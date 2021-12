La reforma laboral española bajo la clara influencia de la Unión Europea y que siempre debe ser honrada, eficiente

La Reforma Laboral española, acordada por el gobierno español de PSOE/Partido Socialista Obrero Español Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude (que, sin embargo, en la reforma laboral aprobada, tienen en contra a sus socios extremistas que lo llevaron al gobierno de España, etc.; a sus socios extremistas izquierdistas, separatistas, golpistas, contrarios a la nación española, a su unidad constitucional, democracia constitucional representativa y economía de mercado, con justicia, seguridad y garantías justas, de ciudadanos libres e iguales en todas las partes de España, de la gran nación española, etc.; socios como ETA-Bildu/Euskadi para la Libertad-Reunirse, ERC/Esquerra Republicana de Cataluña, BNG/Bloque Nacionalista Galego, PNV/Partido Nacionalista Vasco, etc. ), la CEOE (Conferencia Española de Organizaciones Empresariales) y los sindicatos mayoritarios (CCOO/Comisiones Obreras, UGT/Union General de Trabajadores), que la estaban negociando; dicha reforma laboral española se ha aprobado, cuando se acababa el plazo del 31 diciembre 2021, bajo la clara influencia de la Unión Europea (UE) y que condicionaba la concesión a España de más de once mil millones de euros a mantener las reformas emprendidas, como la reforma laboral del Gobierno español del PP (Partido Popular) de Rajoy y su Ministra de Empleo y Seguridad social, Fatima Bañez, como en el caso de los ERTE/Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (que dieron muy buenos, excelentes resultados), etc., y seguir en la línea que pueda evitar que España sea, en la Unión Europea, una de las naciones, de las primeras y desde hace tiempo, que presenta, viene presentando los peores datos en paro general, paro, juvenil, femenino, de más de 40, 52 años, etc., pero, también, en precariedad en el empleo (sobre todo en el sector público: educación, sanidad, etc.), economía sumergida, etc.

España presenta, también, unas cifras muy malas en Europa, internacionalmente, en relación con las naciones democráticas más desarrolladas y avanzadas del mundo, no solo en paro, precariedad, sino también en materia de fracaso escolar, abandono escolar, subempleo universitario, malgasto público, etc.

España, con un paro al cierre del tercer trimestre 2021 del 14,57% y que con los trabajadores en ERTE sería del 15.6%; España, la gran nación española, arroja mas del doble e, incluso, el triple, cuádruple… de paro que la mayor parte de las naciones democráticas mas desarrolladas y avanzadas del mundo y, así, desde hace bastantes años. Y lo mismo sucede e, incluso, peor, con el paro juvenil, paro femenino, paro de mayores de 40 años, paro de mayores de 52 años, la precariedad, la economía sumergida, la baja productividad, competitividad…

Pero, OJO, MUCHO OJO, la solución no reside en tomar medidas políticas para ocultar, suprimir por decreto, maquillar, etc. el fracaso y abandono escolares, el paro, la precariedad, la economía sumergida, la corrupción, el juego sucio, etc.; para controlar, de forma politiquera partidista, sindicalera, corporativista, sectaria, clientelar, comisionista, etc., los medios de comunicación, el poder judicial, la Administración, la educación, universidad, ciencia, técnica, cultura, las instancias de encarnación, socialización, mediación, gestión, etc.

La solución no reside en acceder y mantenerse en el poder como sea, a costa de lo que sea menester, se tercie…

La solución reside en afrontar, con deontología, honradez democrática y máximo rigor, los muy graves problemas que presenta España, la gran nación española, en el caso del empleo, de la precariedad, economía sumergida, etc., y que se encuentran entre los peores de Europa, Occidente, de las naciones democráticas más desarrolladas y avanzadas; muy graves problemas que exigen una intervención pública mucho más rigurosa, eficiente que reduzca el muy grave paro general, paro juvenil, paro femenino, paro de mayores de 40, 52 años, etc.; que reduzca el paro, la precariedad, economía sumergida, el malgasto público, la corrupción, juego sucio etc. de España. Cifras muy negativas para España, la nación española, y desde hace bastante tiempo.

Manos a la obra y Adelante pero por la libertad honrada y responsable, por el deontológico, honrado, bien trabajado camino, medidas, etc. en materia laboral y otros campos sociales, frente al todo vale por el poder y muy injustos privilegios, los extremismos, separatismos, fundamentalismos, demagogias, politiquerías, partidismos, sindicalerismos, corporativismos, proteccionismos, diversas formas de clientelismo, comisionismo, corrupción y juego sucio que están vigentes, vienen estando vigentes en España, en la nación española y sabiendo aprender, con honradez, mucha humildad y mucho rigor, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la bien medida, defensa, aplicación, promoción y control, honrado, con mucha humildad y mucho rigor, en España, etc., de la libertad y trabajo honrados y responsables, de la crítica y justicia justas, de la democracia representativa y economía de mercado, de ciudadanos libres e iguales en todas las partes de la nación española, con justicia, seguridad y garantías justas, con justa división de poderes, con un buen sistema de contrapoderes-Sistema de Checks and Balances, que haga posible el mejor empleo, el mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático constitucional, legal, de justicia, seguridad y garantías justas, debida, justa y democráticamente bien medido, definido, explicado, aplicado, difundido y controlado, integrador, profundamente humano, eficiente, creativo, etc., la verdad justa y responsable, el bien…

