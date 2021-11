A la memoria de Antonio Escohotado, gran español liberal-libertaeio

Ha muerto, el domingo 22 noviembre 2021, en Ibiza, a los 80 años, el gran español liberal-libertario, Antonio Escohotado Espinosa, nacido en Madrid en 1941, traductor, filósofo, jurista y sociólogo, gran vitalista y comprometido socialmente en la lucha por la libertad en España y el mundo.

Fue, hasta su jubilación, en 2013, profesor de Filosofía y metodología de las ciencias sociales en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Con Escohotado coincidí en el programa de televisión española de Fernando Garcia Tola, “Si yo fuera presidente”, formando parte de un gobierno alternativo de España y que Tola organizó para dicha ocasión.

Escohotado es autor de una amplia obra (se puede ver en Internet) de la que que quiero destacar su gran trilogía de más de 2000 páginas, que le llevó 17 años y que considera la “obra de su vida”. Se trata de su gran obra “Los enemigos del comercio. Una historia moral de la propiedad”, que se publicó por el Grupo Planeta de 2008 a 2016 y donde hace un análisis crítico del origen y desarrollo del movimiento comunista en el mundo. En el primer volumen, analiza su origen y desarrollo hasta la Revolución francesa; en el segundo volumen, analiza su desarrollo hasta los primeros años del siglo XX; y en el tercer volumen, analiza el acceso al poder de Lenin hasta la caída del Muro de Berlín y el hundimiento de la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Lo que daría paso, entre otras cosas, instancias, extremismos del socialismo-comunismo, al Foro neocomunista de Sao Paolo 1990, fundado, en 1990, en Sao Paolo-Brasil, por los extremistas socialistas-comunistas, Fidel Castro y Lula da Silva, cuando se hundieron la URSS-Unión Soviética y el comunismo del este. Foro neocomunista de Sao Paolo 1990 y sus regímenes, fuerzas, medios, instancias, movimientos, redes, etc., que han dado, vienen dando lugar, financiando, apoyando muy activamente, a fuerzas extremistas socialistas-comunistas, izquierdistas, etc., del viejo y nuevo extremismo, fundamentalismo identitario, narcisista, racista supremacista, superiorista, etc., como Unidos Podemos en España y dentro de la nueva internacional socialista-comunista…

Escohotado recibió el Premio Anagrama 1991, el Premio Espasa Ensayo 1999 y el Premio Juan de Mariana 2019.

Antonio Escohotado fue un gran activista, dinamizador social, intelectual español de la mejor talla internacional.

Descanse en Paz.

