Pedro Manuel Hernández López: «¡Felíz NAVIDAD, Mrs. Commissioner Dalli!»

Si el gran Erasmo de Róterdam hubiera imaginado que siglos después iba ocurrir lo que está acaeciendo en la UE, seguramente su famoso ensayo «Elogio de la locura»(Encomium morae) lo hubiera titulado «Elogio de la estupidez europea», pero con nombre y apellidos de la responsable de tan magna estupidez e incoherencia.

Bajo un “laicismo excluyentemente discriminatorio” pretenden que Europa sea una comunidad juridicamente establecida sin la influencia del cristianismo, olvidando que «la fuerza dominante en la creación de una cultura común, es la religión», según lo expresó Thomas. S. Eliot –Premio Nobel de Literatura en 1948—reforzando con esta afirmación el enraizamiento cristiano de Europa.

Un europeo puede no creer en la verdad de la fe cristiana, pero gran parte de lo que dice, cree y hace, surge de su milenaria herencia cultural “judeo- cristiana” y “greco-romana”. Destruir las diferencias y las raices significa destruir a la persona. Pese a esto, esta Europa que nació y se alimentó de esos valores, hoy nos recomienda:“No felicitar la «Navidad», sino decir, en su lugar, “felices vacaciones” para no discriminar ni herir las sensibilidades de los millones de europeos no cristianos, preservar las idiosincrasias religiosas, políticas, y culturales, respetando los distintos calendarios extra-comunitarios. Los nombres de “María” y “Juan” –genéricos nombres europeos cristianos– “no deben usarse nunca”, por las mismas razones. Estas son algunas de las indicaciones de la polémica guía europea, «Directrices para una comunicación inclusiva,» de Helena Dalli, la socialista comisaria maltesa de la Comisión Europea de Igualdad.

La ofensiva contra nuestra libertad religiosa no es sólo europea, ni nueva. Forma parte de una agenda “globalista” programada. En España, los ataques son asiduos a través del Ministerio de Igualdad y su “vocera” Irene Montero. Para imponernos su despótica “ideología de género” y su “lenguaje inclusivo”, no dudan en dilapidar los recursos económicos necesarios, aunque estos se detraigan arbitrariamente de las partidas destinadas a las prestaciones sociales: sanidad, educación, pensiones, subsidios de desempleo y Pymes.

Dalli justifica su cicatera imposición lingüística acojiendose a la enmienda del “buenismo” para no lesionar sensibilidades y no levantar ampollas entre los que se autodiscriminan ocultandose bajo el disfraz de la “desigualdad”. Sobre esto, ya Aristóteles –en su «Moral a Nicómaco»– afirmó que: “Tan injusto es tratar desigual a los iguales como igual a los desiguales». La preocupación por eliminar la “discriminación” es correcta y necesaria, pero esta no es la forma. Al final, destruimos y aniquilamos a la persona en lugar de respetarla.

¿Porqué quienes prohíben usar la palabra cristiana»Navidad» y estigmatizar el uso de nombres cristianos, “María y Juan”, se permiten el cinismo y la obligación de felicitar a los musulmanes en árabe: “Eid Mubarak” y “Eid al-Adha” (Felíz día y feliz Sacrificio) y de utilizar nombres árabes, como Malika o Abdel? ¡No nos tomen por tontos del haba y dejen de imponernos esa neo-dictadura inclusiva de lo políticamente correcto y de ese laicismo agresivo que pretende relegar cualquier sentimiento y manifestación religiosa exclusivamente a la esfera privada!

La comisaria Dalli ha tenido que tragrarse su discurso, su presentación y sus tweets e inventarse unas excusas infumables para intentar salvar los muebles. A las pocas horas de su presentación y publicación en «Il Corriere della Sera», saltaron todas las alarmas en Bruselas, y Úrsula von der Veyen, presidenta de la Comisión Europea de Igualdad –tras las protestas del Vaticano y de esa derecha italiana, mal llamada “extrema”, por los partidos europeos de la «divine gauche»— decretó su retirada.

“…Que las directrices solo eran para uso exclusivo de funcionarios y trabajadores, que no pretendía adoctrinarnos, que le preocupaban algunos ejemplos usados por no estar consensuados ni cumplir con los estándares de calidad exigidos, etc., etc..”, han sido las inaceptables excusas de Galli y, todo esto para terminar afirmando —por imposición presidencial—que las retiraba para perfeccionarlas (¿?). A la comisaria se le han visto sus “vergüenzas”, ha tenido que decir «digo, donde dijo Diego” y le ha ocurrido lo que a la zorra de la fábula de Esopo, cuando no pudiendo alcanzar las uvas, por estar muy altas, exclamó: ¡Bah, están verdes!

La reducción al absurdo terminaría aquí, si no nos conminaran a evitar la palabras «ciudadano» y “europeo” para no excluir a los carentes de un estatus legal en Europa, obviando que el estatus jurídico de «ciudadano europeo» es uno de los pilares fundamentales de la UE, adoptado en el Tratado de Maastricht de 1992. ¿Lo sabía, comisaría, o lo ha obviado porque convenía para la causa socialista europea?

Toda esta parafernalia –digna del Libro Guinness de la estulticia– es una muestra más de la tremenda decadencia histórica, religiosa, moral, política y social de la Europa del siglo XXI. Hay una guerra cultural contra el cristianismo en el orden moral, antropológico, cultural y religioso, tildando a la Iglesia católica de enemigo de la ciencia y de profesar una maldad histórica por rechazar la manipulación genética de los embriones y su uso como materia prima, objetar el aborto masivo y oponerse al matrimonio homosexual, ahora llamado «igualitario», por los centros estratégicos de diseño.

¿Desde cuándo un documento de uso interno, de 32 páginas con carátula e impresión multicolor se presenta en público, se publica en tweets personales y en prensa? ¡Inusual, querida comisaría, inusual de todas todas! ¡Pura falacia y demagogia!.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, periodista y ex senador.