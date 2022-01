Sr. Alcalde de Madrid, ¿tiene el Ayuntamiento algún oscuro interés en estas empresas?

En Madrid hay cuatro o cinco negocios o chiringuitos que empapelan ilegalmente la capital con el anuncio de sus servicios, sin que el Ayuntamiento haga algo efectivo para evitarlo.

La pasividad del Consistorio y del servicio de limpieza es tan llamativa que los mal pensados pueden creer que hay algún oscuro interés en que esas actividades campen por sus fueros y empapelen diariamente fachadas y mobiliario urbano: farolas, semáforos, paradas de autobuses, cajetines eléctricos y semafóricos, buzones, etc. Ensucian todo con sus pasquines y no hay superficie que se libre. Todos los barrios de Madrid, sean céntricos o periféricos, tienen el mismo, desolador y tenebroso paisaje. Ya no se puede admirar un buen diseño de una farola, de una pasarela, de un puente, de una marquesina: todo está envilecido por la cochambre de los carteles y las pintadas. Estas estructuras solo resultan atractivas en dictaduras como China o Corea del Norte, que utilizan el garrote como arma, o en algunos países serios de democracia liberal que pasean siempre el palo y la zanahoria y cuidan lo que es del común para que todo reluzca y sus diseñadores y transeúntes disfruten. Aquí, a lo que se ve, excepto en Hacienda y Tráfico, hemos guardado el palo y únicamente repartimos zanahorias. Y así nos va.

Luchar contra esta lacra que se salta a la torera la normativa municipal y hace competencia desleal a las empresas de publicidad es muy fácil porque, a diferencia de las pintadas y garabatos, más difíciles de evitar y sancionar a sus autores, pero que persiguen y combaten la EMT y Renfe, esos pasquines llevan en lugar bien visible uno o varios números de teléfonos a los que llamar para recabar sus servicios: reparación de ordenadores, mudanzas a domicilio, compra y venta de oro y plata, pintura, compra y venta de pisos, reformas de viviendas y locales comerciales, … Sería suficiente con una llamada de aviso del departamento municipal correspondiente advirtiéndoles de su proceder ilícito y conminándoles a parar bajo advertencia de multa. Si persisten, sanción al canto.

Con un euro por cartelito bastaría porque sumarían más de 10.000 al día los de estos incívicos ciudadanos. Y en cuestión de meses y con firme voluntad, Madrid libre de esta basura.

Sr. Alcalde, el nuevo presupuesto anual de limpieza, cercano a los 2.000 millones de euros, es suficientemente oneroso para el contribuyente como para que permitan estas tropelías. La ciudad más pulcra no es la que más se limpia sino la que menos se ensucia. Apliquen el cuento y persigan a estos sujetos que sacan cada día, por 30 euros la faena y generalmente por la noche, a auténticos comandos para engorrinar impunemente una bella ciudad como Madrid que tiene derecho a mostrarse aseada y libre de esos energúmenos.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL