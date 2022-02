Sobre la Rusia putinista y la justa y necesaria defensa de la paz, cooperación y seguridad entre todos los pueblos de la Tierra

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), la Unión Soviética comunista, la Rusia putinista (Putin fue oficial en la URSS de la implacable KGB/Comité para la Seguridad del Estado, agencia de seguridad soviética, que llevó a cabo, dentro y fuera de Rusia, una brutal represión y, posteriormente, fue presidente, una vez que cayó la URSS, de la FSB/Servicio Federal de Seguridad que sustituyo a la KGB); Rusia, una de las naciones del mundo mas rica en productos naturales, sin embargo, no ha sido capaz de desarrollarse de acuerdo con sus grandes riquezas, tiene una esperanza de vida muy baja, una de las mayores tasas de alcoholismo y suicidios, un sistema oligárquico, nomenklaturista, político-militar-policial-sindical-burocratista, ultrarrepresor y controlador, interna y externamente; un sistema ultra-autoritario, muy gravemente antidemocrático interior y exteriormente, que asesina, envenena, tortura, detiene, persigue, dentro y fuera de Rusia, a rusos que luchan activamente por su dignidad democrática y la de su nación, por la democracia en Rusia con seguridad y garantías. Uno de los últimos casos, de una amplia lista de la implacable represión de la Rusia putinista, es la del disidente ruso, Alexéi A. Navalni, al que envenenaron, torturaron y mantienen detenido.

Rusia putinista tiene un salario mínimo mensual en 2021 de 139,9 euros. España tiene un salario mínimo mensual en 2021 de 965 euros mes, 14 pagas.

Rusia putinista, que viene violando muy gravemente los derechos humanos y democráticos, dentro y fuera de Rusia (Bielorrusia; Kazajistán; Cuba; Venezuela; Nicaragua; Argentina; etc., etc.); Rusia putinista, como en la época de la URSS comunista y de su aplicación, de la soberanía limitada y sometida, a sus vecinos como Ucrania, otras naciones y que tienen todo el derecho a ser libres, democráticas y decidir soberanamente por su cuenta; Rusia putinista, de nuevo, para hacerse notar y dada la caída de su influencia en el mundo; Rusia putinista moviliza sus tropas y amenaza con invadir, de nuevo, Ucrania, con hacerle la guerra a Ucrania, con impedir que las naciones vecinas puedan decidir libre, soberana y democráticamente por ellas mismas; Rusia putinista amenaza, también, con armar, más aún, con seguir apoyando, mas activamente, a los regímenes comunistas, neocomunistas, extremistas, populistas izquierdistas de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, etc., etc., etc.

Recordemos que Rusia putinista, de forma totalmente antidemocrática, imperialista y violenta, contraria a los tratados internacionales firmados por Rusia, en 2014, ya había invadido militarmente Ucrania, tomado Crimea, la zona del Donbas, etc., causado miles de muertos en su guerra con Ucrania y para lo que no ha dudado, incluso, en recurrir a muy violentos mercenarios rusos, la guerra híbrida (desinformación; Fake News-Noticias Falsas; recurso a mercenarios; ciberataques; políticas de desestabilización: la Rusia putinista apoyó la desestabilización de España, la nación española apoyando a los golpistas ilegales separatistas catalanes, etc., y para desestabilizar España, la Union Europea; Rusia putinista apoyó muy activamente al extremista presidente populista Trump; etc.; etc.).

Esta claro, muy claro, que el mundo libre y democrático, defensor de los derechos humanos y democráticos con seguridad, garantías y justicia justas, no se lo puede ni debe permitir y, con la máxima firmeza democrática, debe poner a la Rusia putinista en su sitio y hacerle ver, de forma muy clara y directa, que lo pagará muy, pero muy caro si vuelve a invadir Ucrania…

La Union Europea, que debe tomar muchos mas en serio su organización militar, su influencia internacional y máxime en cuestiones como la justa y necesaria defensa de la paz, cooperación y seguridad internacionales, a escala mundial; la Unión Europea debe intervenir para que Rusia putinista, de nuevo, violando muy gravemente tratados, acuerdos internacionales, no invada y le haga la guerra a Ucrania…

Es un total y absoluto escándalo público para España, la gran nación española, un gran ridículo internacional, que el extremista gobierno socialista-comunista de PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Zapatero, Iglesias, Díaz, etc. Cum Fraude (el mas extremista izquierdista de la Unión Europea), esté dando un espectáculo tan lamentable y completamente rechazable, pues, la parte extremista comunista del Gobierno de España, representada por Unidos Podemos, apoya a la invasora y violenta Rusia putinista y contra la OTAN, de la cual forma parte el Estado, el Gobierno español. Ello debería, debe dar lugar al cese de los miembros de Unidos Podemos del Gobierno español: ¡¡¡que escándalo!!!, ¡¡¡que ridículo!!!, ¡¡¡que gran desprestigio para España, la gran nación española!!!.

Las formaciones separatistas, Junts, ERC/Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, CUP/Candidatura de Unidad Popular y BNG/Bloque Nacionalista Gallego, han pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados de España de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que den explicaciones sobre la “implicación directa del Estado español en la grave crisis producida entre Rusia y Ucrania y la OTAN”. La petición de estas formaciones se produce ante la muy grave escalada de la tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia, debido a la gran movilización del ejercito de la Rusia putinista en dicha frontera y después de que España, el gobierno español, haya movilizado dos buques y haya ofrecido cazas a las OTAN.

Según el texto presentado ante la Cámara Baja española, las formaciones separatistas citadas solicitan a la titular de Defensa que exponga “las razones que llevan al Gobierno a impulsar la implicación directa del Estado español en la grave crisis producida entre Rusia y Ucrania y la OTAN, mediante el envío de tropas españolas a los Estados vecinos, con el riesgo de alimentar así la tensión en el conflicto”. Además, piden al Ministro Albares explicaciones sobre el posicionamiento e implicación y futuras acciones que el Gobierno plantea tomar en la crisis desatada.

Las naciones democráticas mas desarrolladas y avanzadas del mundo no pueden ni deben colaborar y menos depender en sus dotaciones energéticas, etc., de naciones como Rusia putinista, etc., que vienen violando muy gravemente los derechos humanos, democráticos con seguridad y garantías, que invaden otras naciones, como en el caso de Ucrania y contra tratados, acuerdos internacionales que han firmado, etc. Por contra, si estas naciones, como Rusia putinista, etc., cambian y participan, contribuyen, positiva, nacional e internacionalmente, etc., en la mejora de los derechos humanos y democráticos con seguridad y garantías, a la paz, cooperación y seguridad internacionales, pueden y deben ser apoyadas, justa y activamente, para contribuir, nacional e internacionalmente, al mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, solidario, eficiente, creativo, etc., a la verdad justa y responsable, al bien y tratando, siempre, las naciones, los agentes y grupos en juego, de forma deontológica, honrada, democrática, humilde y con el máximo rigor, de aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la búsqueda de dicho desarrollo deontológico, honrado, democrático, etc., de la verdad justa y responsable, del bien… Lo que significa, entre otras cosas y como dice la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978: “Colaborar en el fortalecimiento de una relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; martes, 01-02-22, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…