José Manuel García Albarrán: «La otra ’guerra’: España ganó a Rusia…con Nadal»

Tras el sobresalto vivido la semana pasada por la amenaza rusa en la frontera ucraniana y la reacción de EEUU, de la OTAN y ‘de Sánchez’, parece que ya podemos estar más tranquilos.

Y no lo digo porque no sean inquietantes ‘las maniobras’ que realiza Putin en la frontera de Ucrania, si no por la sospecha de que los rusos adoptan, como medida de presión este tipo de ‘teatro’, para evitar que las ‘antes repúblicas socialistas soviéticas’, escindidas y colindantes a la actual Rusia, puedan actuar de puente para un posible aunque muy improbable futuro ataque a su país.

Aunque atrás queda la ocupación de la península de Crimea en 2014 con la escisión de Ucrania, la ciudad federal de Sebastopol y la posterior adhesión político-militar a la Federación Rusa en 2015, siendo de extraordinaria importancia estratégica por ser la única salida al mar, concretamente al mar Negro.

Claro que puestos a tener sospecha de desestabilización, casi da más miedo la actitud del Presidente de EEUU -Biden – quien, tras la vídeo conferencia con los presidentes europeos de países OTAN -excepto el castigado Sánchez- convocó de urgencia una reunión con la ONU, habiendo retirado previamente el personal estadounidense de la Embajada americana de Ucrania (Kiev) y posteriormente de Bielorrusia (Minsk) y habiendo proferido palabras amenazantes contra el Presidente ruso -Putin- basándose en la sospecha de una hipotética invasión rusa a Ucrania.

Pero en medio de este galimatías prebélico, del que el tiempo dará o quitará la razón en cuanto a la intención rusa expuesta, este fin de semana hemos asistido a ‘otra guerra’…

Una ‘guerra deportiva’ cuyos protagonistas han sido un Ruso -Daniil Medvédev- y un Español -Rafael Nadal- ambos tenistas de élite, cuya edad de 25 y 35 años, respectivamente, nos induce a pensar que estamos ante dos generaciones distintas de tenistas pero unidos por una máxima común “el espíritu de sacrificio y de lucha hasta la extenuación”

No me quedan ya más adjetivos calificativos para definir a ‘nuestro Nadal’, porque se han derramado ríos de tinta, miles de palabras y cientos de imágenes para definir al que sin duda pasará a la Historia de España -con permiso de los que la tergiversan- como el mejor Tenista y Deportista del elenco deportivo español, europeo y a la altura de muchos otros de renombre mundial.

Rafael Nadal, desde muy pequeño y con la tutela y asesoramiento familiar supo que, además de aprender la técnica de ese deporte -el tenis- existen otra serie de factores condicionantes y de valores que tienen que ir parejos a la formación deportiva y estos, no son ni más ni menos que, la Deportividad, la Educación, la Humildad, el Sacrificio, el Entrenamiento diario y la Superación progresiva, factores que le han hecho llegar a lo más alto en el deporte mundial.

Siendo importantes, como no, los 21 Gran Slam obtenidos en los últimos 17 años de Competición sin embargo, para el que les escribe, lo más importante de Rafael Nadal es ‘Su Persona’, ‘Su Actitud’ y su ‘Humildad ante el éxito’ haciendo que su rival nunca se sienta menospreciado o ultrajado, al dedicarle siempre unas palabras de felicitación o una palmadita y sonrisa de consuelo.

Jamás se le ha visto romper una raqueta de rabia en una pista, jamás se ha dirigido despectivamente a ningún árbitro ni, por supuesto, ha insultado a nadie, ni a rivales ni árbitros, siendo su comportamiento educado y deportivo tanto en las victorias como en las derrotas.

Pero cómo vivimos en un País en donde, desgraciadamente, ‘algunos’ vivencian los éxitos de los demás cómo si fuesen fracasos propios, ha habido algunos que empujados por su ‘adoctrinado odio a España’ y por ende, a quien va por el Mundo portando la Bandera española y exhibiéndola tras sus éxitos, como lo ha hecho Rafael Nadal, por los cinco Continentes, durante toda su carrera deportiva.

Y me refiero en este último párrafo a un vergonzoso y reprobable ‘tuit’ que ha puesto en circulación en las redes sociales el Vicepresidente de Laporta (Fundación Barça) referente a Nadal:

“Representa al Estado enemigo… Lo tengo en el mismo saco que La Roja, el Real Madrid, Alonso…”, escribió Alfons Godall.

Me reservo los calificativos que merece este ‘tipo’ y dejo a su libre albedrío los que se les ocurran y el análisis de porqué y quien ha fomentado y sigue haciéndolo el odio entre regiones, ciudades o CC AA de nuestra querida España.

¡Bravo Nadal! por ser Español, por presumir de ello y por crear riqueza dentro de tu País que es España y no dejarte llevar por la corriente independentista que ciertos políticos de izquierdas están haciendo sentir en tus queridas y nuestras queridas Islas Baleares.

Y como colofón sólo me queda por decir, parafraseando al Presidente de EE UU -John F. Kennedy:

“No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate que puedes hacer tú por tu país”

De esto tú, Rafael Nadal, sabes mucho y les estás dando lecciones…

¡A ver si aprenden los políticos!

¡Enhorabuena Campeón!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado