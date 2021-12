Por los derechos humanos y democráticos en Cuba, Venezuela, Argentina, Nicaragua, los pueblos de la Tierra

POR LOS DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRÁTICOS EN CUBA, POR LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS, POR LA DIGNIDAD DE CUBA Y TODOS LOS CUBANOS DE DENTRO Y FUERA DE CUBA, LOS DEMÓCRATAS DEL MUNDO DEBEN ACTUAR CON FIRMEZA DEMOCRÁTICA Y MOVILIZARSE FRENTE A LA TIRANÍA, DICTADURA COMUNISTA TOTALITARIA CUBANA QUE VIOLA, VIENE VIOLANDO GRAVÍSIMAMENTE DICHOS DERECHOS Y LIBERTADES



Todos los demócratas del mundo que defienden, realmente, en la practica real, la democracia representativa bien medida, definida, explicada, aplicada, difundida y controlada, con seguridad, garantías y justicia justas, deben apoyar, activamente y con firmeza democrática, a los jóvenes cubanos, a los artistas, cantantes, músicos, dramaturgos, cineastas, intelectuales, periodistas independientes, activistas de los derechos humanos y democráticos, a amplios sectores de Iglesia católica cubana, a todos aquellos cubanos que, dentro y fuera de Cuba comunista (que, desde 1959, lleva 62 años en el poder), de forma pacífica, activa, muy desinteresada y con muy graves riesgos para ellos y sus familias, entorno, frente a la muy cruel tiranía, dictadura comunista totalitaria cubana y su brutal, implacable e inadmisible represión, control, contaminación, lavado de cerebros, manipulación, muy grave corrupción, constantes mentiras, engaños y falsedades, continua violencia totalitaria socialista-comunista cubana, etc.; todos los democrátas del mundo citados deben apoyar, pacífica, activamente y con firmeza democrática, a dichos jóvenes cubanos, artistas, cantantes, músicos, dramaturgos, cineastas, intelectuales, periodistas independientes, activistas de los derechos humanos y democráticos, a los amplios sectores de Iglesia católica cubana, a todos aquellos cubanos que, dentro y fuera de Cuba comunista, con gran entrega y graves riesgos, luchan, vienen luchando, pacíficamente, por medio del movimiento 27N (2020), Movimiento San Isidro, SOS Cuba, Patria y Vida, Archipiélago, diversos grupos, acciones, iniciativas pro-derechos humanos y democráticos, por las libertades democráticas, etc.; vienen luchando, pacífica, arriesgada y muy activamente, por la dignidad de Cuba y el pueblo cubano, por los derechos humanos y democráticos, por las libertades democráticas para todos los cubanos de dentro y fuera de Cuba…, como la gran movilización del pueblo cubano, en toda Cuba, pueblos y ciudades, dentro y fuera de Cuba, el pasado 11 de julio 2021, que fue un gran éxito y que es imparable en toda Cuba, dentro y fuera de Cuba, liderada por los jóvenes cubanos, por la gran mayoría del pueblo cubano que quiere que se acabe la miseria material, inmaterial, moral, la muy grave, permanente violencia, destrucción de Cuba y que la Perla del Caribe, por medio de la recuperación, justa, buena y muy necesaria conquista de la dignidad, libertad democráticas vuelva a brillar, y mucho, dado su gran potencial.

LOS GRANDES MÚSICOS CUBANOS, CHUCHO VALDÉS Y LEO BROWER, APOYAN ACTIVAMENTE A LOS CUBANOS QUE VIENEN LUCHANDO PACÍFICAMENTE POR LA DIGNIDAD DE CUBA, POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES DEMOCRÁTICAS PARA CUBA, PARA TODOS LOS CUBANOS DE DENTRO Y FUERA DE CUBA

Los grandes músicos cubanos, que venían apoyando activamente al régimen comunista cubano, el pianista Chucho Valdés (hijo del gran músico cubano Bebo Valdés y que, contrario a la dictadura comunista totalitaria cubana, se exilió y murió en el exilio) y el guitarrista, compositor y director de orquesta, Leo Brouwer, tras la muy grave represión de la tiranía, dictadura comunista cubana del 15N (Noviembre 2021), de la “Marcha Cívica por el Cambio” convocada, en toda Cuba, por el colectivo “Archipiélago”, y que continuaba otras grandes acciones, movilizaciones pacificas en Cuba por los derechos humanos y democráticos, por las libertades democráticas en Cuba y para todos los cubanos de dentro y fuera de Cuba, como las grandes movilizaciones del 11 de julio 2021; los grandes músicos cubanos Chucho Valdés y Leo Brouwer, uniéndose a otros grandes músicos cubanos, a los cubanos que, dentro y fuera de Cuba, vienen luchando pacíficamente por los derechos humanos y las libertades democráticas para Cuba, para todos los cubanos de dentro y fuera de Cuba, hicieron las siguientes y muy positivas declaraciones. Chucho Valdés: “Hace muchos años vi a la policía de Batista arremetiendo sin piedad contra los estudiantes universitarios. En 1959” (cuando llegaron al poder Fidel Castro, Che Guevara y los barbudos cubanos, frente a la dictadura del cubano Fulgencio Batista), “se prometió que nunca mas volverían a repetirse casos como este, contra los jóvenes y el pueblo que no podían manifestarse libremente pidiendo cambios o la salida del presidente. Se prometio que habría libertad de expresión y elecciones libres. Por supuesto, lo creímos pero las imágenes que veo son increíbles”. Chucho Valdés concluye pidiendo “libertad para todos los cubanos”. Por su parte, Leo Brouwer, en un video que publicó en sus redes con su propia voz, declaró que apoya a todos los cubanos (entre los que se incluye) “que piden un país mejor” y “ese derecho de expresión con que cada humano nace”. Dice, también, Leo Brouwer: “Por una vez que se vive hay que hacerlo con dignidad y decoro, sin manipulación, sin odio y mucho menos enfrentándose. Para mi es triste referirme a Cuba como el país del no, como una isla perdida, hundida o destruida, donde nada es posible, todo es censurado, criticado, tras un poder inquisidor que repudia lo que no sea su conveniencia”. Brouwer desea que “Las actuales y futuras generaciones de cubanos se sientan orgullosos de su tierra” y así asegura unirse “a colegas artistas y pueblo en general: no quiero mas quebranto ni mas sufrimiento. Basta ya”.

DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES DEMOCRÁTICAS PARA CUBA, VENEZUELA, ARGENTINA, NICARAGUA, LAS NACIONES HISPANO-IBEROAMERICANAS, PARA LOS PUEBLOS DE LA TIERRA, CON SEGURIDAD, GARANTÍAS Y JUSTICIA JUSTAS

Cuba, Argentina y Venezuela, naciones muy ricas, junto a Estados Unidos, eran las naciones del mundo que atraían mas emigrantes, buena parte de ellos españoles (gallegos, asturianos, etc.). Debido al extremismo socialista-comunista, populista izquierdista, fundamentalista izquierdista, populista, de los viejos y nuevos extremismos identitarios de los regímenes, fuerzas, medios, instancias, redes, movimientos, etc. del Foro neocomunista de Sao Paolo 1990 (este «Foro de Sao Paolo 1990», fue fundado, en 1990 y en Sao Paolo-Brasil, por los socialistas-comunistas Fidel Casto y Lula da Silva cuando se hundieron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas/URSS-Union Soviética, la URSS comunista, el comunismo del este), y de otras instancias, Venezuela, Cuba y, en menor medida, Argentina, se han convertido en naciones que fuerzan a millones de venezolanos, cubanos y, en menor medida, argentinos, a emigrar. Creo que conviene recordar que Argentina fue la nación mas desarrollada del mundo en 1895, 1896 y se encontró entre las naciones mas desarrolladas del mundo hasta comienzos de los años 50 del siglo XX.

En diciembre 2021, el salario mínimo mensual de Cuba comunista es de 15 euros, el de Venezuela neocomunista de 2 a 8 euros mensuales y el de Argentina populista izquierdista de 270 euros mensuales. España, en diciembre 2021, tiene un salario mínimo mensual de 1.125,83 euros (12 meses) o 965 euros, 14 pagas anuales. España se encuentra entre las naciones democráticas mas desarrolladas y avanzadas que tiene los salarios mas bajos.

Cuba comunista, Venezuela neocomunista, Argentina populista izquierdista, y otras naciones, Estados en la misma linea extremista socialista-comunista, izquierdista, populista-izquierdista, fundamentalista izquierdista, populista, represora, corruptora-corrupta de los viejos y nuevos extremismos identitarios, vienen siendo apoyados, decisiva y muy activamente, por los regímenes extremistas represores antidemocráticos y que fomentan la antidemocracia en el mundo, por Rusia putinista (antes la URRS comunista-Unión Soviética comunista), China comunista, Irán fundamentalista islámico, Turquía erdoganista islámica, etc.

El Foro neocomunista de Sao Paolo 1990, los extremistas regímenes del viejo y nuevo socialismo-comunismo, de los viejos y nuevos comunismos, extremismos identitarios, populismos izquierdistas, fundamentalismos izquierdistas, etc. vinculados con el mismo, y otras instancias en la misma línea, vienen apoyando, promoviendo la creación, el funcionamiento de agentes, lideres, diversos medios, instancias, grupos, movimientos, redes, partidos, fuerzas extremistas socialistas-comunistas, izquierdistas, populistas, fundamentalistas, terroristas, proterroristas, narcoterroristas (como fue el caso de los grupos terroristas ETA del Pais Vasco, narcoterroristas como las FARC de Colombia, etc., etc.), etc., en el resto del mundo como en el caso de España, la nación española, como el partido Podemos, la Coalición Unidos Podemos, etc., y a los que vienen financiando, apoyando muy activamente, sirviéndoles de base, de tierra de acogida, entrenamiento, etc.

¡Manos a la obra y Adelante, sumando y multiplicando en la muy justa, buena, necesaria lucha por la dignidad, libertad y democracia para Cuba, para todos los cubanos de dentro y fuera de Cuba!; ¡Abajo la tiranía, dictadura comunista totalitaria cubana que ha destruido y sigue destruyendo, material, inmaterial y moralmente, Cuba y otros pueblos!; ¡Viva Cuba libre y democrática! ¡Patria y Vida para todos los cubanos!

Derechos humanos y democráticos, libertades democráticas, con seguridad, garantías y justicia justas, para Cuba, Argentina, Venezuela, Nicaragua y otras naciones de Hispano-IberoAmérica, para “los pueblos de la Tierra” (como dice la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978), para las naciones del mundo y por el mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático constitucional, legal, de justicia, seguridad y garantías justas, debida y democráticamente bien medido, aplicado y controlado, integrador, profundamente humano, responsable, de juego, competencia y cooperación limpios, riguroso, competente, cooperativo, critico positivo, participativo, abierto, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, educativa, científica, técnica, cultural, artística, deportiva, mediática, laboral, profesional, empresarial, emprendedora, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., por la verdad justa y responsable, por el bien, etc., y que, siempre, sabe, debe, debemos aprender, con honradez, humildad y el mayor rigor, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la lucha por el mejor desarrollo deontológico democrático constitucional, eficiente, etc., por la verdad, el bien…

Hay que apoyar, justa, activa y firme y democráticamente a todos los cubanos, venezolanos, nicaragüenses, argentinos, etc., que dentro y fuera de sus naciones, con graves riesgos para ellos, sus familias, entorno, dentro y fuera de sus naciones, vienen luchando pacifica, activa y democráticamente, en la defensa de los derechos humanos y democráticos, de las libertades democráticas para Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, etc., con seguridad, garantías y justicia justas.

¿Que hacen Naciones Unidas, la Unión Europea y otros grandes organismos internacionales y nacionales democráticos, encargados de defender y promover los derechos humanos y democráticos, las libertades democráticas en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina y otras naciones Hispano-IberoAméricanas, en los pueblos de la Tierra, con seguridad, garantías y justicia justas…?

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; miércoles 01-12-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, “O Bo Camiño polo Ben”…