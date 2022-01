Pedro Manuel Hernández López: " ¿Tras los pasos de Nerón…?"

La persecución a cristianos en el Imperio romano, se produjo de forma intermitente durante un período de más de dos siglos entre el Gran incendio de Roma, en el año 64 bajo Nerón y el Edicto de Milán en el 313, año, en el que los emperadores romanos, Constantino el Grande y Licinio, legalizaron la religión cristiana. A partir del año 250, la persecución en todo el imperio tuvo lugar como consecuencia indirecta de un edicto del emperador Decio. Este edicto estuvo en vigor dieciocho meses, durante los cuales algunos cristianos fueron asesinados mientras que otros apostataron para escapar de la ejecución. No hay que olvidar el manifiesto desprecio hacia ellos que el emperador Marco Aurelio (161-180 d.C.) dejó para la historia al afirmar:

“Lo que justifica la eliminación física de los cristianos es, ni más ni menos, que creen de manera diferente, que contemplan la existencia de manera diferente, que viven de manera diferente. No ilegal o perversamente. Solo diferente.”

Esta afirmación pronunciada hace ya 1852 años parece que sigue siendo actual y que no ha perdido vigencia –con el devenir de la historia– en la España socialista, comunista y separatista del “imperator máximus” Pedro Sánchez Castejón. Al igual que la persecución a los cristianos en el Imperio romano fue llevada a cabo por el Estado y también por las autoridades locales de manera esporádica y puntual –a menudo a capricho de las comunidades locales– en la actualidad pretenden, bajo un laicismo excluyentemente discriminatorio, que España, junto al resto de naciones de la UE, sean comunidades jurídicamente establecidas pero sin las raíces cristianas. Hoy día, a todo “esto” lo llamamos: “Gobierno”, “ayuntamientos” y “alcaldes”. No solo este paralelismo histórico es perfectamente aplicable y se adapta a la perfección a nuestra situación política actual, sino que, además los emperadores que instigaron la persecución de los primeros cristianos presentan en sus perfiles muchos rasgos comunes y similares con destacados políticos y miembros del Gobierno de coalición de Sánchez, alias “Imperator Máximus”.

Según los escritos de los historiadores Tácito, Suetonio, Tito Libio y Tertuliano, se cree, que fueron diez las principales persecuciones generales contra el cristianismo por parte del Imperio romano y muchas otras locales. Aunque las más cruentas y sanguinarias fueron las de Nerón, Marco Aurelio y Diocleciano –conocidas históricamente como la 1ª, la 5ª y la 10ª persecución— solo me referiré a la de Nerón por la gran similitud y paralelismo de su personalidad narcisista, megalómana e histriónica con la de nuestro dirigente máximo. En el año 64d.C., durante los tiempos del emperador Nerón (37-68), Roma fue incendiada y, al parecer, la única justificación coherente que encontró el emperador fue culpar a los cristianos. No hay evidencia histórica fundamentada de que alguien fuera de la comunidad cristiana protestara por el hecho de haber culpado a los sectarios seguidores del judío “Cristós” (como se le conocía) de esta tragedia. Esto hace presuponer que el cristianismo ya era bastante impopular entre los aristócratas y gran parte de la plebe de la capital del Imperio, como así nos lo recuerda la famosa sentencia de Marco Aurelio, ya citada.

Si bien es cierto, que el mandato de Nerón comenzó lo suficientemente bien y contribuyó de forma decisiva al rediseño y plan urbanístico de Roma, no es menos cierto, que fue el pionero de las matanzas, en toda regla, de los cristianos y que llevó a cabo tantas y tales atrocidades que, incluso nuestras hastiadas sensibilidades postmodernas, se estremecerían. Este emperador ha sido calificado –según la mayoría de historiadores — como “el primero, el peor y el más conocido de los césares psicópatas de la historia”. De él llegó a decir el historiador Plinio que: “Si Nerón hubiese muerto en los primeros años de su gobierno, no sería recordado como un mortal veneno para la historia”.

No es casualidad. Se trata de una coincidencia como consecuencia de los bucles caprichosos del eterno y cíclico retorno de la historia que nos transporta a otro “césar” actual, a un presidente de Gobierno que ejerce una solapada persecución oficial –a través de sus ministerios y ayuntamientos donde gobierna — contra los ciudadanos católicos que apoyados en sus creencias cristianas se posicionan valientemente frente al aborto, la eutanasia y, defienden la libertad de manifestación y de expresión religiosa individual y colectiva, pese al acoso y amenazas gubernamentales que vienen recibiendo un día sí y el otro también .Quizás las futuras generaciones al ojear un libro de Historia de la España del siglo XXI lean en sus páginas: “Pedro Sánchez ha sido –con mucha diferencia y por méritos propios — el peor y el más nefasto presidente de España desde el reinado de Fernando VII, el rey “felón”. Su desmesurada ambición por el pode junto a su megalómana e histriónica personalidad destruyó a España, no incendiándola con fuego real como Nerón, sino anulando la división, separación e independencia de los cuatro Poderes Constitucionales y los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas recogidos en la Carta Magna”. ¡Ojalá, esto no deje de ser un lejano y ficticio “quizás” ¡

Los ataques a la libertad de expresión y la persecución religiosa no son nuevos en la Europa del presiden siglo XXI y mucho menos en la “orwelliana” España de Sánchez. No nos olvidemos del fallido intento de la maltesa comisaria socialista de la Comisión Europea de Igualdad, Hellena Dalli, de prohibir en su guía “Directrices para una comunicación inclusiva” felicitar la Navidad y usar los nombres genéricos cristianos, como María y Juan, mientras recomienda aceptar –de buen grado y hasta con simpatía– el uso de nombres árabes y felicitarlos en sus principales fiestas, también en árabe. ¡Ver para creer!

La gran diferencia con los emperadores romanos es que aquellos remataban la persecución con la confiscación de bienes, el azotamiento público, la tortura, el encarcelamiento, el destierro, la crucifixión y con la muerte en el Circo para diversión del populacho. En España, muchos ayuntamientos socialpodemitas–autodenominados “liberales y progresistas– llevan ya tiempo persiguiendo a los católicos-practicantes acosando, atacando y vetando las acciones que estos desarrollan en la sociedad como consecuencia y en defensa de sus convicciones y creencias religiosas. Así ha ocurrido: estos demócratas, liberales y progresistas de boquilla han prohibido colocar en las marquesinas municipales los carteles de la campaña, con la que la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) nos deseaba “¡Feliz Navidad!” y en favor del derecho a la vida, por considerarlos “ideológicos” y “tóxicos” para la ciudadanía.

Recientemente, los alcaldes socialistas de Gijón, Valladolid y Granada, junto con el de Valencia (Compromís), el del Vitoria (PNV) y el de Barcelona (Barcelona en Comú) haciendo gala de su más cicatera e intransigente ola censora han obligado a retirar de la vía púbica los carteles colocados en las vallas, en las marquesinas y estaciones del metro a favor de la vida y en contra del aborto voluntario. A estos, les ha secundado el también alcalde socialista de Murcia, pisoteando el derecho constitucional a la libertad de expresión religiosa de los que solo buscan defender la vida de los más débiles, de los “nascituros”. ¿No les sorprende que todos pertenezcan a ideologías izquierdistas y laicistas?

Como argumentos “inductivos” aducen que los carteles son “una publicidad envenenada y una manifestación edulcorada del fanatismo” y que no pueden consentir que “sus” ciudades (deberíamos pedirles las escrituras de propiedad o los certificado del catastro) “se conviertan en lugares de señalamiento y acoso a las mujeres”, ni tolerar que algunos sectores impongan sus ideas a los demás”. Rematan su falaz argumentación dogmatizando que “pueden entender que determinados colectivos ultraconservadores sientan la autoritaria necesidad de rezar ante las clínicas abortivas – a las que consideran un pecado horrible—pero que lo hagan en sus casas o en sus templos y dejen de provocar impunemente”. ¡Menos mal que, de momento, no les confinan a las catacumbas! Como buenos sectarios imbuidos de las Memorias Histórica y Democrática han olvidado la realidad. Los mensajes de la campaña de Navidad y de la defensa de la vida lejos de constituir un ejercicio de violencia contra la mujer es un alegato para dar voz a las posiciones silenciadas por lo correctamente político, la cultura de la abolición y de la represión de las libertades individuales y colectivas.

Todos ellos a una –como en Fuenteovejuna—han vulnerado los más fundamentales derechos constitucionales, como el derecho a la libre expresión religiosa y de manifestación. Aunque de momento no los “arrojen a los leones”, sí, los amenazan con penas de prisión y sanciones económicas por rezar delante de las clínicas abortivas. Pero no se confíen, tiempo al tiempo, que esto acaba de empezar. Menos mal, que como en la antigua Roma, han surgido tres valientes alcaldes del PP, Alfredo Cantelli de Oviedo, José L. Martínez Almeida de Madrid y José Mª Bellido de Córdoba, y que , a semejanza de los protomártires (de “prótos”: primero y “martis”: testigo) cristianos –Esteban, Sebastián, Pancracio, Tarsicio o Inés de Roma, etc. (posteriormente santificados por la Iglesia católica)– les han plantado cara respondiéndoles que no las retirarán por ser esto una cuestión básica de respeto a la libertad de expresión y a la democracia.

Paul Coleman, director ejecutivo de “ADF International” nos recuerda que: “En una sociedad libre y supuestamente democrática, todos deberían poder compartir sus creencias sin temor a la censura. Esta es la base de toda sociedad que se precie de libre y democrática”. La criminalización del discurso a través de las llamadas leyes de “discurso de odio” cierra importantes debates públicos y representa una grave amenaza para nuestra democracia. Este tipo de casos crean una cultura de miedo y censura y, empieza a ser ya demasiado común en la “Europa de los 28”, en la que España va a la cabeza.

Menos mal que en estos ayuntamientos todavía no existe la censura previa y que aún se respeta la libertad de expresión, pues según la mayoría de los juristas el ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa tal y como consagra el artículo 20.a de la Constitución Española, pues en él “se reconocen y consagran los derechos a difundir y a expresar libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia.