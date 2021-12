Anián Berto: «Españoles; Sánchez no se presenta a las próximas elecciones generales»

Él lo sabe, la soberanía lo siente y la justicia lo intuye

No se trata de poder pitoniso o visión profética, ni he consultado con la bola de cristal, incluso no tengo en cuenta el CIS del ‘CID Trampeador’ del socialista José Félix Tezanos Tortajada (que ya es atrevimiento). Más bien se extrae de la simple lógica y el sentido común. El historial político de Sánchez, cómo presidente, es un caos. Él lo sabe, la soberanía lo siente y la justicia lo intuye. Se marchará con los deberes pendientes, la diseminación y enfrentamiento de la sociedad española, además de conseguir un país crispado, más pobre y con menos recursos.

El desbarajuste público en el que ha metido a España es suficiente y el mejor barómetro social derivado de sus improperios. Esta debacle dice que existen muchas probalidades para que haga mutis por el foro y no lidere la candidatura para presidente en los próximos comicios. En principio, previstos para noviembre del 23. Qué seguro se convocarán antes debido a la fragmentación del Gobierno, los enfrentamientos de sus señorías y la huida de Sánchez acompañado de chiflatinas populares. A pesar que deje saber que agotará la legislatura y se autodefine cómo ‘garante de seguridad’ en su reciente comparecencia pública publicitaria, frente a sus altavoces subvencionados (prensa comprada) y palmeros del régimen sanchista.

No siempre las estrategias resultan matemáticas, y menos aún las tácticas y tretas previstas por Sánchez y sus más de 300 asesores. Hasta ahora la suerte (y la inmovilidad anestésica social) cae en su casilla, su éxito es relevante y la ilegitimidad de sus mentiras echan a la población a cobrar sus paguitas y a ver la tele-conspiratoria. Pero la vieja teoría del ‘divide y vencerás’ ya no cuela ni siquiera entre la inmensa mayoría de sus votantes.

El partido se está quedando solo con la ‘P’. Lo de socialismo está secuestrado por sus socios, los enemigos de España. La sigla de obrero, no representa a nadie del proletariado. Los obreros lo pasamos canutas, y lo de español que se lo pregunten a los separatistas o/y herederos de ETA. Solo nos falta volver a emigrar a Alemania y cantar ‘Adiós mi España querida’. Está claro, es el sectarismo del cambio, del atropello y las injusticias.

Es cierto que este Gobierno recurre a todas las argucias, los más inquisidores planteamientos y depravadas ignominias contra el ciudadano y el país. Sin embargo, no hay que olvidar que se trata de España; ‘Una nación que lleva 500 años intentando destruirse ella misma sin conseguirlo’, según Winston Churchill. Qué eso sí, no adivinó la aparición algún día de Pedro Sánchez con su Peugeot 407, con ambición de cambiar al Audi A-8 L Segurity, valorado en 500.000 euros, vehículo que utiliza en la actualidad.

Es de justicia exigir responsabilidades a quién mintió tendenciosamente a sus propios correligionarios, embaucó a sus votantes y traicionó a todos los españoles, de izquierdas, derechas y del más allá. Así consiguió el objetivo; ser presidente del gobierno de España.

A partir de ahí, sin escrúpulos, empezó la tragedia. Los camaradas, Pablo Iglesias y Cia, los separatistas y pro-etarras se harían protagonistas, hipotecando al gobierno y destruyendo la paz social, económica y política. A raíz de entonces, múltiples resoluciones, ineptas actitudes y barrabasadas sectarias, hacían olvidar las imperiosas necesidades de una España cargada de incertidumbres y necesitada de soluciones efectivas en un período de tiempo crucial para el avance y prosperidad del país.

De la gestión de la pandemia, merece capítulo aparte, aunque estamos suficientemente informados. Sus ministros, los ya huidos cómo Salvador Illa, ministro de Sanidad, el ex-vicepresidente Pablo Iglesias, la ex-vicepresidenta Carmen Calvo Poyato y el ex-ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, tendrán que dar cuenta a la justicia. Sánchez y sus asesores sigilosamente mueven ficha y hacen pasar de puntillas las atrocidades de sus compinches, pero todos ellos (y ella) son protagonistas directos de atropellos y supuestos delitos graves contra la sociedad española. No se puede olvidar.

Por muchas medallas que pretendan tapar sus tropelías. Es imposible que queden impune tan nefastas y negligentes actuaciones, conocidas por todos. Aún ocultando los más de 120.000 muertos, los 4 millones de españoles sufriendo hambre, el derrumbe de la economía y el estallido de la paz social. El espíritu del país lo han dinamitado, y ningún ciudadano debe olvidar el daño producido colateral al invisible y aprovechado virus.

A Pedro Sánchez se le terminó el estrellato. Será el último responsable que abandone la nave con destino a ninguna parte. Faltarán asesores para aconsejarle y ningún discurso rinbombante que pueda hacer olvidar el sufrimiento de la gran mayoría de los españoles durante solo dos años en la presidencia del Gobierno.

Es listo, conoce las discrepancias provocadas en su propia formación y, sobre todo, ha cumplido con su sueño, aunque deja sin aliento, soñoliento y con insomnio al 95 % de los ciudadanos. Pero enemigo que huye puente de plata, aunque al otro lado de la orilla deberá caerse de bruces frente a la justicia.

Anián Berto

Periodista – escritor