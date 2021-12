Pablo Delgado Escolar: «Desprecio a la vida»

Es preciso tener las ideas claras y llamar al pan pan y al vino vino. La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma:

Toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada. Este derecho debe conceptualizarse en dos sentidos: a) Como una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de sus funciones; b) Como una limitación al actuar de los particulares para que ninguna persona prive de la vida a otra.

No es asesino solamente el que mata, también el que colabora en el crimen, el que señala a quién matar, el que legisla para permitir este asesinato, el que encubre o esconde al homicida, etc.

Lamentablemente sufrimos en nuestro País situaciones que no son muy virtuosas por parte del gobierno que tenemos. ¿Son para llamar asesinos a sus componentes? No me atrevo a calificar su comportamiento y lo dejo a juicio del lector el hacerlo; solamente intentaré abrir los ojos de quien me lea. Es aún peor que un político corrupto un ciudadano que lo defienda.

En España ha habido grupos de asesinos que mataban al pueblo, sin motivo alguno para ello (igual de asesinos serían si hubieran tenido algún motivo), alentados e incitados por otros, que nos tuvieron atemorizados durante muchos años. “Los asesinos no son monstruos, son hombres. Y eso es lo más aterrador sobre ellos” (Alice Sebold). Nuestro gobierno intenta “blanquear” la conducta de los mismos y les concede privilegios impropios para unos delincuentes.

En España se asesinan a muchos niños antes de nacer. Tampoco estos tienen culpa de nada y lo hacen por mandato de su propia madre, obligada o no por ciertas circunstancias. El que mata suele ser un médico, a veces obligado por el propio gobierno, pero le convierte en asesino; claro que el que ha dictado esa ley es cómplice del delito y responsable de ello. “Cualquier país que acepta el aborto no le está enseñando a su gente a amar, sino a usar cualquier acto de violencia para obtener lo que quiere” (Madre Teresa de Calcuta). A muchos niños se les ha privado de la vida sin tener en cuenta que esta es sagrada para todos.

En España se ha liberalizado el asesinato de personas mayores, una etapa más en este afán de promocionar la muerte contranatural de las personas. De una mente malvada como la de fray Mentiras, no podemos esperar cosas mejores. Y puede que lo próximo sea hacer una ley que permita matar al vecino que no nos da los buenos días. “El aborto es algo propio de los bolcheviques y que, junto con la eutanasia, forma parte de las viejas recetas de los totalitarismos que han asolado Europa” (Jaime Mayor Oreja).

Pablo D. Escolar

Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa – Vítor Hugo

Algo peor que un político corrupto es un ciudadano que lo defienda.

Tu gobierno cree que eres un idiota. Por favor, deja de demostrar que tiene la razón