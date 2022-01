José Manuel García Albarrán: «La peor Pandemia de España no es la del Covid-19»

No señores… la peor Pandemia de España no es la del Covid-19…

La peor Pandemia que tenemos en la actualidad es este Gobierno ineficaz, torpe, inculto, filibustero, partidista y totalitario que parece tener sus miras puestas sólo y exclusivamente en su perpetuidad, obviando la seguridad y bienestar de España y de los ciudadanos españoles.

Creo que una gran parte de los ciudadanos y cada vez en mayor número nos preguntamos día a día…

¿Dónde ha estado ‘escondido’ el gobierno y su Ministerio de Sanidad en esta sexta ola?

¿Porqué está consintiendo de nuevo este ‘desmadre’ múltiple cargando la responsabilidad de unas pautas y decisiones de salud pública que son de ámbito nacional a las 17 Comunidades Autónomas?

¿Porqué, por enésima vez en casi dos años, ha llegado tarde y no ha redactado un protocolo único y eficaz para intentar controlar y parar los contagios indiscriminados procedentes de fuera, siendo actualmente el segundo peor País de Europa en número de contagios?

¿Porqué el Ministerio de Sanidad no ha hecho aún ninguna petición formal de compra de antivirales orales mientras Italia ya ha pedido cien mil dosis?

Pues miren ustedes señores del Gobierno de España, empezando por el presidente Sánchez, ya va siendo hora que respondan de este ‘desmadre’ del que son directamente responsables y dolosamente culpables…

Sí… son dolosamente culpables por inacción, por dejación de funciones, por su ineptitud y por su cobardía a la hora de manejar la batuta desde Moncloa, para solventar uno de los problemas sanitarios más graves y desbordantes que hemos tenido desde hace siglos.

Son culpables por no haber previsto, después de 5 olas previas, las consecuencias que está teniendo esta sexta ola con la variante Ómicron, quitándole importancia y haciendo creer que lo tenían todo controlado, porque el 80% estábamos vacunados, cuando ya están saturados los Centros de Salud (Atención Primaria) los Servicios de Urgencias hospitalarias y cuando el número de hospitalizados (14%) ya empieza a ser preocupante, y aún más preocupante la ocupación de las UCIs (22%)

La variante ‘Ómicron’ es mucho más contagiosa que el virus de la varicela, acercándose en contagiosidad al virus del sarampión.

Para que se hagan una idea… la variante ‘Delta’ del Coronavirus contagiaba en una proporción de 1 a 5 y la ‘Ómicron’ contagia en una proporción de 1 a 10 (justo el doble) esa es la explicación de la desorbitada extensión y el gran número de casos que aumentan cada día exponencialmente.

Y por si fuera poco me llegan noticias, mientras escribo este artículo, de una nueva variante mezcla de la ‘Delta’ y ‘Ómicron’, que ya ha infectado en Chipre a 25 personas, llamada ‘Deltacron’.

No le han dado a la población una información veraz sobre los efectos de las vacunas, sobre la duración de su protección, sobre la inmunidad que conferían y se les sigue confundiendo con el ‘certificado Covid’ como si fuese un ‘carnet salvador’, cuando saben que no sirve ni para garantizar la inmunidad propia ni para asegurar la capacidad no contagiante del que lo porta.

No señor Sánchez…no se puede presumir de la gestión de una Pandemia que nos ha puesto entre los primeros del Ranking Mundial de muertes por cada millón de habitantes, que ha ‘vaciado’ literalmente las residencias de ancianos en las dos primeras olas y que ha arrasado las economías de miles de empresarios, de los trabajadores y de más de 11 millones de hogares españoles.

La sexta ola, siendo menos grave, ya se ha cobrado más de 900 vidas humanas en apenas dos meses.

Bájese de una vez de su ‘Falcon’ porque a 14.000 metros de altura ‘no se entera’ de nada de lo que está ocurriendo aquí abajo…

No se entera de la falta de personal sanitario, ni del agotamiento de los que trabajan en hospitales, en servicios de urgencias, en Centros de Salud y en las UCIs.

No se entera de la falta de test, que se están teniendo que pagar los propios ciudadanos, de la escasez de material, del incumplimiento reiterado de las medidas de seguridad y protección en las CC. AA con fiestas y botellones para burlar y suplir las diversas y variadas medidas de cierre de bares, discotecas, toques de queda, uso de mascarillas en exteriores, etc.

No se entera, en realidad absolutamente de nada porque, para finalizar una de sus ‘excelsas’ intervenciones, en donde… ‘no se besa porque no llega’, ha dicho:

“La Pandemia ha sido una Oportunidad” ¿?

Una oportunidad… ¿para qué y para quien señor Sánchez?

¿Para demostrar la ineficacia de usted y su gobierno?

¿Para poner en evidencia su falta de previsión ola tras ola?

¿Para que nos oculten día tras día las estadísticas reales de contagios, ingresos hospitalarios y fallecidos?

¿Para crear confusión con las vacunas, vendiéndonos primero su gran protección, luego que se podría enfermar pero sin peligro de muerte y por último que ‘sólo’ pueden morir los que tengan enfermedades previas o los inmunodeprimidos?

¿Para tomar medidas arbitrarias que induzcan al desconcierto con miles de bajas laborales, citas médicas telefónicas saturadas y una vuelta al cole con la incertidumbre de los padres de cuanto tiempo van a pasar sus hijos en casa otra vez?

Con un 12% de vacunados en la franja de edad de 5 a 12 años solo se les ocurre, desde su Ministerio de Sanidad, aconsejar el cierre de una clase ¡cuando haya más de 5 niños positivos o un 20% del total de la clase infectados!

¿Se dan cuenta de la repercusión laboral, que puede tener para los padres que los escolares de esta edad no puedan ir a clase?

Donde han dejado la tan cacareada ‘conciliación’ y el ‘apoyo a la familia’ ¿En las campañas electorales?

Mire usted… ¿sabe la impresión que tenemos los ciudadanos, tanto los que hemos dedicado toda nuestra vida laboral a atender enfermos y hacer medicina preventiva, como los que trabajan fuera del ámbito sanitario?

Pues que están jugando a la ‘gallinita ciega’ intentando dar con el palo a la ‘piñata’ a ver si aciertan y obtienen algún premio aunque éste sea por casualidad, con el fin de apuntarse otra ‘dudosísima medalla’ más.

Tendrá que revisar a corto plazo sus métodos y su forma de gobernar inducida y obligada por comunistas, nacionalistas y pro-etarras por el bien de España y su estabilidad.

Permítanme finalizar con una frase pronunciada por el Presidente de EE UU John F. Kennedy (1917-1963)

“El comunismo nunca ha llegado al poder en un país que no fuese interrumpido por la guerra o la corrupción, o por ambas cosas”

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado