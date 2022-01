«¡Mi ombligo existe y está vaciado! ¡Votadme!»

En esta sociedad de bobos de capirote y profundo egoísmo, donde el interés general ha sucumbido en pro del “qué hay de lo mío”, contemplamos el regreso del viejo cantonalismo con aderezos de dialectos elevados a idiomas, idiomas locales que buscan la quimera de ser universales y un idioma universal que algunos quieren reducirlo a local. La majadería al cubo o, como ha dicho María Elvira Roca Barea, el colosal negocio de la balcanización lingüística.

Tras el éxito del diputado de Teruel Existe y ex militante de la Chunta Aragonesista (CHA), Tomás Guitarte Gimeno, que en esta Legislatura ha conseguido numerosos contratos para su despacho de arquitectura y ningún rédito para sus 19.000 votantes, además de haber sido decisivo con su voto para la mayoría absoluta de Pedro Sánchez Pérez-Castejón (conviene recordarlo), muchos son los que se han apuntado al banderín de enganche de la España Vaciada, como Antonio Saz, para reverdecer el cantonalismo de la primera república, cobrar de los Presupuestos Generales del Estado, trenzar alianzas con Unidas Podemos (Pablo Iglesias: “España Vaciada y Yolanda Díaz rompen el tablero”) y los independentistas de fueros y campanarios, y acercar más al abismo a España. Según algunos entendidos, en las próximas generales España Vaciada podría obtener 15 escaños y quitarle cinco al PSOE y seis al PP. A juicio de Cristian Campos, “el PSOE perdería cinco asientos en el Congreso pero ganaría 15, y el PP perdería seis sin obtener nada a cambio”. Un buen negocio para Sánchez y sus sostenedores comunistas-chavistas e independentistas, y muy malo para la Nación.

Con el cuento de la España Vaciada y el paroxismo hacia el ombliguismo, aliñado con folclore local, gastronomía de proximidad y dialectos serranos (después de oficializar el bable se pretende hacer lo mismo con el castúo “para no perder la riqueza idiomática”), unos cuantos buhoneros quieren vivir del contribuyente y exigir que su pueblo tenga los mismos hospitales, los mismos colegios, las mismas universidades, los mismos teatros, las mismas carreteras, los mismos aeropuertos y el mismo transporte público que Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla o Madrid. No importa que su aldea se haya quedado vacía porque sus jóvenes se hicieron un día ingenieros y trabajan en la capital o en el extranjero. Según datos del INE, en las dos últimas décadas el 62,7% de los municipios españoles han perdido habitantes, el 19,3% de la población sobrepasa los 64 años y en las zonas rurales escala al 24,5%, con un aumento del 28,7% desde 2001. No importa que la tendencia en todo el orbe sea la de vivir en ciudades de más de un millón de habitantes. Lo que importa es el “qué hay de lo mío” y que todos los lugares despoblados por la transformación de los medios de producción y el cambio natural de la sociedad tengan los mismos servicios e infraestructuras que las capitales provinciales. Y como no es suficiente con que España sea el país de los 5.000 partidos políticos, de los que 1.626 se han creado en los últimos diez años, hay que registrar otros “que me defiendan”.

Que la trasnochada e injusta Ley Electoral permita llegar al Congreso de los Diputados a formaciones que solo se presentan en una circunscripción, en lugar de tener que hacerlo en todas y obtener más del 5% de los sufragios a nivel nacional, es otra de las consecuencias de haber claudicado en su día ante Javier Arzalluz Antia (PNV) y Jordi Pujol i Soley (CiU), permitiendo que los independentistas obtuviesen escaños nacionales presentándose solo en su región. No bastaba con que gobernasen y mandasen en su parlamento autonómico, había que tenerles en el nacional “para que hiciesen política de Estado”. ¡Qué incautos fuimos! Y el rédito de estos 40 años de chantaje al PSOE y al PP es el que salivan los mercachifles de la España Vaciada: Si los nacionalistas se lo han llevado crudo durante 40 años a fuerza de chantajes, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? ¡Hagámoslo!

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL