El gobierno socialista-comunista PSOE Sánchez, etc. Cum Fraude impone el veto a medios de comunicación

POR UNA JUSTA ASIGNACIÓN, APLICACIÓN Y CONTROL DE LOS FONDOS EUROPEOS

El gobierno extremista socialista-comunista PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Sánchez, etc. Cum Fraude, ha impuesto el veto en una sesión para explicar el funcionamiento de los fondos europeos asignados por la Unión Europea a España tras la pandemia del coronavrusi; ha impuesto el veto a los medios de comunicación españoles que no se pliegan a sus contaminaciones, manipulaciones, imposiciones, a su constante propaganda y marketing embaucadores, etc.; ha impuesto el veto a los siguientes medios: ABC; COPE; El Debate; El Mundo; La Razón; Libertad Digital; Okdiario; Onda Cero, The Objetive, Vozpopuli…; las agencias: Colpisa; Europa Press; Servimedia…

Lo cual es completamente inadmisible, contrario a una democracia representativa de juego, competencia y cooperación limpios, con libertad de expresión, justicia, seguridad y garantías justas, con justa división de poderes y un buen, justo y necesario juego de contrapoderes democráticos-Sistema de Checks and Balances, etc.

Los españoles, los ciudadanos de bien y por el bien, individual y socialmente, deben tomar medidas frente a este tipo de vetos, censura, inadmisibles medidas antidemocráticas del extremista gobierno socialista-comunista PSOE Sánchez, etc. Cum Fraude o de quien sea; al igual que la Unión Europea, las instancias nacionales e internacionales democráticas encargadas de defender y promover la democracia con libertad de expresión, justicia, seguridad y garantías justas… y por el mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático, constitucional, legal, de justicia, seguridad y garantías justas, debida, justa y democráticamente bien medido, definido, explicado, aplicado, difundido y controlado, integrador, profundamente humano, responsable, de juego, competencia y cooperación limpios, riguroso, competente, cooperativo, solidario, critico positivo fundado, participativo, abierto, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, educativa, científica, técnica, cultural, artística, deportiva, mediática, laboral, profesional, empresarial, emprendedora, medioambiental, judicial, ética, espiritualmente, etc., por la verdad justa y responsable, por el bien, etc., y que, siempre, sabe, debe saber, honrada, muy humilde y rigurosamente, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos…

OJO, MUCHO OJO, que no nos tomen por tontos: a España, la nación española, a la Unión Europea, etc., les va, les irá bien si se asignan, aplican, controlan, con justicia justa bien medida, definida, aplicada, explicada, difundida y controlada, los fondos europeos distribuidos por la Unión Europea entre sus miembros (a España, la nación mas beneficiada junto a Italia, le han correspondido 70.000 millones de euros como subvención y otros 70.000 millones de euros a bajo interés), para hacer frente, con honradez y el máximo rigor, a las muy negativas consecuencias de la pandemia del coronavirus; fondos que la Unión Europea, las naciones que la integran, los tribunales, los agentes individual y sociales justos, etc. deben velar para que, las naciones europeas que los reciben, los utilicen honrada, muy rigurosa y eficientemente, y no de forma politiquera, partidista, sectaria, clientelar… como PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, su extremista gobierno socialista-comunista (el gobierno mas extremista izquierdista de la Union Europea y con mucha diferencia del resto) y sus socios extremistas antiEspaña, anti-nación española, anti-unidad, integridad constitucional democrática de España, de la nación española, etc.; gobierno extremista todo propaganda y marketing embaucadores, todo vale por el poder, muy injustos privilegios y la descalificación, deslegitimación y linchamiento de su principales adversarios, competidores y críticos democráticos españoles, y que, además, como se viene viendo, verificando, impone, viene imponiendo el veto… a los medios que no se pliegan a sus contaminaciones, lavados de cerebros, manipulaciones, imposiciones…

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; 20-01-22, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…