Entrevista de Pepe Domingo Castaño con motivo de su libro Hasta que se me acaben las palabras

Al amigo Pepe Domingo Castaño/PDC, con el que colaboré en la radio, tanto en Madrid como en Santiago, y al que felicito por el libro que acaba de publicar “Hasta que se me acaben las palabras” y que está siendo un éxito; PDC, en el buen programa “Fin de Semana con Cristina” de la cadena de radio española “COPE”/Cadena de Ondas Populares Españolas”, en una entrevista sobre su libro, al contar su marcha de la cadena de radio española “SER”/“Sociedad Española de Radiodifusión”, en su discurso da cuenta del extremismo, narcisismo, racismo supremacista, superiorista de la izquierda, nacionalistas separatistas, populistas, fundamentalistas, tajadistas, oportunistas, etc., varios, de diferentes colores… y que, en sus medios, redes, instancias, campos sociales, entre otras cosas, despreciaban a la derecha, la Iglesia, sus medios, a sus competidores, etc., que tachaban de meapilas, ultrarreacionarios…

PDC lo cuenta, en forma y fondo, con su estilo, personalidad, representaciones, imaginarios, simbología, iconografía… Lo cual nos permite analizar, con honradez, humildad y rigor, que significa lo que dice, hace, lo que ha vivido, sus representaciones, implicaciones…, el juego social que tuvo lugar…

Fuerte Abrazo para PDC, Cristina y todo su equipo y Excelente la entrevista a PDC (que se puede consultar en Internet).

La COPE, TreceTV, los diferentes medios de comunicación, las instancias de encarnación y socialización españoles (educación, ciencia, técnica, cultura, deporte, justicia, seguridad, trabajo, economía, empresa, Administración, medios de comunicación, etc.), públicos, privados, debidamente seleccionados, promocionados y controlados con justicia justa muy bien medida, definida, explicada, aplicada, difundida y controlada, en línea con las naciones democráticas mas desarrolladas y avanzadas del mundo, deben aspirar al más alto nivel, nacional e internacionalmente, en profesionales, colaboradores, programas, aportaciones, creaciones, generación de valor añadido, cadenas de valor, etc., claro esta, dentro del Ideario Cope, de la mejor deontología empresarial, profesional, laboral, social, individual, etc., y por el mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, solidario, competente, eficiente, creativo, de juego, competencia y cooperación limpios, etc., por la verdad justa y responsable, por el bien y sabiendo siempre, con honradez, mucha humildad y máximo rigor, individual y socialmente, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos…

