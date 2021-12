Rafael López Charques: «Nos bastamos solos»

Desde que se constituyó el primer estado independiente, con todas las características requeridas para ello, en territorios que habían pertenecido al Imperio Romano de Occidente, a saber el reino suevo de Gallaecia al principio del siglo V, España, de la que después formó parte, siempre ha sabido caminar sola. Nos hemos bastado solos para recuperar las tierras ocupadas por la invasión musulmana y para crear el mayor imperio conocido en el mundo, que supimos mantener durante siglos a pesar de los ataques exteriores de varias naciones.

Sin duda la mayoría de los españoles estamos orgullos de ello, nos gusta poder decir que nos hemos bastado solos, y así continuamos ahora, pero con la diferencia de que lo que actualmente estamos logrando solitos, sin ayuda de nadie, es destruirnos.

En nuestro país, la mayor parte de los políticos no se cansan de cacarear, pero generalmente no saben lo que es hacer cosas útiles para el mismo. Entre ellos, y con vistas a sus intereses particulares, han establecido un mercadeo en el que compran y venden todo. A los ciudadanos de a pié nos deben considerar muñecos a los que manejar y por eso, con nosotros, son fieles seguidores del viejo dicho “prometer y no dar a los tontos hace alegrar”.

Lo único que están demostrando es que se bastan solos para destruir el país, como están haciendo, y quizás hasta tengan la osadía de vanagloriarse diciendo que han seguido nuestra tradicional autosuficiencia. Nosotros proponemos a la población meterlos a todos en un gallinero, y dejarles que se peleen entre ellos sin molestarnos. Prometemos que cuando haya un ganador, que se haya desembarazado de todos los demás, abriremos la jaula y nos entenderemos lealmente con él. De no ser así, en España seguirá habiendo dos mundos diferentes, el de la mayoría de los políticos y el de los ciudadanos, lo que nos llevará, ya nos está llevando, a la destrucción de la misma.

Ejemplos de ese vivir tranquilos y a lo suyo tenemos muchos, incluso rayando en la más elemental descortesía. En el debate sobre los Presupuestos del Estado la totalidad de los ministros del desgobierno han brillado por su ausencia. Dado que es una ley básica para el discurrir de nuestra nación, deducimos lo que les importa la misma.

No obstante debemos felicitar a “cum fraude” por su preocupación por que brille nuestro país, pues ha logrado que sea el primero en Europa, y en la historia de la misma, en que un Tribunal Supremo ratifica una multa impuesta a un jefe del ejecutivo por utilizar medios públicos en su provecho electoral.

La desmembración nacional afecta a todos los ámbitos. Hace un tiempo comentamos la administrativa, pero se sospecha que también la hay a nivel de los hasta ahora museos nacionales. Al parecer es el trasfondo de alguna dimisión en los mismos.

El gobierno de la comunidad catalana ha proclamado a los cuatro vientos que no acatará la sentencia del Tribunal Supremo de España (por tanto también de ella) en relación a la utilización del español en las escuelas. Nuestro desgobierno ya ha advertido que no puede hacer nada contra la postura catalana, alegando que carece de competencias. Le felicitamos por su esfuerzo en velar por la integridad de la nación.

Si un gobierno no puede hacer cumplir una sentencia de un tribunal supremo lo tenemos muy claro, fuera ese gobierno antes de que destruya al país.

De lo que no tenemos dudas es que este gobierno teatral, si logra que desaparezca la nación, se vanagloriará diciendo, somos aventajados sucesores de nuestros antepasados, nos hemos bastamos solos para conseguirlo.