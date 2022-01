Defensa del flamenco, el español, la salud, la Marca España, por y para El Bien

Excelente, Excelente la versión flamenca del chotis “Madrid” del gran mejicano Agustin Lara “El flaco de platino”, dentro del gran programa de flamenco de TeleVisión Española/TVE, era hora, titulado “Caminos del flamenco” y presentado por los muy grandes cantaores españoles, Miguel Poveda y Soleá Morente, y que vi muy contento; versión de “Madrid” emitida en el gran programa de la radio española y de gran proyección internacional, “Herrera en Cope”, de la cadena española de radio COPE (Cadena de Ondas Populares Españolas).

El flamenco es una inmensa riqueza de España, de la gran nación española, y que debe ser debidamente promocionado en múltiples campos sociales, nacional e internacionalmente, al igual que la copla, la jota, la zarzuela, danza … españolas, que todos aquellas grandes, excelentes producciones, creaciones, aportaciones españolas que sirven para prestigiar la Marca España como, entre otras y muy especialmente, la donación y trasplante de órganos, campo en el que España viene ocupando la primera posición del mundo en los últimos 28 años. Lo que merece ser destacado y, sobre todo, cuando, desde el año 2020 hasta la actualidad, cuando se hace este escrito, enero 2022, estamos viviendo, sufriendo, muy gravemente, la pandemia del coronavirus que viene causando, en el mundo, a fecha 16 enero 2022, 328 millones de personas contagiadas y 5,54 millones de muertos y, en España, 8,08 millones de contagiados y mas de 130.000 muertos en España, ademas de unas muy graves condiciones socioeconómicas, empresariales, etc.

Lo cual, la muy grave situación sanitaria creada por la pandemia del coronavirus, pone de manifiesto que hay que prestar mucha mas y mejor atención a la salud tanto en el mundo como en España y de forma deontológica, honrada, muy humilde, rigurosa, competente y comprometidamente, tratando siempre de aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos por la mejora de la salud, individual, social, local, regional, nacional, internacional, etc., por el mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, eficiente, etc., por la verdad justa y responsable y por el bien: “Primum Non Nocere” – “Lo primero es no hacer daño” (Hipócrates); “Primun Vivere deinde Philosophari” – Primero vivir, después filosofar”.

Muy Bien “Herrera (Carlos Herrera Crusset) en Cope” y que, como la gran cadena Cope, con su Ideario Cope, debe/en promover lo mejor con buenos principios, valores, acciones y si está en español mucho mejor, pues, además, el español es la segunda lengua más hablada en el mundo en naciones diferentes a la propia y la hablan del orden de 600 millones de personas según el “Instituto Cervantes”, institución publica española creada en 1991 para la promoción y enseñanza de la lengua española, y la difusión de la cultura de España e Hispanoamérica.

Cope, TreceTV, el diario ABC… creo que, estos y otros grandes medios de comunicación españoles de radio, televisión y prensa, entre otras cosas, deben defender, promover lo mejor, con deontología, honradez, mucha humildad y mucho rigor, y entre lo mejor está el buen flamenco, español, la salud…, pero, OJO, por y para el bien…

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; 17-01-22, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…