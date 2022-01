Rafael López Charques: «No es pura coincidencia»

Con frecuencia en las películas cuyo argumento, o parte del mismo, puede trasladarse o desenvolverse perfectamente en la vida real, nos advierten al empezar que “cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.

Sin embrago a muchas de las percepciones que tenemos actualmente en nuestro país, en temas políticos, no se les puede aplicar la explicación de las películas, pues no son pura coincidencia, sino realidades evidentes, por mucho que los responsables de las mismas nos quieran hacer creer en “pajaritos preñados”.

Oficialmente España es una democracia constitucional en donde rige la separación de poderes, pero cada vez somos más los ciudadanos que dudamos de tal aseveración, y nos inclinamos a creer que estamos en una dictadura, pues realmente solo hay un poder, el ejecutivo, en manos de unas pocas personas, y que como ocurre en las citadas, hacen lo que quieren. Nos basamos para afirmarlo en los hechos que ocurren todos los días, que no son puras coincidencias aisladas, sino simple y llanamente reflejo de la realidad, por mucho que nos duela.

Más de una vez el desgobierno se “ha pasado por el arco del triunfo” la Constitución, y tan tranquilo. De entonar el “mea culpa” ni soñarlo. Al que le guste bien; al que no, que aguante democráticamente.

A las cámaras legislativas las han convertido en unos centros de reunión, a donde acuden nuestros teóricos representantes cuando, sospechamos, no tienen otra cosa más importante para ellos que hacer. A pensar así nos inducen varios hechos. En primer lugar, que lo más normal es que haya bastantes ausencias, aunque se debatan temas en principio importantes. En segundo lugar, que con frecuencia lo que deberían ser discusiones sobre temas cruciales para los ciudadanos, se reducen a una pelea de gallos. En tercer lugar, parece que empiezan a sobrar, pues cada vez más el gobierno opereta legisla mediante decretos.

Del poder judicial ¿qué podemos decir? Que es indudable que cada vez más está controlado por el ejecutivo. Solo hay que ver como se ocupan los puestos, la actual Fiscal General del Estado era anteriormente Ministra de Justicia, todo un ejemplo de la independencia del mismo.

El desgobierno proclama continuamente su espíritu de consenso y diálogo, diciendo que es para favorecer la democracia, aunque demuestran que no la practican. De lo contrario no trasladarían continuamente asesinos etarras a cárceles vascas, (apostamos que en contra de la opinión mayoritaria de los españoles) y no cedería la competencia sobre las mismas al gobierno de la comunidad., que ya está pergeñando la manera de que rápidamente tengan el tercer grado e incluso queden libres, mediante la asistencia a cursos y actividades que está programando, barnizando así cara a la galería la verdad.

Nuestro no querido jefe, “cum fraude”, vive a cuerpo de rey, aunque sea republicano. Antes de instalarse en su residencia oficial exigió que le cambiasen el colchón de la cama, cosa que le pagamos todos los españoles; enmascara sus viajes particulares o de partido como viajes oficiales y los carga al presupuesto, es decir, a nosotros.

¿Qué diferencia hay entre lo expuesto y lo que acontece en las dictaduras sudamericanas y otras que hubo y hay?, ¿entre la actuación de sus líderes y la de “cum fraude”?. Ninguna.

Todo lo anterior, y más hechos que podríamos narrar, es lo que nos autoriza a afirmar que si ustedes detectan una gran similitud entre la actividad política en nuestro país y en las dictaduras, no es pura coincidencia, es que bajo un velo democrático, aquí también estamos en una dictadura.