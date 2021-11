«Sr. Alcalde de Madrid, ¿qué tiene contra la APM?»

El señor Alcalde de Madrid, D. José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, debe tener algo contra la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) porque no se entiende que este domingo haya permitido el cierre de la Castellana, entre las Plazas de Cibeles y Colón, para que el campeonísimo y madrileñísimo Carlos Sainz Cenamor hiciese alarde de conducción con el coche hibrido que conducirá en el Rally Dakar 2022 y los otros cuatro vehículos que le ayudaron a ganar diversos campeonatos nacionales y mundiales de rallyes y, sin embargo, haya denegado a la APM el permiso para proyectar un audiovisual lumínico nocturno en la Puerta de Alcalá, con motivo del 125 Aniversario de la histórica organización periodística.

La exhibición de Sainz ha congregado a miles de aficionados y hecho las delicias de sus viejos y nuevos seguidores, agolpados tras las vallas de seguridad instaladas por el Ayuntamiento en los 700 metros de circuito urbano improvisado para la fiesta dominical de este primer Domingo de Adviento. Y ha sido un éxito que agradecemos al Alcalde los que admiramos a Sainz y hemos sido periodistas del motor y, como en mi caso, director del Circuito del Jarama en sus años históricos.

Es posible que la gestión de la Junta Directiva no haya sido acertada, cabe incluso que se haya explicado mal la idea y el proyecto, pero me consta que una vez rechazada con peregrinos argumentos han sido varios quienes han intercedido ante el corregidor para que reconsidere su negativa a incorporar la madrileña Puerta de Alcalá a los actos del 125 Aniversario de la APM, obteniendo hasta ahora el llamado silencio administrativo. No se entiende. Y no se entiende porque denegar a la APM ese permiso para conmemorar en el lugar más emblemático de Madrid, el de su mejor alcalde, Carlos III, y el de su más emblemático arquitecto, Francesco Sabatini (Palermo 1721-Madrid 1797), autor de esa Puerta de Alcalá, es dar con la puerta en las narices de una institución que sigue siendo historia de Madrid, que luce con orgullo en su escudo el nombre de Madrid, que ha contribuido a la difusión y fama mundial de la capital de España y que, además, la ha enriquecido con la construcción del Palacio de la Prensa (Gran Vía, 46), frente a la Plaza del Callao, obra singular del arquitecto Pedro Muguruza Otaño y que tuvo el honor de ser, durante un tiempo y hasta que se erigió el Edificio de Telefónica (1929), uno de los inmuebles más elevados de Madrid.

La Asociación de la Prensa de Madrid se fundó a las 22:00 horas del 31 de mayo de 1895, en el salón de actos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País (nada menos que en la Casa y Torre de los Lujanes, Plaza de la Villa, nº 2, corazón del Madrid de los Austria y uno de los conjuntos arquitectónicos más antiguos de la capital de España), por 173 periodistas, entre ellos todos los directores de los periódicos del momento y lo más florido de la profesión periodística de aquellos años. A los cinco meses de su fundación se creó su primer servicio asistencial, el servicio de médico y farmacia, con la colaboración de seis doctores y cuatro farmacias, que inmediatamente empezaron a prestar auxilio gratuito a los más de doscientos periodistas que componían la entidad en aquellos momentos. Entre sus diecinueve presidentes figuran Alejandro Lerroux García, ministro de Estado y presidente del Consejo de Ministros, y José Francos Rodríguez, ministro de Instrucción Pública y de Gracia y Justicia, además de Alcalde Madrid.

Estas semanas Francisco Sabatini está siendo recordado en una soberbia exposición en el Centro Cultural de la Villa Fernán Gómez (“El Madrid de Sabatini. La construcción de una capital europea -1760-1797-“) para conmemorar los 300 años del nacimiento del genial arquitecto, responsable de obras reales en los reinados de Carlos III y Carlos IV que configuraron a Madrid como la gran capital del Imperio. Y entre esas realizaciones está la Puerta de Alcalá, símbolo de Madrid hermanado con la APM. Señor Alcalde, ¿puede reconsiderar su postura y permitir que la APM proyecte sobre la Puerta de Alcalá un audiovisual lumínico nocturno con las cabeceras de todos los periódicos que se han editado en Madrid desde 1895 y dar brillo a un aniversario que la dichosa pandemia del Covid-19 ha retrasado y está desluciendo? No contribuya usted a más tristeza, dé lustre a tan alegre efeméride como lo ha hecho Correos con un sello conmemorativo y SM el Rey Felipe VI aceptando la presidencia de honor. Muchas gracias.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL