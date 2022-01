Amadeo Muntané Sánchez: «Las hambrunas y el ministro Garzón»

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, concedió una entrevista al diario británico The Guardian, publicada el pasado 26 de diciembre. Al parecer el Sr. ministro afirmaba que desde España se exporta carne que es de mala calidad y que las macrogranjas del país contaminan el suelo y el agua. No entiendo muy bien qué es lo que quiere el ministro Garzón. Porque hacer estas declaraciones es como tirarse piedras sobre el propio tejado. Claro que a lo mejor su propio tejado no le importa, o tal vez sí porque el come productos cárnicos como se ha podido ver en la prensa.

Personalmente creo que estas personas de ideología comunista, siempre hacen lo mismo. Ellos tienen buenos manjares pero los demás a comer miseria, eso sí todos iguales. Espero que al ministro Garzón no le pase por la cabeza, aunque tengo mis dudas razonables, de llevarnos a la gran hambruna china que ocurrió entre 1959 y 1961 en la época del gobierno de Mao. O quizás quiera otro Holodomor también conocido como genocidio ucraniano , que fue una hambruna que devastó el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania en el contexto de la colectivización de la tierra emprendida por la URSS, durante los años de 1932-1933, en la cual habrían muerto de hambre entre 1,5 y 12 millones de personas y cuyo responsable fue Iósif Stalin. Esto los que tienen esta ideología comunista no lo dicen.

Cómo es posible que sabiendo lo que ha pasado, sigan con ese discurso y este pensamiento multimodal que parece haber salido de un libro de brujería.

Sr. Ministro le exhorto a que deje a la gente comer lo que quiera, que a muchos un buen entrecot no es muy apetecible, que para eso ya somos mayorcitos y no necesitamos que ningún gobierno de turno haga conjuros y aquelarres para ver como controla a los ciudadanos.

A propósito, si no le gusta la carne de España le invito a que vaya, no de visita si no a quedarse, a Cuba o a Corea del Norte. Se dice que allí se come arroz pero no todo el que se quiera.

Amadeo Muntané Sánchez