Rafael López Charques: «Segunda Reconquista»

Con frecuencia se dice que la historia se repite, y creemos que es cierto. Estimamos que en gran parte es consecuencia tanto de nuestra arrogancia como de nuestra cobardía. La primera nos hace creer que llegado el momento controlaremos sin problemas la situación; la segunda nos induce a pensar que las cosas no serán tan malas como aparentan, hasta que tenemos el agua al cuello y nos desesperamos.

Dada la situación actual en que han metido a nuestro país, creemos que es imprescindible una segunda Reconquista, por descontado no sangrienta, pero si muy a fondo para poder salir de la cloaca en que estamos.

Recordemos que hace trece siglos, nuestra península fue invadida, con la traicionera complicidad de algunos de sus moradores, por fuerzas árabes-bereberes. Tardamos siete siglos, y costó mucha sangre, en echar hasta el último de los invasores. Fue la primera Reconquista.

Analizando los hechos, no podemos mirar a otro lado y no querer ver que desde hace tiempo estamos siendo invadidos por una serie de ideas, pautas de comportamiento, principios, etc., llámeseles como se quiera, que tienen muy poco que ver con nuestros valores, nuestro modo de vida, con lo que significa e implica ser español.

Al igual que en la primera invasión, ha sido posible gracias a la colaboración activa de parte minoritaria de nuestros compatriotas, que como ocurrió en la citada, esperan sacar, y ya están sacando, beneficios personales, aunque vergonzosamente proclaman que su único interés es beneficiar al pueblo.

Estamos invadidos por el globalismo, el multiculturalismo, el femi-nazismo, el buenismo, etc., que quieren suplantar a la esencia de lo que somos. A los que están detrás de esta invasión les trae sin cuidado lo que es importante para nosotros, solo quieren implantar sus ideas y así controlar el mundo en su provecho. Para lograr su objetivo están siendo ayudados por parte de nuestros políticos, que se suben al carro de los que creen serán vencedores.

En nuestro país la situación se complica con los movimientos de las minorías separatistas, que cuentan con el apoyo directo y descarado de los gobernantes nacionales y en consecuencia cuando les conviene se pasan impunemente la legislación por el arco del triunfo.

¿Qué proponemos? Lo dicho al principio, una segunda Reconquista no bélica, para poner en lugar prioritario a nuestros valores y nuestra esencia como país. Nos pueden decir que los que mandan están legitimados por conformar una mayoría, pero si bien es cierto que por lo de ahora la tienen, no podemos olvidar una vieja máxima sociológica “en democracia la mayoría puede dar el derecho, pero no tiene por qué dar la razón”.

Además tengamos presente que esa mayoría la consiguieron engañando a la población, prometiendo blanco y haciendo negro, conducta que es habitual en ellos.

En consecuencia para salvarnos como nación conservando la personalidad propia que tenemos desde tiempos inmemoriales, no vemos otra solución que una nueva Reconquista, pacífica sí, pero efectiva. ¿Cómo podemos hacerla realidad? Trabajando todos para lograrla, cada uno en su entorno y en la medida de sus posibilidades No es una quimera, es algo que está a nuestro alcance. El trabajo será duro, pero tendremos la recompensa de volver a ser nosotros mismos.

No nos conformemos, pongamos en evidencia las mentiras que nos cuentan, el desastre en que nos han metido, desenmascaremos a sus autores; hagamos ver la triste realidad ante todos, en todo lugar y momento, y la victoria será nuestra.