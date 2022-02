Crecimiento de España: estadísticas históricas económicas, Angus Maddison

POR UN JUSTO, CONSTITUCIONAL, LEGAL, NECESARIO Y BIEN MEDIDO ACUERDO DE LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS CONSTITUCIONALES ESPAÑOLAS PARA EL MEJOR DESARROLLO DEONTOLÓGICO DEMOCRÁTICO DE ESPAÑA, “LOS PUEBLOS DE LA TIERRA” (VIGENTE CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA DE 1978), LOS ESPAÑOLES, LOS CIUDADANOS DE BIEN Y POR EL BIEN

A continuación facilitamos las estadísticas históricas del crecimiento de España, de la nación española, de 1868 a 2014, según la gran, muy importante publicación de estadísticas históricas “Angus Maddison Project”/ “The Maddison Proyect”: Sexenio Democrático, 1868-1874, + 2,3% de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España; Restauración Borbónica, 1875-1923, + 1%; Dictadura Primo de Rivera, 1923-1930, + 1,8%; II República española, 1931-1936, – 0,6%, la única fase española, de 1868 a 2014, en que hubo decrecimiento, recesión socioeconómica y que algunos, por el poder, muy injustos privilegios y descalificar, deslegitimar y linchar a sus principales adversarios, competidores y críticos, de forma muy irresponsable, muy peligrosa, ayer, hoy…, vienen contaminando, lavando los cerebros, manipulando, tratando de generar odios, graves exclusiones, divisiones, enfrentamientos, etc.; Dictadura General Franco, 1939-1975, + 4,4% (entre 1960 y 1973 el crecimiento de España fue del 7,73% del PIB, según el prestigioso catedrático universitario de historia y de las instituciones económicas, el español Jordi Maluquer de Motes, el mayor crecimiento del mundo junto a Japón, y cuyos trabajos sobre el crecimiento de España se pueden ver en Internet); Democracia constitucional Rey Juan Carlos I, 1977/1978-2014, + 1,7% del PIB.

“Angus Maddison Proyect”, también conocido como “Proyecto de Estadísticas Históricas de Maddison”; este gran, pionero y muy importante proyecto depende del “Centro de Desarrollo y Crecimiento de Groningen (en español Groninga)” de la Facultad de Economía de la Universidad de Groningen (Holanda-Países Bajos) y que también tiene en su seno el “Penn World Table (PWT)”, otro proyecto de estadísticas económicas que mide el PIB de los países del mundo a lo largo del tiempo.

Angus Maddison (NewCastle upon Tyne/Inglaterra, 1926, Neully-sur-Seine/Francia, 2010), que, en 1978, se hizo profesor de Historia Económica de la Facultad de Economía de la Universidad de Groningen, fue cofundador y líder intelectual del “Centro de Desarrollo y Crecimiento de Groningen”, un prestigioso grupo de investigación dentro de dicha Facultad de Economía de Groningen que se centra en el crecimiento económico a largo plazo. Las bases de datos mantenidas por Maddison y sus antiguos colegas, que incluyen, prácticamente, todos los países del mundo, constituyen una de las fuentes más importantes y rigurosas para el análisis del crecimiento económico a largo plazo y son utilizadas en todo el mundo por académicos, científicos, analistas de políticas en base a buenos, fundados, rigurosos datos, etc.

“Angus Maddison Proyect” fue creado, en marzo 2010, para continuar las investigaciones, los trabajos científicos del fallecido y gran historiador económico inglés, Angus Maddison, especializado en historia macroeconómica cuantitativa, incluida la medición y el análisis del crecimiento y el desarrollo económicos.

Conviene, también, destacar el excelente libro de Angus Maddison de 2004, “La economía mundial: estadísticas históricas” y que es un gran trabajo científico, precursor del “Proyecto de Estadísticas Históricas de Maddison”.

SOBRE EL CRECIMIENTO, DESARROLLO DE ESPAÑA

En España, conviene destacar la excelente publicación “Estadísticas Históricas de España: Siglos XIX-XX”, Xavier Tafunell Sambola, Albert Carreras i Odriozola (Coords.), prologo de Josep Fontana, tres volúmenes, Ed. Fundación BBVA, primera edición 1989, segunda edición, revisada y aumentada, 2005; destacada obra científica en la que colaboran un importante numero de prestigiosos científicos españoles (se puede consultar por Internet). Véanse, también y en este sentido, los trabajos sobre el crecimiento del España del prestigioso catedrático universitario de historia económica, el español Leandro Prados de la Escosura, entre otras muchas y prestigiosas cosas, “Catedrático Honorífico Maddison de la Universidad de Groningen” (su obra y excelente curriculum se puede consultar en Internet).

La deuda pública española, en 1977, era del 13% del PIB, en 2019, 95,5% y, en julio-agosto 2021, tras la pandemia del coronavirus, superaba el 125% del PIB, el nivel mas alto de deuda pública española en 140 años de historia. España terminó el año 2021 con una deuda pública superior al 120% del PIB.

El déficit público español, en 1977, era del 3,1% del PIB, en 2019 el 2,86%, en 2020, debido a la pandemia del coronavirus, el 10,97% y en 2021, el deficit público se situó en un 7,7%.

El crecimiento de España, en 2015, continuando los datos facilitados anteriormente sobre los años anteriores, fue el 3,8% del PIB, en 2016, fue el 3%, en 2017, el 3%, en 2018, el 2,4%, en 2019, el 2% y, en 2020, España, debido a la pandemia del coronavirus, tuvo un crecimiento negativo, un decrecimiento del PIB, del 10,8% del PIB, de los mayores del mundo. En 2021, España creció un 5%, por debajo de las previsiones del Gobierno de España del PSOE Sanchez, etc. Cum Fraude, y que cifró en un 6,5%.

España, junto a Grecia (12,7% paro) , arrojó, en 2021, y desde hace bastantes años, el paro mas alto de la Unión Europea 13% (España viene arrojando históricamente un paro general, entre el 13% y 20% e, incluso, bastante más, un paro juvenil, del 30% y que llega a superar el 40% como media y en varias autonomías españolas supero el 50%, y es, el paro general, el mas alto de la Unión Europea y con mucha diferencia, mas del doble de la media del paro de la Union Europea, la Eurozona; España viene arrojando, también, un paro mas alto en los mayores de 40, 50 años, etc.); España viene arrojando el paro mas alto de Occidente, Europa, etc., y que llega a ser el doble o, incluso, mas, de la media de las naciones de la Unión Europea, un paro, 2, 3, 4, 5 veces superior al de varias naciones democráticas mas desarrollas y avanzadas de la Unión Europea, Occidente, del mundo, de las que forma parte la nación española.

Este dato tan negativo, relativo al paro español, al paro general, paro juvenil, diversas formas de paro (paro femenino, paro de mayores de 40, 50 años, etc.), al igual que la temporalidad en el empleo, la precariedad, la economía sumergida, la corrupción y juego sucio en torno al empleo, etc.; estos datos tan negativos se viene dando en España, en la gran nación española, desde hace bastantes años. Lo que supone para España, la nación española, una baja productividad, competitividad.

Este dato tan negativo sobre el paro en España, sobre su productividad, competitividad, exige, debe exigir, por parte de los agentes, lideres, grupos, fuerzas, medios, sectores, etc. democráticos constitucionales españoles, políticos, económicos, empresariales, profesionales, laborales, educativos, científicos, técnicos, culturales, mediáticos, sociales, etc., verdaderamente responsables y preocupados por este muy grave problema del paro español, entre otros graves problemas sociales, y por conseguir el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, responsable, riguroso, integrador, profundamente humano, eficiente, etc. para España, la nación española, para “los pueblos de la Tierra” (como dice la vigente Constitución democrática española de 1978); este dato tan negativo del paro español exige, debe exigir que lleguen a acuerdos, muy necesarios, dichos agentes, líderes, grupos, fuerzas, medios, sectores, etc. españoles democráticos constitucionales y para poner en marcha las medidas, las reformas necesarias, bien medidas, definidas, explicadas, aplicadas, difundidas y controladas, que permitan hacer frente, en muchas mejores condiciones, al paro (general, juvenil, femenino, de mas de 40, 50 años, etc.), a la temporalidad, precariedad, economía sumergida, corrupción, juego sucio, a la baja productividad, competitividad y para que España, la gran nación española, pueda mejorar, desde la deontología, honradez, su productividad, competitividad y dentro del mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático, constitucional, legal, local, regional, nacional e internacional, de juego, competencia y cooperación limpios, con justicia, seguridad y garantías justas, integrador, profundamente humano, muy riguroso, competente, cooperativo, solidario, eficiente, critico positivo fundado, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, educativa, científica, cultural, mediática, laboral, profesional, empresarial, emprendedora, artística, deportiva, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., que libere las mejores y mas justas energías creativas, positivas, enriquecedoras individual, social, local, regional, nacional, internacionalmente, etc., y que, con honradez, mucha humildad y mucho rigor, sepa aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la búsqueda, trabajo, lucha, con honradez, mucha humildad y mucho rigor (no nos cansaremos de insistir en ello), por el mejor desarrollo deontológico constitucional, legal, integrador, profundamente humano, eficiente, etc., por la verdad justa y responsable, por el bien.

Creo que, ante la grave situación socioeconómica, empresarial, etc., que vive España, la nación española, debido a la pandemia del coronavirus, una de las naciones mas afectada, mas castigada del mundo occidental, etc. por la pandemia del coronavirus tanto en contagiados y muertos por cien mil habitantes, en ancianos muertos en residencias, en personal sanitario contagiado, en caída del PIB, en muy graves consecuencias socioeconómicas, empresariales, etc.; en esta grave situación, a lo que hay que añadir la subida de los combustibles, del gas y, sobre todo, de la luz, la mayor de la historia en España con el extremista gobierno socialista-comunista PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas izquierdistas, nacionalistas separatistas, antiEspaña, antelación española, etc., entre los que están los extremistas socialistas-comunistas de Unidos Podemos, ETA-Bildu, brazo político de la banda terrorista ETA-Herri Batasuna-etc.-etc., los golpistas ilegales nacionalistas, izquierdistas separatistas catalanes, etc.; en esta muy grave situación, las fuerzas democráticas constitucionales españolas, políticas, económicas, empresariales, sociales, etc., los agentes, grupos, medios, instancias, sectores, etc. democráticos españoles, que se dicen justos, responsables y quieren lo mejor para España, “los pueblos de la Tierra” (como dice la vigente Constitución democrática española de 1978), en línea con los Pactos de la Moncloa y como en otras grandes naciones democráticas occidentales, europeas, etc., las mas desarrolladas y avanzadas del mundo, deben saber ponerse de acuerdo para hacer frente a la grave situación que vive España, la gran nación española, y para acordar las decisiones, acciones, disposiciones, reformas necesarias, justas, constitucionales, legales y bien medidas, definidas, explicadas, aplicadas, difundidas y controladas, que puedan mejorar dicha y grave situación socioeconómica, empresarial, etc., que esta viviendo, que viene viviendo España, la gran nación española y sin olvidar las muy graves amenazas de los que, desde dentro y fuera de España, de la gran nación española, quieren romper su unidad, integridad democrática constitucional. Lo cual sería gravísimo, no solo para España, la gran nación española, sino también para otras naciones democráticas de la Unión Europea, occidentales, etc.

Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela