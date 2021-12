Rafael López Charques: «De compras»

Las Fiestas de Navidad, perdón Fiestas de Invierno (no queremos ofender a nadie), son un período de compras. Las familias incrementan su consumo, ya sea el habitual o para hacer regalos.

A nuestro lamentable gobierno parece que estas fiestas le han durado desde el año pasado, y lo más preocupante es que todos los indicios indican que quieren prolongarlas durante el próximo año.

Efectivamente, su principal ocupación ha sido ir de compras por todos los rincones de la nación. ¿Qué han comprado? Algo que les es tan necesario como son los votos, dado que son incapaces de ganárselos con su trabajo.

Ello es consecuencia de su meta, que no es el progreso del país, sino su permanencia en el poder. Como esa conducta no les da votos, sino todo lo contrario, se compran ¡elemental, querido Watson!

La última compra, aunque en los días que faltan para terminar el año puede haber más, ha sido que los separatistas catalanes den su visto bueno a los presupuestos en el Senado, a cambio de que la próxima Ley Audiovisual garantice que todas las operadoras que trabajen en España, incluidas las que tengan su sede fuera de la misma, financien producciones en catalán.

Han comprado el seguir contando con el apoyo de los morados y los independentistas del noreste, con el proyecto de obligar a las editoriales de libros de texto para niños, niñas y niñes (respetamos el lenguaje inclusive), a que expliquen la represión franquista durante la guerra y la dictadura. ¡Sorprendente! A los que estudiamos el bachillerato durante el régimen anterior no nos calentaban la cabeza con propaganda política partidista. Nos inculcaban la idea de que las cosas se conseguían con esfuerzo y mérito, al contrario que ahora que para que nadie se sienta discriminado se podrá pasar de curso con las asignaturas pendientes que sea, cosa que al desgobierno le conviene, pues los ignorantes son más fáciles de manejar.

Han presupuestado el voto de cada joven de dieciocho años en cuatrocientos euros, lo que les regalarán como ayuda cultural. ¿Cómo controlarán que no se los gasten en fiestas? Desde luego les salen baratos.

También tratan de comprar votos con actuaciones propagandísticas cara a la galería. Así la vicepresidenta segunda, comunista, ha ido a entrevistarse con el Papa. Indudablemente es muy libre de visitar a quien quiera, pero si ha sido una entrevista privada, ¿por qué ha ido en avión oficial?, ¿por qué se lo tenemos que pagar nosotros? Todos los indicios apuntan que ha sido una maniobra para comprar votos de católicos.

Los ejemplos que podríamos poner serían el cuento de nunca acabar. Aconsejamos a quien esté lo suficientemente asqueado de la pandilla política, tenga medios para hacerlo y quiera ganar dinero aunque no sea éticamente, haga publicidad repetida y machaconamente de las ignominias de nuestros gobernantes. Para comprar su silencio no tardarán en darle una jugosa subvención con el pretexto que sea, da igual, o colocarlo de asesor en cualquier departamento, aunque de lo que teóricamente vaya a asesorar no haya oído hablar en su vida.

Todo vale con tal de sumar votos, de mantenerse en el poder y poder vivir a costa de los ciudadanos. En cualquier caso no piensen demasiado mal, como se cansan de repetir ellos solo quieren el consenso y la concordia; sin embargo entiendan, aunque no se lo digan, que eso lo desean siempre y cuando se materialice de la manera que les convenga. Ya han avisado en el Congreso que si cierto partido llegase a gobernar tendría huelgas y movilizaciones masivas. Todo un ejemplo de respeto de la democracia que pregonan.