Periodistas declaran en los tribunales por acosar y llamar estafadores y criminales a los no vacunados

La descomunal crisis política global disfrazada de problema sanitario está consiguiendo justo lo que pretenden los megalómanos que mueven el tinglado desde las sombras. Sus sicarios se hacen visibles, en ocasiones, a través de Davos, Bilderberg, el Banco Mundial y, más a diario, la Organización Mundial de la Salud, que nació para protegernos –al menos, eso reza en sus estatutos— y no para envenenarnos y convertirnos en esclavos. Soy consciente de mis reiteraciones, pero estamos moralmente obligados a contrarrestar el relato tóxico y minuciosamente elaborado por los diseñadores de toda esta estrategia de destrucción global.

Caos por doquier. Malestar general. Todos enfrentados y divididos, y de eso se han ocupado a lo largo del tiempo, empleando mil argucias. Patrias, religiones, razas; izquierda y derecha; creyentes y ateos; ricos y pobres; empresarios y obreros. Creíamos que la guerra de las mujeres contra hombres, con sus leyes ad hoc y toda su politiquería discriminatoria feminista trans y trens era la última del ranquin, pero no; la más reciente es la de vacunados contra no vacunados.

En toda esta dinámica covidiana, nada hay al azar. Los humanos somos animales fácilmente domesticables y de reacciones previsibles. A los perros de pelea se les entrena para convertirlos en asesinos; a los gallos se les colocan cuchillas a modo de espolones para hacerlos más sanguinarios; a los toros bravos se les clavan banderillas para que embistan. Los seres humanos no son ajenos a esta característica, y también atacan a sus congéneres dejando ver su parte más cavernícola y reptiliana. Lo estamos viendo estos días en el acoso que están recibiendo los no vacunados por parte de los vacunados, azuzados por “las banderillas” de las élites.

En las últimas semanas –tras la aparición de Ómicron—los medios de comunicación oficialistas, en especial, la televisión, han iniciado una peligrosa campaña de acoso y discriminación contra los ciudadanos que, en el libre ejercicio de su libertad, al amparo de la Constitución y de las leyes vigentes, han optado por no vacunarse. Cada quien es libre de aceptar o rechazar un tratamiento, y así lo contempla la Ley de Autonomía del Paciente 41/2002. Por tanto, los españoles están protegidos ante cualquier imposición de obligatoriedad de la vacuna, sea en el ámbito estatal o en el autonómico. Las leyes sanitarias rigen en todo el territorio nacional; y si bien las competencias de Sanidad están transferidas a las Comunidades Autónomas, solo afectan a la gestión de la salud, pero no a las leyes fundamentales.

Prácticamente, todas las medidas restrictivas y normas pandémicas son ilegales e inconstitucionales. Sin embargo, la sociedad las acepta mansamente porque desconoce sus derechos, porque cree que los “castigos” son por su bien, y también por una actitud compleja marcada por un cóctel de ingredientes: dejadez, comodidad, cansancio y cobardía. Es una suerte de rendición.

Aunque no nos guste, la rendición social es entendible. Como expresamos en líneas anteriores, la manipulación sin tregua de los medios de comunicación, tanto de manera directa y explícita como subliminal, se ha incrementado con el insulto, la descalificación, la injuria y la calumnia. Esto tiene un plus económico y ningún medio quiere perder su trozo de pastel. Desde la izquierda de la Sexta y la Ser, pasando por TVE y Cuatro, a la derecha de esRadio, se desinforma a la población presentando perfiles de los no vacunados faltando totalmente a la verdad. Se los tilda de incultos, de no creer en la ciencia y de egoístas. Falso. Dentro de la heterogeneidad de quienes deciden rechazar la terapia génica experimental, existen algunos puntos en común: en general, se han ocupado de leer información alternativa y están más capacitados para decidir, que quienes obedecen sin contrastar la información. En cuanto a no creer en la ciencia, los no vacunados no militan en la fe ciega y son más conscientes de que grandes sectores de la ciencia no solo no trabajan por el bien de la humanidad, sino que lo hacen en su contra; además, comprenden el miedo de los vacunados y son más tolerantes y empáticos. Entender la realidad distópica que vivimos no depende del nivel cultural ni del estatus económico o social, sino del grado de discernimiento o perspicacia. Algunas personas poseen esta cualidad, que vemos tanto en científicos de renombre como en personas de escasa cultura. No deja de ser una especie de “gracia”.

Algunos participantes de las tertulias, bebiendo en el argumentario covidiano de pensamiento único, echan sus lenguas a paseo lanzando frases totalitarias como “el gobierno debe imponer la vacunación obligatoria”, “a los no vacunados no se les debería atender en los hospitales”, “ellos son los culpables de que esto no termine”, “hay que aislarlos”, “son contagiadores”, o insistiendo en que los no vacunados colapsan las ucis, con imágenes simultáneas de pobres personas, “negacionistas arrepentidos”, según ellos, que recomiendan la vacuna porque, si no, vendrá el coco con la escafandra.

Especialmente llamativos han sido los insultos del dúo Jiménez Losantos e Isabel San Sebastián, llamando a los no vacunados bebedores de lejía [1], estafadores y criminales. Por estas palabras tan desafortunadas, la Asociación Liberum interpuso una denuncia por presunto delito de incitación al odio, de acuerdo al artículo 510 del Código Penal. Los denunciados han sido llamados a declarar el próximo día 21-12-21. Curioso juego numerológico.

Aunque no estamos de acuerdo con el delito de odio de nuevo cuño, consideramos que la libertad de expresión no puede enmarcar insultos ni servir de vehículo para proyectar sentimientos totalitarios. Ignoramos cuál será el resultado de esta denuncia, pero dada la gran campaña de desinformación del sistema en general, y de los medios en particular, la esperanza de que esto pueda sustanciarse en una condena es más bien escasa.

NOTAS:

“Los bebelejía”. Insulto enmarcado en la “propaganda de guerra” para denominar a los consumidores de Dióxido de cloro, con el fin de desprestigiar este remedio y ocultar al gran público los grandes beneficios para la salud. El Dióxido de cloro es un potente biocida contra virus, bacterias, hongos y otro tipo de microorganismos susceptibles de causar enfermedades. Aparte de su uso como potabilizador de agua, hay que destacar la patente europea de Dióxido de cloro para tratar infecciones causadas por virus respiratorio, publicada el 6 de agosto de 2014, con número de concesión europea EP1955719. Ver la información en este enlace: https://data.epo.org/gpi/EP1955719B1

Es importante que el ciudadano integre esta información. Cuando un medio de comunicación, una institución sanitaria o un profesional de la salud, ridiculizan este método de curación, más que por desconocimiento, lo hacen porque sirven al Mal.

