Victor Entrialgo De Castro: «La sonrisa de la mona lisa»

Recuerdo la primera impresión cuando fui a verla detrás de aquel cristal protector: era más pequeña de lo que imaginaba.

Luego, la sensación de que te miraba allá donde fueras, que te seguía con la mirada a la derecha o a la izquierda, lo mismo si venías de donde la chica que cortaba los tickets o si ibas hacia el bar.

Dudabas si era ella o la viva estampa del guarda de seguridad que tenía delante, por eso de la mímesis con los animales que comparten tanto tiempo juntos y finalmente si era hembra o macho, o las dos cosas.

Por último, su enigmática sonrisa.

En el programa del zoo, la de la mona lisa era una sonrisa pequeña, sencilla, discreta, que dejaba escapar de la comisura de sus labios. Reflejaba, no tanto felicidad, como complacencia con sus numerosos visitantes y con lo que veía alrededor, pero no suficiente para ejercitar los músculos de los ojos y del cuello. No es una sonrisa que, como las auténticas, contribuya a la salud, ni a la del propio ejemplar que la exhibe ni a la de su especie.

Pero acercándome a la pantalla de cristal de protección del telediario de Moncloa vi una sonrisa casi obligatoria, falsa, sarcástica, maléfica.

La mona lisa era un ejemplar de la especie de los trepadoras, lo que los hechos han corroborado «ad nauseam». No era auténtica, era más falsa que todo lo falso que ha pasado por todas las especies falsas de Moncloa en los últimos treinta años. Dentro no hay nada. Lo de la mona lisa es pura estrategia para que la miren y le tiren cacahuetes.

Igual que al ejemplar de esa especie que hubo antes en esa jaula le faltaba claramente un fervor, -ayer mismo hacia política en un tanatorio,- a la mona lisa, que llegó bamboleándose al tanatorio y también la hizo, le sobra un hedor insoportable dentro y fuera de su jaula y solo tolera bien a los que le permiten rascarse lejos cuando le trasladan bien estibado y con mueble bar en el falcon a comuniones y conciertos.

Pero entre dos primates como éstos, aunque pertenecen a una misma especie, es fundamental distinguir sus sonrisas, porque no tiene nada que ver un sonrisa con otra.

Porque por sus sonrisas se sabe donde está el fuego y cuáles son los ejemplares que pueden morder a los visitantes. Los dos titís son traicioneros y peligrosos. Lo mismo que te digo una cosa te digo la otra.

Pero la sonrisa de la mona lisa de ahora es la sonrisa de hiena, la sarcástica, la de quien constantemente nos está diciendo desde su jaula de oro, ahora os jodéis y pasáis por el aro.

Y la del que había antes, fíjate bien, es la sonrisa de tonto, la sonrisa de Mr. Bean. Aunque luego la cara la tenga de cartón. La de alguien que se cree capaz de desarreglar el mundo desde el orinoco con los enemigos de su tribu y cobrar por ello, a quien «le falta indudablemente una patatina pal kilo». «Y pal kilo de Presidente», más de 800 gramos. De patata, me refiero.

Cuando no se tiene nada, cuando no se ofrenda nada, por lo menos tienes que dar expresividad.

Yo no sé si se ha pensado lo suficiente, incluso por parte de los titís que le rodean, el grado de provocación que suponen para el público, pongamos que sólo para la mitad del zoo, y aún que fuera una quinta parte, gran parte de los cínicos actos, gritos y aullidos de estos chimpancés, como si se pillaran los dedos con una puerta.

La probabilidad de que causen un daño importante a la comunidad es altísimo. De hecho ha dejado de ser probabilidad.

Por eso debiera existir en nuestro pais un zoo o un Museo de cosas inútiles y dañinas, donde debería permanecer la mona lisa con algunos otros primates de la patria para no causar daños y problemas irreversibles.

Como buena parte de estos que, como la mona lisa, aunque ya se han retratado con sus actos, sus chillidos y el movimiento amanerado de sus brazos haciendo el mono ante el público general, se hacen retratar una vez más para la posteridad en las Cortes después de haber embadurnado con su risa falsa este país de indignidad.

Victor Entrialgo