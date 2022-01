Pablo Delgado Escolar: «El mundo al revés»

Habitualmente los martes se reúnen en el Palacio de la Moncloa un grupo de más de 20 personas, que se denominan Ministros, y es la camarilla más abundante de las que ha habido en nuestros gobiernos en toda la historia democrática y en los países de nuestro entorno. Ellos conforman la selección de estériles políticos que nos gobiernan. Es de vergüenza que alguien, nacional o extranjero, se fije en la calidad intelectual o humana de ese engendro de dirigentes.

Entre todas las lumbreras que se juntan en la Moncloa los martes, destaca una que se llama Irene (o no sé si Irena o Ireno, con esto de los géneros…) Montera (o tal vez Montero), que es la lumbrera más ridícula del conjunto de ministros (que ya es decir); se encarga del Ministerio de “igual da”, un sinsentido relevante ya que nunca hubo más desigualdad que ahora; claro está, tienen un presidente que fomenta la división y el enfrentamiento entre los españoles. Las actuaciones descabelladas son frecuentes y mucho más los pronunciamientos. En pocas palabras, esta mujer afirma que quien “mata” es buena persona, quien “reza” es muy mala y los que “invitan a rezar” son perversos. Cierto que ha habido otros con pronunciamientos semejantes, como el del pobrecito Rufián que califica la campaña de invitar a rezar de “vergüenza”. La Sexta TV (quién podía ser si no) califica de “acoso” el rezar frente a los abortorios. Tiene, pues, un elenco de virtuosos bonachones doña Irena, que aplauden su opinión de que eliminar niños merece la santidad y evitar que los asesinen merece la condena eterna.

Ya lo dije en alguna ocasión: No es asesino solamente el que mata, también lo es el que encubre, el que señala, el que protege y el que legisla para favorecer el crimen.

O estamos en un mundo de locos o los locos son nuestros gobernantes. Díganme si no: matar a un niño, aunque sea en el vientre de su madre, ¿es una virtud?; le ponen un nombre bonito al acto, por ejemplo “interrupción voluntaria del embarazo” y el crimen es todo belleza, amor, decencia, moralidad,…¿? Si tú intentas impedir ese asesinato, eres perverso, malo, de vergüenza,… Una mujer es dueña de su cuerpo, pero nunca lo será del cuerpo de su hijo. Afirmaba la madre Teresa de Calcuta: “Una nación que mata a sus hijos en el vientre, ha perdido su alma”. Sólo porque no puedes ver a una persona, no significa que puedes eliminarla. El aborto debe figurar como un arma de destrucción masiva contra los que no tienen voz (Bucchianeri). Me parece tan claro como la luz del día que el aborto es un crimen (Mahatma Gandhi)

Pablo D. Escolar