede que con varios del Siglo XIX (¿y hasta del XVIII?) -.- pocos son los que señalan que las dos guerras mundiales desfasaron tales propuestas programáticas -.-, que a duras penas, aun arreglandolos de chapa y pintura y cambiandoles la suspensión y hasta la tapicería, se ve que eran, rebusquese en la hemerotecas, las antiguas mismas problemáticas que surgieron a continuación del invento de Watt Muirhead (D. James) -.- que no es la máquina de vapor (que viene de Newcomen, Savery,.. y en aquella base de la eolípila de Herón de Alejandría) y sí en el añadido del `condensador separado´ que, evitando fugas, rentabiliza la potencia obtenida y aumenta la eficiencia de la máquina -.- .

Un tren ha salido de Viviez…

Los protagonistas papeles, en nuestra Edad Contemporánea, desempeñados por “el Estado” (tanto el Estado Español como por otros Estados) y, en cierta forma, de “los trusts” (tanto los trusts españoles como de otros foráneos), parece que se van adecuando, puede que en aceleradas marchas, a lo que algunos ya describen como un `tiempo nuevo´ y/o `tiempo del bit´, donde pudiera acontecer, queremos así pensar, que en atención a `ese previsto acoplamiento´ -.- que en gran medida viene obligado por su mundialización y el añadido de sus adscripciones geográficas productivas -.-, es un suponer, ciertas actividades (fueran más o menos regladas) y en el modo y/o manera `que antes se hacían por ambos´ (tanto [1ª] fuera ora por separado como [2ª] fuera ora en conjunción), estén pasando ya, puede que de forma inexorable, a otra fase y/o secuencia interpretativa y, por ende, hasta operativa .

Un tren ha salido de Viviez…

Es factible que en tal y tan concreta escenificación del `influido desasistimiento´ aludido -.- sobre el que es posible esgrimir tantas múltiples y plurales interpretaciones/reformulaciones /correcciones, como sobre los gustos y/o colores y hasta los pensamientos, y donde algunos, de forma legítima, anidadamente tenemos las propias -.-, incluso en el formato del `dual desasistimiento´ por ambos aludidos, puedan surgir otras improntas y/o iniciativas supletorias y hasta novedosas, que siendo actuantes, y en principio -.- y sin obviar, en ningún momento, los precedentes papeles históricos de ambos aludidos, que los seguirían manteniendo (¿ como es imaginable?) -.-, marcarían una posible tendencia interpretativa y/o un diferente posicionamiento social (y/o de los ciudadanos) sobre el amplio escenario mundializado, partiendo de experiencias particulares (tanto singulares/individualizadas como sociales/grupales), trayendo hacia el presente [¿re-normalizado?] una visión de practicidad tangible diferente de los entornos de convivencia próximos.

Un tren ha salido de Viviez…

Al manejo amigable de los entornos de convivencia próximos y/o de todas sus trascendentes e importantes plurales circunstancias, indefectiblemente nos adscribimos otra vez, queramos o no y tanto sea de nuestro gusto como lo contrario, en el obvio y conocido -.- más o menos -.- presunto manejo, es un decir, de «las territorialidades» y sus ` especificadas situaciones varias´, nacidas en el Reino de España (¡dentro del Estado Español!) y con las acompañadas ascendencias nominativas y/o vinculantes, sostenidas por sus `políticos impulsores, de `potenciadas raigambres Hispánicas´ [léase: (1°) memoria grupal, (2°) entendimiento antropológico y (3°) voluntad histórica], que al `inopinado gubernativo calor´ y `centralizado represivo celo´´, en plena I Guerra Carlista [del 2-10-1833 a 6-7-1839], del `moderantismo transicional del Siglo XIX.

Un tren ha salido de Viviez…

Aquello de la Regencia de la Reina Dª María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, en el Gobierno del ciudadano De Cea Bermudez y Buzo (D. Francisco de Paul) & -.-con el ministerio de Fomento-.- para el ciudadano De Burgos y Del Olmo (D. Francisco Javier), dió amplia y reafirmada prevalencia, con los políticos moderados en el poder, a “las territorialidades”, incluidas en el `servicio gubernativo del Estado Español´ de aquel entonces´, donde nos resurgen como escenificación apoyativa, ¡y otra vez más!, las `nominaciones regionales´ {ligadas a sus `condimentos anteriores´ emparentados con la formulación primigenia de la España Nación}, que hemos numéricamente cuantificado en quince y en la adjudicación constatable de su bi-constitucionalización [por la “CE´1931” y la “CE´1978”].

Un tren ha salido de Viviez…

Nos encontramos, así suponemos, por tanto dentro de un hacer observable mediato, donde el binomio “Estado&Trusts” hace un `decaimiento funcional´, atribuible en parte a la mundialización pero también con otras concomitancias, sobre situaciones establecidas en unos espacios territoriales (que se presumiblemente se estimaban categorizados como previos), cuya base poblacional de antes -.- con raigambre múltiple en tales territorios-.-, estaba ligada a la impronta centralizada y en gran medida siendo imbuida como dependiente global de la misma, tiene que adecuarse sorpresiva y hasta regenerativamente, para ponerse activamente a repensar sobre su estar ( y de paso sobre su ser), ante la ostensible evidencia que le rodea, sobre su propio acomodo ambiental estructurado del presente que tangiblemente tiene.

Un tren ha salido de Viviez…

Las gentes de tales territorios se encuentra impelidas ante un `reto nuevo´, dentro de un proceso que lleva tiempo gestándose, que les induce a ser realistamente operativos, haciéndolo con tal proceso de grupal mentalización interior-.- desde todas las aportaciones singularizadas -.-, tras la constatable certeza en el padecimiento de una lesividad prolongada de sus aparatajes diarios, que está decantada con la observancia del paso del tiempo, de la anulación que se mantiene sobre una serie de bienes que estimaban como consolidados -.- y que no han sido prorrogados -.-, debe encontrar las sinergias actuantes que le permitan proseguir en el disfrute y/o uso sobre sus propias condiciones convivenciales anteriores.

Un tren ha salido de Viviez…

Los procesos sociales anteriores establecían el formato itinerante de la formulaciones cívicas ante el decaimiento de los sistemas estructurales -.- que se estimaban coyunturales-.- y las consiguientes reclamaciones sobre los mismos, que ahora tras el constatamiento de la perdurabilidad de su conclusión /agotamiento/cierre (por el dual “Estado&Trusts”), y las observables consecuencias añadidas (despoblación, desertización, empobrecimiento, descapitalización, emigración galopante, deslocalizaciones, inversiones, envejecimiento …), motiva una actuación ex-novo, que no está ubicada en la implementación de `los alardes sociopolíticos´ (de presión electoral, compras signadas, bloqueos, …) que aún se mantienen ( y que se renuevan, cuasi de forma automática, en la vistas de cada convocatoria de campaña electoral) y donde intervienen, así es sí así parece o se asemeja, hasta virtuales acoplamientos intervinientes, desde posibles medios de transmisión, hasta presuntas colectividades dinerarias, e imaginarias jerarquías ( sería de agradecer, cívica y democráticamente hablando, que tales amanuenses, que otrora parecieran `tan y tanto´ ligados al “Estado&Trusts”, no dediquen sus ahora cuitas hacia el veto/control/ impedimento de las libres opiniones ciudadanas, el concurso constitucional de las asentadas cátedras y la ponderable obligada participación de los grupos políticos democráticos y pro-constituyentes).

Un tren ha salido de Viviez…

Ha resultado que en la centralizada República de Francia, al otro lado de los Pirineos, que es ejemplo mundial de chauvinismo y de la histórica dirección radial de la gobernación centralizada, ha posibilitado que, desde la estación de la población de Viviez, que está situada hacia el sur, haya salido un tren, cuya puesta a punto ha sido efectuada por mor de la `disposición europea´ de la pluralidad comercial y/o competitiva en la disponibilidad del transporte ferroviario, posibilitandose estructuralmente su recorrido por una antigua vía ferroviaria que había caído en desuso (tal descripción ha sido objeto de varios comentarios/artículos en la prensa de la Unión Europea).

Un tren ha salido de Viviez…

Los entresijos sobre “Un tren que ha salido de Viviez”, parecen ser, en atención a diversos medios de comunicación, los siguientes: “ con el nombre de Railcoop, se ha generado una cooperativa que, en sus fines, y como algo que se ha considerado hasta ahora como nuevo, ha promovido algo inédito en el espacio europeo, cuál es el establecimiento de un operativo basado en la utilización de una línea ferroviaria que está promovido por la financiación de ciudadanos particulares. Tal proyecto/idea lleva en sí el poner la propia gestión del tren en manos de los usuarios/viajeros para volver a llegar a aquellas poblaciones que han sido abandonadas por el decaimiento en el servicio ferroviario en las mismas de la empresa estatal.

Un tren ha salido de Viviez…

La anécdota que relatamos sobre el “asunto Viviez”, que se sitúa en la realización del día 15-11-2021, pone en relación directa todo el argumentativo, con base organizativa, que se puede establecer entre lo que, desde el arranque inicial, se presupone un decaimiento sostenido de la actividad del dual “Estado&Trusts” ¨{ya sabemos que en Francia seria la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF)}, sobre una zonable geografía integral (física, social, económica, política, ambiental, antropológica, …) y el cómo se enhebra en la misma una respuesta poblacional plural que no sigue los hasta formatos de la reclamación/protesta/denuncia (con todas sus posibles legitimaciones y en asumiendo igualmente que en el pasado se hayan efectuado) y se centra, en constructor operativo, en la practicidad de la consensuada reposición.

Un tren ha salido de Viviez…

Tenemos a mano en España, posibles ubicaciones de “zonables geográficas integrales”, que están dibujadas en nuestras quince regiones constitucionales, donde se podrían encontrar, puede que sin gran esfuerzo, situaciones análogas, cuasi parejas, a las se cernían antes sobre el entorno de Viviez, en las que es visiblemente constatable el decaimiento amplio, por conjeturadas razones varias, en la acción del desasistimiento promovido del dual “Estado&Trusts”, que está provocando, en lo que así nos parece, desde hace ya largo tiempo, una más que amplia postración generalizada de las mismas y con ello toda una secuela de males y/o calamidades acompañantes hasta cuasi convertirlas en bolsas de subdesarrollo a nivel de la Unión Europea.

Un tren ha salido de Viviez…

Resulta casi un paradigma, en esto que estamos analizando, sobre el obvio decaimiento del “Estado&Trust”, con la situación establecida a la que se ha llegado, desde comienzos el año 1985, en la línea ferroviaria de “La Vía de La Plata”, que es pareja a lo que fue el camino de la Vía Romana (descrita en el “Itinerario de Barro III”), entre Asturica Augusta e Hispalis, pasando por Emerita Augusta, cuyo trazado transcurre mayoritariamente por gran parte de lo que fue la Corona Leonesa, en lo que son las regiones bi-constitucionales de Andalucía, Extremadura y Reino Leonés, y sus derivaciones hacia Galicia y Asturias y hasta lo que supuso su influencia sobre toda La Raya. Citar Astorga es hablar de una población antiquísima, que se asemeja en su fundación, en el imaginario ancestral, a las emblemáticas ciudades de Tebas y Troya y que pasa por ser, en algunas versiones, la patria natal del ciudadano romano que fue Pilatos.

Un tren ha salido de Viviez…

El decaimiento del dual “Estado&Trusts”, sobre la línea ferroviaria de La Vía de La Plata, puede que haya supuesto una marginación muy grande, cuasi totalizante, desde nuestra consideración y sostenido criterio, sobre todo el oeste español de la península Ibérica, así como su zona de influencia en Portugal (con lo cual estaríamos hablando de un acontecer interno que afectaría, en nuestra consideración, a dos Estados de la Unión Europea) , impidiendo de hecho, por decisión centralizada, la comunicación ferroviaria entre el Norte y el Sur, en lo que sería el “Corredor del Oeste”, con la imposibilidad práctica diaria de su comunicación ferroviaria, y con muy amplia incidencia en el noroeste y suroeste.

Un tren ha salido de Viviez…

El cierre de la línea ferroviaria de La Vía de La Plata, parece almacenar, es un parecer, y por imperativo mandato, que sí consta, un aislamiento añadido, que situación todo en trazado dentro de un área disfuncional de muy imposibilitada competitividad, ya que además, y a mayores, se actúa cercenando otras posibilidades añadidas que, en nuestra estimación, podrían haber supuesto un mejoramiento, tanto cualitativo como cuantitativo, para tales bi-constitucionales regiones españolas de, y en principio, Extremadura (con dos provincias) y el Reino Leonés (con tres provincias) y hacer menguar las legítimas aspiraciones, sobre convergencia socioeconómica tanto nacional española como continental europea, del global sus ciudadanos regionales que aún las habitan.

Un tren ha salido de Viviez…

La fecha del día 15 de noviembre pasado, estaba indicada, en lo que hemos cotejado, para que saliera ya el primer convoy de mercancías, bajo la égida de este original proyecto, desde la estación de Viviez en dirección/viaje a la población de Toulouse. A posteriori, y según cuentan las informaciones de los medios de comunicación, sobre el día 26 de junio de 2022, en otro avance de la restauración del tráfico ferroviario, será el turno del transporte de viajeros, que completaría ya la reapertura del trayecto Lyon-Burdeos. Debemos recordar que la compañía SNCF, con su decisión, clausuró tal servicio ferroviario en el año 2014. Incitadamente queremos trasladar esta situación hacia el territorio del Estado Español, al objeto de que por su situación pareja, tal vez se pudiera imitar, en términos generales, en nuestras ámbitos regionales y, ya más concretamente, en lo que conocemos como el “Corredor del Oeste” y/o la línea ferroviaria de La Vía de La Plata.

Un tren ha salido de Viviez…

La iniciativa descrita, tanto en el formato de Railcoop como en otros que se pudieran alumbrar -.- sean o no sean cooperativistas -.-, implica más que un salto cualitativo y conceptual, además de un importante factor cuantitativo que beneficia, en nuestra consideración/apreciación singular y no profesiona, al dúal “Estado&Trusts”, ya que además supone el llevar adelante la plasmación de un proyecto dejando fuera de tal proceder, y en principio, lo que pudiera ser tenido como fondo de controversia política y/o escena de enfrentamiento -.- y/o colisión partidario y, si se mira bien, hasta comercial-.-, también añade, es una opinión, el modus operandi para sacar ciertas y señaladas situaciones de la esfera de la beligerancia política.

Un tren ha salido de Viviez…

Lo precitado hace incidencia sobre los que están, a falta de otras luces, interesados en el `mantenimiento del “tensionismo”´ a ultranza (que haciendo un oteo se percibe casi por doquier). No en vano ello obliga, y de forma clara, a postular otras posibilidades que hasta ahora no se tenían muy en cuenta. Es implicativo que lo de “Un tren ha salido de Viviez…” puede suponer, es una opinión, un revulsivo sobre controversias, cual conjeturas, que se daban por sentadas y sin visos cercanos de solución, pero lo que parece indudable, así es si así parece, es que ello claramente desmoviliza a quienes, y por solo el presumible prurito político, se atrincheran “en y tras” algunas `reclamaciones/causas/problemáticas benignas´, y lo hacen al solo objeto/motivo/fin de su `rentabilización escénica´ a través de los “mass media”.

Un tren ha salido de Viviez…

Tenemos por presente, en lo que sí supone, un día sí y al siguiente también, las imágenes (virtuales y reales) de una controversia de `teatralizado aspecto público´ qué, en el `sustentamiento bondadoso´ de obvios y evidentes prejuicios -.- que padecen nuestros convecinos -.- en las constitucionales quince regiones españolas-.-, desaforadamente busca plusvalías estrictamente políticas que se adoban, véase si no, en el encaje de incidir en el repartimiento, que tendría que ser más equitativo ( y en todo caso en el seguimiento de la propia “CE´1978”-.- entre otros, por el Título VII-.-), de los fondos asignados, ¡en cada anualidad!, al proyecto de la LGPE [Proyecto de Ley General de Presupuestos del Estado]. Lo precedente nos podría redireccionar a todos

Un tren ha salido de Viviez…

El ejemplo de “Un tren ha salido de Viviez…”, tiene la lectura cercana de su aplicativo ferroviario, pero a nadie se le escapa, y en ello está nuestra consideración y sostenido criterio argumental, que es inductivo, a la vez que muy atrayente, para diferentes ambientes integrales que tenemos en nuestras quince regiones constitucionales, en su constatación práctica y signada efectividad, hacia otros sectores y en la pluralidad de las consideraciones que se puedan ofertar desde la seriedad, y hasta desde el compromiso, de su realización concreta, tangible y práctica.

Nuestro individuo aislado, solo y desasistido, ubicado en su ignota población, no tiene porque verse impelido a tal y tan dramático trance, dejemosle como aliciente, ¡y entre todos!, un hilo de permanencia y esperanza.

Un tren ha salido de Viviez…